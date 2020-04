Liberečtí hokejisté přišli o hlavní opory, teď staví tým na další rok

Brankář Dominik Hrachovina, který byl v předčasně ukončené sezoně asi nejvýraznější postavou týmu, se vrací do svého oblíbeného Finska, kde měl předem podepsaný kontrakt s celkem Tappary Tampere, s nímž už v minulosti slavil dva mistrovské tituly.

„Věděl jsem, že to takhle bude už od začátku, co jsem sem přišel, takže jsme na to byli všichni připraveni. V Liberci se mi ale moc líbilo a snad se sem ještě někdy vrátím,“ řekl brankář, který měl nejlepší statistiky v extralize.



V Liberci takřka jistě nezůstane ani elitní střelec Libor Hudáček. Slovenský hráč prožil na severu Čech nejlepší sezonu kariéry, ve které si připsal 60 kanadských bodů za 31 gólů a 29 přihrávek. „S představiteli klubu jsme jednali, ale nedopadlo to podle mých představ. Je to tedy asi uzavřené,“ uvedl slovenský reprezentant v rozhovoru pro web hokej.sk.

Hudáček by rád skvělé období využil. „Chtěl bych se posunout po hokejové i platové stránce,“ přiznal. Svou budoucnost vidí v ruské KHL, případně ve Švýcarsku.

„Libor měl u nás úžasnou sezonu, odvedl parádní práci a vysloužil si možnost získat o hodně lepší smlouvu. V dnešní situaci jsou ekonomické podmínky prvořadé,“ je s Hudáčkovým odchodem smířený trenér Patrik Augusta.

V médiích se objevila i informace o odchodu nejproduktivnějšího libereckého hráče uplynulé sezony Michala Birnera. Jeho jméno padlo v souvislosti s pražskou Spartou, kde hraje útočník Michal Řepík, s nímž Birner v minulosti odehrál řadu sezon. „Zaregistroval jsem to jen z jednoho deníku, jinak ne. Michal je obrovskou součástí naší organizace a jsem přesvědčený, že bude její součástí i v příští sezoně,“ prohlásil kouč Augusta.

V týmu Bílých Tygrů by měl pokračovat i klíčový obránce Ladislav Šmíd, který byl nejvytěžovanějším hráčem celé extraligy. Hokejista s bohatými zkušenostmi z NHL letos toužil s Libercem po zisku titulu, ale extraliga kvůli epidemii koronaviru skončila předčasně. Zkusit to tedy může v další sezoně. Ve videorozhovoru pro klubový web kouč Bílých Tygrů prozradil, že na seznamu vytipovaných posil má i kanadského beka Bradyho Austina z Kladna, který byl v uplynulém ročníku nejproduktivnějším obráncem celé soutěže. „Máme na seznamu hráčů obránce kanadské, americké i slovenské,“ nastínil Augusta.



Útok Liberce by mohli pro změnu posílit Tomáš Rachůnek a Dávid Gríger, kteří odmítli podepsat novou smlouvu v Karlových Varech a o týmu Bílých Tygrů se v zákulisí mluví jako o jejich příštím působišti.

Kdo bude v Liberci po odchodu Dominika Hrachoviny působit jako brankářská jednička, zatím není jasné. Tým má k dispozici zkušené gólmany Justina Peterse, který byl na hostování v Mladé Boleslavi, a Marka Schwarze. Jejich budoucnost se v tuto chvíli řeší. Podle informací serveru iSport.cz by mohl pod Ještěd zamířit Petr Kváča, který v uplynulé sezoně chytal za Třinec. „Můžu ubezpečit všechny fanoušky, že jsme v jednání s kvalitními brankáři,“ řekl kouč Augusta.

Ten v Liberci podepsal smlouvu na další dva roky a získal vyšší pravomoci než doposud. „V následujících letech bude mít kromě svých pravomocí na pozici hlavního trenéra i silnější slovo v součinnosti se mnou a při tvorbě kádru,“ uvedl generální manažer klubu Ctibor Jech. V klubu totiž končí bývalý úspěšný trenér a dosavadní sportovní ředitel Filip Pešán, který se přesune do avizované role hlavního kouče české reprezentace.

Realizační tým Liberce pro další sezonu zůstává nezměněný. To znamená hlavní kouč Patrik Augusta, asistent trenéra Jiří Kudrna, trenér brankářů Martin Láska, videokouč Aleš Vladyka a kondiční trenér Aleš Pařez.

Liberec chce udržet tým co nejvíc pohromadě, i když kvůli předčasně ukončené sezoně musel sáhnout k razantním škrtům v rozpočtu. Hráči i členové realizačních týmů Bílých Tygrů i farmy v Benátkách nad Jizerou museli slevit ze svých platových nároků, s některými se klub dohodl na více než padesátiprocentním snížení odměn.

Za normálních okolností by teď hokejisté Liberce možná ještě hráli extraligové play off, v horším případě by se chystali na start přípravy na další sezonu, která by měla odstartovat 18. září. Teď je všechno jinak. „Zvolili jsme individuální přípravu hráčů pod kontrolou kondičních trenérů. Uvidíme, jak budou rozvolňována opatření vlády, a podle toho bychom mohli začít trénovat i po menších skupinkách,“ uvažuje trenér Patrik Augusta.

Kromě udržování se v dobré kondici se hokejisté i trenéři Liberce v „době koronavirové“ snaží i pomáhat ostatním. Rozvážejí roušky pro nemocnice a sociální zařízení, jezdí nakupovat seniorům či telefonují fanouškům hokeje z řad seniorů. „Beru to jako samozřejmost, jsme součástí nějaké komunity a snažíme se dělat, co můžeme. Měl jsem šanci mluvit s lidmi, které mají permanentky a jsou našimi fanoušky mnoho let, a uvědomujeme si, že hokej hrajeme právě pro ně,“ řekl liberecký trenér.