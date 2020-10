Karanténa skončila, liberečtí hokejisté trénují venku po šesti

Poslední zápas odehráli Bílí Tygři 2. října na Spartě. Dohromady stihli nasbírat 10 bodů, což je řadí na čtvrté místo tabulky přerušené soutěže.

Na libereckém klubovém webu je jako další utkání uveden duel 14. kola v Pardubicích, který je na programu 30. října. Vedení hokejového svazu však pracuje s variantou, že extraliga by se v případě platnosti současných zpřísněných opatření mohla znovu rozjet až 13. listopadu.

Moderní aréna pro 7500 lidí, kde Liberečtí hrají své domácí zápasy, stejně jako v březnu při první vlně koronaviru osiřela. Nesmí se tu hrát ani trénovat. V sousední plechové hale klub nechal rozpustit obě ledové plochy, které obvykle slouží pro trénink mládežníků či amatérů. Provozovat je za současné situace by znamenalo jen ekonomické ztráty.

Hokejistům Liberce včera skončila karanténa, už druhá během měsíce a půl, a hned se pustili do tréninku. Vzhledem k aktuálním nařízením mohou trénovat jen venku, a to ve skupinkách po šesti. Před vytrvalým deštěm se schovali pod ochozem arény. „V praxi to vypadá tak, že přijedou auty, odtrénují a pak zase naskočí do vozů a jedou se domů osprchovat,“ popsal klubový mluvčí Martin Kadlec s tím, že veškeré vnitřní zázemí haly musí být zavřené.

Hokejové kluby sídlící nedaleko hranic uvažují o tom, že vzhledem aktuálním omezením budou trénovat v zahraničí. Například Třinec už se připravuje v Polsku. I v Liberci takové úvahy existují, zatím však nevypadají příliš reálně. „Nejblíže je nám německý Jonsdorf, kde je však ledová plocha beznadějně plná. Dále by v úvahu připadal Weisswasser, jenže ten už je dvě hodiny cesty od Liberce,“ přiblížil Kadlec.

Kromě extraligových zápasů přijdou Bílí Tygři i o utkání Ligy mistrů, jejíž jsou pravidelnými účastníky. Vedení soutěže reagovalo na situaci ohledně epidemie koronaviru v Evropě a rozhodlo se novou sezonu 2020/21 zrušit.

Už na konci dubna bylo oznámeno, že soutěž vypukne až v říjnu rovnou vyřazovacími zápasy. Před měsícem pak došlo k dalšímu posunu na listopad s tím, že úvodní dvě kola play off se odehrají ve zrychleném režimu. Liberec měl narazit na polské Tychy, zápasů se však nakonec nedočká.