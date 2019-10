Schwarz dostal šanci a vychytal první libereckou nulu v sezoně

„Jsou to fantastické pocity, jsem strašně rád, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce,“ zářil zkušený gólman, který pomohl Bílým Tygrům k návratu do čela tabulky. „Kluci hráli dozadu fantasticky, hrozně mi pomohli s dorážkami, viděl jsem všechny puky. Podali jsme skvělý týmový výkon. Takhle bychom měli hrát i nadále.“

Schwarz je v Liberci tradiční brankářskou dvojkou. Vloni kryl záda Romanu Willovi, dnes dělá totéž pro Justina Peterse. V duelu s Olomoucí dostal po více než roce šanci zachytat si od začátku utkání. A hned se blýskl čistým kontem! „Udržet nulu se mi naposledy podařilo někdy v mistrovské sezoně 2015/16,“ zalovil v paměti Schwarz.



Výhru už letos jednou na ledě slavil - ve 2. kole s pražskou Spartou. Tam však naskočil do branky místo Peterse ve 4. minutě za stavu 0:3.

Změna v liberecké brance přišla po sobotní první prohře sezony v Kladně (3:5). Přímou souvislost s ní však neměla, Schwarzův start byl plánovaný dopředu. Při zápase s Olomoucí fanoušci nejednou skandovali jeho jméno. Spolehlivý výkon předváděl celé utkání a v posledních minutách při power play soupeře párkrát zabránil téměř jistému gólu. „Na čisté konto jsem se snažil nemyslet, to většinou dopadne špatně. Hlavně jsem si říkal, ať ten zápas dotáhneme do vítězného konce,“ svěřil se.

Schwarzův výkon ocenili i spoluhráči. „Patří mu obrovský dík za to, jak nás podržel,“ řekl střelec prvního libereckého gólu Michal Bulíř.

Po předchozích divokých zápasech, při nichž liberečtí hokejisté ničili soupeře množstvím vstřelených gólů, sami však hodně inkasovali, přinesla bitva s Olomoucí diametrálně odlišný hokej. Liberec vsadil na zodpovědnou obranu, která začínala už u útočníků. „Už dlouho jsme si říkali, že to musíme změnit, teď jsme to konečně přenesli i na led. Předchozí zápasy byly z naší strany až příliš riskantní,“ upozornil brankář Schwarz.

Na jeho roli v týmu se zatím nic nemění, libereckou jedničkou zůstává Justin Peters. Už dnes vyráží Bílí Tygři do německého Augsburgu, kde je zítra čeká klíčové utkání Ligy mistrů.