Liberecký objev Klapka: Zámoří mě láká, ale mám ještě čas

„Byla to průlomová sezona v mé kariéře,“ usmívá se jednadvacetiletý mladík. „Když jsem se před rokem vrátil ze zámoří, mým cílem bylo, abych byl platný v Benátkách. Vůbec jsem neuvažoval o tom, že bych vylétl do áčka v Liberci,“ dodal dvoumetrový dlouhán, který v minulé extraligové sezoně včetně play off nasbíral 54 startů, v nichž si připsal 22 bodů.

Neprošel jste posledním zúžením reprezentačního kádru. Nemrzí vás to?

Určitě nejsem naštvaný, to patří k hokeji. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že mě vyřadí až týden před mistrovstvím světa, bral bych to všemi deseti. Jsem rád, že jsem viděl v akci zkušenější kluky z jiných soutěží. Dává mi to další impulz do práce, abych byl ještě lepší a příště se v nároďáku udržel déle.

Co jste si z přípravy pod koučem Jalonenem odnesl?

Byla to obrovská zkušenost. Jsem rád, že jsem si mohl prodloužit sezonu. Pan Jalonen je velký profík a jsem moc rád, že jsem ho viděl pracovat, protože si ho pamatuju, jak trénoval tým Lev Praha. Celý realizační tým funguje super a věřím, že český tým by na šampionátu mohl udělat nějaký úspěch.

Jak jste prožíval svůj první reprezentační gól?

Jako splnění velkého snu. Ten gól si budu pamatovat napořád.

Kdy se zapojíte do přípravy s Libercem?

S trenérem Augustou jsme domluvení, že se k týmu připojím po třech týdnech. Přece jen potřebuju nějaké volno a tělo si musí odpočinout. Sezona byla opravdu dlouhá.

Liberec na vás uplatnil opci, ale budete v jeho barvách pokračovat? Mluví se o zájmu z NHL...

Na to mám ještě čas, příští rok zůstanu v Liberci.

Jste v kontaktu s nějakým zámořským klubem?

Nechci o tom moc mluvit, ale ano, bavil jsem se s pár lidmi. Neříkám, že by mě to nelákalo, ale teď se plně soustředím na Liberec a tyhle věci neřeším.