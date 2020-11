Liberečtí hokejisté naskočí do kolotoče. Žádné výhrady, říká Augusta

„Máme to tady nastavené tak, že hlavní je zaměřit se na vlastní výkony. Přesto si rozebereme i soupeře, a jelikož jsme s Olomoucí už letos hráli, nějaké materiály k tomu máme,“ řekl kouč Patrik Augusta. První letošní vzájemné utkání Liberec vyhrál v Olomouci 4:1.

Liberec vs. Olomouc Online reportáž v pondělí od 17 hodin

Další utkání půjdou v rychlém sledu: ve středu doma Třinec, v pátek znovu doma Hradec a v neděli derby na ledě Mladé Boleslavi.

„Start bude hodně náročný, hlavně po té pauze. Tak je to ale slosované a nemáme k tomu žádné výhrady, pravidla jsou pro všechny stejná a my do toho jdeme!“ prohlásil Augusta. „Podmínky jsou pro všechny stejné a my se hrozně těšíme, přestože se bude hrát ob den a nebude to jednoduché. Všichni ale chceme hrát.“

Podobně bojovné hlasy zní i z kabiny. „Každý se těší, až zápasový kolotoč opět začne. Doufám, že to vydrží co nejdéle,“ přeje si zkušený obránce Lukáš Derner.

„Je to naše práce, která nás baví, a zápasy jsou na tom nejlepší. Hokej přece neděláte kvůli tréninkům. I kdybychom hráli každý den, je to úplně jedno, bude to styl jako v NHL a o to to bude zábavnější. Bude to super, já se na to těším, i když první zápasy budou asi neučesané,“ doplnil brankář Petr Kváča. Do pauzy stihli Liberečtí odehrát jen pět utkání a v tabulce jim patřila čtvrtá příčka.