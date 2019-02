Will po šlágru s Plzní: Dvě třetiny jsme bojovali hlavně sami se sebou

Na sedmou Boleslav mají náskok 16 bodů, a byť do konce základní části zbývá ještě 12 kol, jsou na nejlepší cestě jít do play off nejen přímo, ale navíc z velice lichotivé pozice.

Po druhé třetině středečního zápasu s Plzní by si na vysokou výhru Liberce tipl jen málokdo. Skóre bylo bezbrankové, vzrušení na ledě obstarávalo hlavně časté vylučování a šarvátky mezi oběma vyhecovanými týmy.

„První dvě třetiny jsme bojovali hlavně sami se sebou,“ řekl brankář Roman Will, který počtvrté v sezoně udržel čisté konto a Plzeň na domácím ledě vynuloval už podruhé. „Úplně jsme se nevěnovali hře a byly tam zbytečné emoce. Nejdůležitější však bylo, že jsme se od toho poté dokázali oprostit a našli jsme cestu, jak vyhrát zápas.“

Bílí Tygři nasbírali během úvodních dvou třetin 36 trestných minut. Osobní tresty dostali zkušení útočníci Petr Jelínek s Michalem Birnerem. „Osobně jsem čekal úžasný ofenzivní zápas. Oba týmy natěšené, připravené, sestavy útočně naladěné. Čekal jsem, že se bude celá hala bavit hokejem. Bohužel, první dvě třetiny byla z hokeje bramboračka. Diváci se podle mě nebavili, neustále se hrálo ve čtyřech. Utkání zkrátka nemělo tempo,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán.

Ve třetí části už ale domácí na trestnou lavici nezamířili ani jednou, ukázali svou nesmírnou ofenzivní sílu a „nasypali“ Plzni čtyři góly. „Při prvním gólu to výborně udělal Lukáš Derner, když nahrál Liboru Hudáčkovi a ten to dobře zakončil. Pak to z nás trochu spadlo,“ konstatoval autor třetí liberecké trefy Lukáš Krenželok. Dvěma góly se blýskl útočník Marek Kvapil a s 50 kanadskými body si upevnil pozici na čele produktivity celé soutěže.

„Nám už v závěru trochu došly fyzické síly, přijeli jsme sem s trošku obměněnou sestavou. Zápas měl velké tempo a tlak domácích byl ke konci bohužel moc velký a podařilo se jim skórovat,“ uvedl elitní plzeňský útočník Milan Gulaš.

Hokejový Liberec dál podniká dostihy o první místo v tabulce. Z pozice lídra má na druhý Třinec pouze bodový náskok, třetí Hradec a čtvrté Vítkovice zaostávají už o sedm bodů. Trenér Filip Pešán přiznává, že tabulku pečlivě sleduje, ale nechce o tom příliš mluvit. „Komentovat tabulku po třech čtvrtinách sezony podle mě není na místě,“ říká.

Dnes od 18.00 se hokejisté Liberce ve 41. kole extraligy představí na ledě posledních Pardubic. Využít už mohou služby útočníka Dominika Lakatoše, kterého si před koncem přestupního termínu stáhli z hostování ve Zlíně. Jednadvacetiletý odchovanec Bílých Tygrů přišel na jih Moravy v polovině listopadu a ve 22 zápasech si připsal 13 bodů za čtyři branky a devět asistencí. Předtím v sezoně za Liberec sehrál 17 utkání a netrefil se ani jednou.

„Jsem nadšený, že jsem zase zpět v Liberci,“ řekl Lakatoš. „Do Zlína jsem šel v situaci, kdy se mi v Liberci moc nedařilo. Nevybojoval jsem si pevné místo v týmu. Jsem rád, že o mě Zlín projevil zájem a že jsem tam mohl zamířit na hostování. Myslím, že jsem se tam vyhrál a trochu jsem se zvedl. Teď je jenom na mně, abych si to přenesl i do Liberce.“