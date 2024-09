Potíže pro Liberec. Klíčový obránce Šimek bude chybět delší dobu

Ta špatná zpráva přišla těsně před prvním domácím zápasem Bílých Tygrů s Vítkovicemi 20. září: „Radim Šimek se během dopoledního rozbruslení zranil v dolní části těla. Čekáme na verdikt doktorů, jak dlouho bude probíhat rekonvalescence.

“ Šimkův návrat pod Ještěd po sedmi sezonách v NHL byl v létě hojně diskutovanou přestupovou bombou. „Beru to jako výzvu. Chci se dobře připravit a odvádět co nejlepší výkony. Extraliga je kvalitní soutěž a kluby to ukazují i při mezinárodní konfrontaci. Myslím si, že se mám na co těšit,“ říkal dvaatřicetiletý bek, který to v roce 2016 dotáhl v libereckém dresu až k mistrovskému titulu.

V úvodním kole na ledě Komety odehrál bezmála 22 minut a pomohl Tygrům k výhře 2:1. Jenže pak přišlo nešťastné zranění a v dalších třech zápasech už liberecká defenzivní posila nenastoupila.

A její návrat zdaleka není na pořadu dne. „Radim nám bude chybět trošku déle,“ připustil asistent libereckého trenéra Jiří Kudrna po úterní domácí prohře 2:4 s Litvínovem. Na žádost o časové upřesnění dodal: „Určitě to bude v řádu řekněme týdnů.

“ O charakteru Šimkova zranění se nemluví, ze zákulisí však prosakují informace o potížích s třísly. Tak či onak, pro Liberec je nutnost hrát bez hvězdného beka velkou mrzutostí. „Je to hodně nepříjemné, Radim je jeden z nejlepších obránců extraligy a takováhle ztráta je pro nás klíčová,“ uvědomuje si liberecký kapitán Tomáš Filippi. „Někdo ho teď musí zastoupit, je to zase šance pro jiné kluky vyletět nahoru.

“ Absence hráče s číslem 44 ovšem není zdaleka jedinou zdravotní lapálií, která Bílé Tygry na startu extraligy postihla. Ze hry kvůli zranění vypadli i další obránce Vojtěch Budík a útočníci Michal Bulíř a Marek Zachar. Ten už však v posledním utkání naskočil zpět do hry.

„Jsou to velice nepříjemné věci, ale zranění k hokeji patří a každý tým si tím během sezony projde. Kluci nám chybí, ale věříme, že se i další hráči začnou postupně připojovat, protože program je nabitý a potřebujeme každého kvalitního hokejistu,“ řekl asistent Kudrna.

Liberec letos zatím dvakrát vyhrál venku, zatímco doma dvakrát padl. Teď ho v krátkém sledu čekají další tři domácí duely dnes od 18 hodin se utká s Plzní, v neděli přijede Jágrovo Kladno a v úterý následuje zápas s karlovarskou Energií. A navzdory absenci Šimka a spol. potřebují Bílí Tygři sbírat body.