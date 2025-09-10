Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Může se stát cokoliv, podívejte na Brno. Patříme do play off, věří si Liberec

Michael Havlen
  10:20
Bílí Tygři v roce 2016 získali mistrovský titul a až do sezony 2020/21 bojovali o nejvyšší příčky. Od té doby však nepřekročili hranici čtvrtfinále, loni dokonce vypadli už v předkole. Za několikaletým útlumem však chtějí v Liberci udělat ráznou tečku.
Michal Birner na tréninku s libereckými hokejisty.

Michal Birner na tréninku s libereckými hokejisty. | foto: Bílí Tygři Liberec

Radan Lenc se ze švédského angažmá vrátil do známého libereckého prostředí.
Adrien Bartovič na tréninku Bílých Tygrů Liberec.
Liberecký obránce Lukáš Kachlíř
Mladoboleslavský Vojtěch Malínek ohrožuje pukem libereckou bránu Sebastiana...
„Všech těch čtrnáct týmů v extralize má stejný sen – všichni chtějí vyhrát pohár. Ani my nejsme výjimkou. Náš úkol je jasný. Tenhle tým patří do play off. A tím myslím čtvrtfinále. Co se pak děje dál, to je vždycky vyústěním momentálních okolností,“ prohlásil sportovní ředitel Michal Birner.

Po minulé neúspěšné sezoně opustily Liberec některé opory v čele s nejlepším střelcem Oscarem Flynnem, který zamířil do Třince. Klub na to musel reagovat a výsledkem je výrazně obměněný tým. „Byla tady určitě touha celkově změnit tvář toho týmu a vydat se malinko jinou cestou, než jak jsme se prezentovali v minulých sezonách. Musím mužstvu vtisknout nějakou tvář, které věřím, je to moje zodpovědnost a ten tlak jde za mnou. Proto těch změn bylo možná víc, než jsme předpokládali,“ vysvětlil Birner.

Kdo je favoritem na titul? Sázkovky věří Pardubicím, odepisují Olomouc

Jako kapitán povede Bílé Tygry do nové sezony zkušený obránce Radim Šimek. Ten věří, že jeho tým může dokázat velké věci. „Když budeme každý den pracovat na sto procent, může se stát cokoliv. Vždyť se stačí podívat na Brno, kterému naposledy nikdo moc nevěřil, že by měli přejít přes Spartu a pak přes Pardubice až k titulu. Týmovým výkonem, zodpovědností, obětavostí a dobrou partou to ale dokázali. Něco podobného musíme nastolit i tady,“ nabádá dlouholetý hráč NHL.

Liberec sice přivedl zkušené posily v čele s reprezentantem Radanem Lencem, ale dál chce sázet i na talenty. „Liberec je tím známý a my chceme v té práci pokračovat – chceme mít dobrý mix starších kluků, kteří jsou kvalitními lídry, a k nim přidávat mladé kluky, kteří by měli v budoucnosti nést zodpovědnost za chod toho týmu. Mladí kluci do toho dávají elán a obrovské nasazení, je to pro ně velká zkušenost růst vedle těch lídrů,“ řekl nový kouč Jiří Kudrna, jenž povýšil z pozice asistenta a nahradil Filipa Pešána. Do týmu se tlačí čerstvě šestnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř, o A-tým bojuje i o dva roky starší útočník Adrien Bartovič a další hráči.

Mladý útočník Adrien Bartovič a sportovní ředitel libereckého klubu Michal Birner při podpisu profesionální smlouvy

Start sezony naopak nestihne klíčový útočník Tomáš Filippi, který si na jednom z letních tréninků poranil koleno. Místo něj Liberečtí angažovali Jaspera Weatherbyho, který už u nich v minulé sezoně hostoval.

V přípravě odehráli Bílí Tygři celkem osm zápasů s bilancí čtyř vítězství a čtyř proher. Jejich výkony však šly postupně nahoru a čtyři z pěti posledních utkání vyhráli.

Uzdravený Bartovič se uvedl hattrickem a bojuje o liberecký A-tým

Až ve středu je však čeká první ostré utkání, od 18 hodin na domácím ledě nastoupí proti Plzni. „Bude hrozně důležité, abychom si přenesli na led to, co budujeme jako jedna parta mimo něj, abychom chytli start a celá sezona byla mnohem lepší než ta minulá. Dlouho jsem nezažil takhle náročnou přípravu a už se nemůžu dočkat, až sezona začne a budeme moct ukázat, co jsme natrénovali,“ řekl kapitán Šimek. Hned v pátek pak Tygři přivítají Pardubice s exlibereckým koučem Pešánem, během září se doma představí dokonce šestkrát.

Úvod extraligové sezony přinese také jedno velké loučení. Při slavnostním ceremoniálu před utkáním s Plzní se klub Bílých Tygrů rozloučí s obráncem Lukášem Dernerem, který na jaře ukončil kariéru.

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Derner je jednou z nejvýraznějších osobností klubové historie. Za Tygry odehrál rekordních 998 utkání, v nejvyšší soutěži si připsal celkem 1058 startů, protože 60 zápasů odehrál v dresu Plzně, dnešního libereckého soupeře. Během kariéry Derner zaznamenal 131 kanadských bodů za 43 gólů a 88 asistencí, třikrát nastoupil za český národní tým.

Současný asistent trenéra deváté třídy je symbolem klubové oddanosti a dlouhověkosti. Nechyběl u největších týmových úspěchů – u mistrovského titulu z roku 2016, u zisku tří stříbrných medailí i jednoho bronzu. Pětkrát navíc s týmem vyhrál základní část.

