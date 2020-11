Liberecký obránce Derner: Hra s testy a bez diváků? Zvykneme si na všechno

„Hledaly se různé varianty, jak se v obtížných podmínkách připravovat. Bylo to hlavně čekání ze dne na den, co se bude dít, jestli se opatření kvůli koronaviru uvolní,“ řekl sedmatřicetiletý matador, který už za Bílé Tygry odehrál 724 utkání a je v tomto ohledu libereckým rekordmanem. Teď vyhlíží restart nejvyšší hokejové soutěže, do které jeho tým naskočí v pondělí domácím zápasem s Olomoucí.

Ve středu jste mohli po měsíci konečně vyjet na led. Jaké to bylo?

Trošku horší. Doba, kdy jsme stáli, byla dlouhá a led se nedá ničím nahradit. Teď máme pár dní na to, abychom se připravili na extraligu. Bude to náročné, ale myslím si, že jak zápasy poběží, tělo se do toho brzy dostane.

Jak jste se dosud připravovali?

Samozřejmě tak, abychom dodržovali všechna nařízení vlády, takže jsme trénovali po skupinách venku. Kondiční trenér udělal maximum práce, abychom se udrželi v tempu. Vytáhli jsme kola a rotopedy ven a trénovali.

Na ledě toho do pondělka zase tolik nezvládnete. Co je teď pro vás nejdůležitější?

Kondičních tréninků na suchu už bylo dost. Jde o to být na ledě, dostat se do kontaktu s pukem a něco najezdit. Věnovat se bruslím, hokejce a hernímu systému. Tréninky se neliší od toho, jak jsme předtím skončili. Práce do pondělka máme až až, ale budeme připravení a pak půjdou zápasy rychle po sobě.

Teď se může hrát až čtyřikrát týdně. S jakými pocity nabitý program vyhlížíte?

Je to podle mě lepší než rozkouskovaný program, jak to bylo na začátku sezony, kdy se hrálo, nehrálo. První zápasy po pauze budou asi hodně náročné, kondičně i herně. Ale jak utkání poletí, dostane to drajv. Těšíme se na to.

Zatím to vypadá, že budete muset před každým utkáním absolvovat test na koronavirus. Co vy na to?

My chceme hlavně hrát, takže testování každý skousne. Měsíc jsme stáli a teď uděláme maximum pro to, abychom zase hráli.

I když bez diváků...

Aspoň budou mít lidi v televizi nějakou zábavu, když už musí být doma. Myslím, že hokej jim chyběl stejně jako nám. My to zatím bez diváků nějak zvládneme. Zvykli jsme si na různé věci, na tohle si taky zvykneme.