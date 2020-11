Třetí díl extraligového šturmu posílá hradecké hokejisty do Liberce

Hradečtí dorostenci také soupeří s Libercem, ale na suchu Zatímco extraligový zápas mezi Hradcem a Libercem na oba týmy čeká v pátek, dorostenecká mužstva obou klubů spolu soutěží už od pondělí.

Na rozdíl od extraligových mužstev se ale dorostenci musí obejít bez ledu. Proto se oba kluby dohodly na měření sil na suchu. Začalo v pondělí soutěží ve shybech, v něm byli lepší Hradečtí, v následném pinkání s tenisákem a ve skákání přes švihadlo měli navrch Liberečtí. „Protože se vynucená pauza pořád protahuje, snažíme se klukům vymýšlet něco nového a renovovat speciální plány. Hlavní trenér Liberce, se kterým se znám, protože jsme spolu studovali trenérskou licenci, mi zavolal a přišel s návrhem nějak uspořádat výzvu mezi kluby,“ uvedl pro klubový web hlavní kouč hradeckého dorostu Jiří Janoušek a pokračoval: „Šlo to dost rychle, zhruba dva tři dny jsme se bavili o podobě a vyšel z toho tenhle nápad.“ Spočívá v tom, že hráči absolvují unikátní třítýdenní soupeření. Soutěž probíhá vždy od pondělí do pátku a na hráče čeká každý den jedna disciplína. Úvodní týden dorostenci už absolvovali shyby, pinkání tenisákem na shaftu hokejky, skákání přes švihadlo, „nožičky“ fotbalovým míčem, dvacetiminutový běh. Disciplíny pro následujících sedm dní se soupeři dozvědí vždy v neděli. Pro kontrolu si každý hráč svůj výkon natočí, popřípadě změří pomocí běžecké aplikace a následně zašle materiály trenérům. Každý den se sečtou výkony osmi hráčů, kteří se příslušné disciplíny zúčastnili a tým s lepším výsledkem získá jeden bod. Každý hokejista se musí během týdne zúčastnit alespoň jedné disciplíny a nesmí se do jedné disciplíny přihlásit dvakrát. „Co mám zprávy, rozhodně nechtějí prohrát. Až na malé výjimky je přístup velmi dobrý a odpovídá smyslu soutěže,“ poznamenal Janoušek.