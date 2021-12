Štibingrův premiérový gól přinesl Liberci výhru. Užil jsem si to, říkal střelec

Štibingrova premiérová trefa v nejvyšší soutěži byla o to cennější, že byla vítězná. „Je to super pocit. Moc jsem si to užil a jsem rád, že můj gól byl zároveň i vítězný. O to víc si ho cením,“ říkal Štibingr po výhře, díky níž Liberec postoupil na desáté místo extraligy. „Jsem rád, že od trenérů dostávám šanci a že jsem jim to mohl takhle vrátit. Musím ale být skromný. V dalším zápase jdeme zase od nuly.“

Talentovaný bek si v 53. minutě chvíli poté, co se Bílým Tygrům podařilo vyrovnat, na modré čáře pečlivě nachystal puk a jeho střela se zastavila až v síti. Výsledek 2:1 už Liberečtí nepustili a slavili druhou výhru v řadě. „Byli jsme domluvení s Mislavem Rosandičem, že se pokusím potáhnout puk po modré, vyměníme se a nahraju mu na střelu z první. Hradečtí ale naši hru přečetli, takže jsem naznačil přihrávku, vystřelil a naštěstí jsem byl úspěšný,“ vysvětlil Štibingr, jak se zrodil jeho první extraligový gól.

Stejně jako nadějný útočník Adam Klapka, který teď také dostává šanci v liberecké sestavě, je i Jan Štibingr odchovancem pražské Slavie. Tam také dostal coby junior první šanci v dospělém hokeji v první lize.

V roce 2019 se přesunul do zámoří, kde si zahrál americkou juniorskou soutěž USHL. V létě následujícího roku zamířil do Liberce, kde začal střídavě nastupovat za extraligové áčko i farmářské Benátky.

Poté, co se letos Bílým Tygrům zranily defenzivní opory Šmíd, Vitásek a Melancon, se Štibingrovi otevřela cesta do základní sestavy. „Snažil jsem se být co nejvíc připravený pro případ, že by taková šance přišla. Na trénincích i v zápasech jsem se snažil říct si o příležitost a jsem moc rád, že přišla. Doufám, že se v sestavě udržím co nejdéle,“ vypráví. Letos už za Tygry nastoupil k 18 utkáním, poslední dvě odehrál v první obraně vedle Rosandiče.

Bílí Tygři byli proti Hradci celý zápas aktivnějším týmem, dvakrát nastřelili tyčku, ale do vedení šel soupeř. Díky obratu v závěru však Liberec nakonec přece jen vydřel tři body. „Už se nám párkrát stalo, že jsme soupeře tlačili a neuspěli jsme. Je to strašně těžké na psychiku, ale jsem rád, že jsme se proti Hradci nesesypali, pořád věřili, že nějaké góly dáme a nakonec vyhráli,“ těší hrdinu utkání.

Ubojovaná výhra může týmu sužovanému zraněními přinést kromě bodů i větší klid a sebevědomí. „Když se porazí tým z vrchních pozic tabulky, vždycky je to povzbuzující. V neděli nás ale čeká další zápas venku a z něj musíme přivézt tři body, abychom si poté mohli zaslouženě odpočinout,“ řekl Jan Štibingr. Další důležitá bitva čeká jeho tým na ledě Litvínova.