Hokejový Liberec zahájí prodej permanentek na příští sezonu

První permanentkář se může těšit na originální tygři dres, jinak se však slavnostní zahájení prodeje kvůli koronaviru ponese v komornějším duchu. Z hygienických důvodů budou fanoušci muset mít roušku a při čekání ve frontě dodržovat rozestupy. Preferovaným způsobem bude platba kartou, klub však přijímá i hotovost.

Permanentní vstupenky se budou prodávat do všech kategorií na tradičním předprodejním místě v pokladnách arény i online. Cena pro loňské permanentkáře se pohybuje od 2 600 do 5 500 korun. Fanoušci tak ušetří dva tisíce i více v porovnání s nákupem jednotlivých vstupenek.



„Vzhledem ke koronavirové pandemii bude letos kladen větší důraz na prodej permanentek online v síti Ticketportal. Permanentní vstupenku online mohou noví permanentkáři zakoupit stejně jednoduše jako běžnou jednorázovou vstupenku. K využití předkupního práva online pro majitele loňských permanentek bude pak třeba virtuální formulář,“ upřesnil klub ve svých pravidlech.

Cílem Bílých Tygrů je, aby bylo co nejvíce sedadel na jednotlivých zápasech obsazeno. Pokud majitel permanentky nebude moci dorazit na zápas, může uvolnit své místo zpět do prodeje. Pokud majitel permanentky v průběhu nadcházející sezony neobsadí své sedadlo alespoň dvacetkrát z 26 domácích zápasů základní části, ztrácí pro příští ročník předkupní právo na své místo a možnost čerpat zvýhodněnou cenu. V případě, že je místo uvolněno do prodeje, počítá se permanentkáři do statistiky, jako by osobně dorazil.

Pro fanoušky si klub připravil řadu bonusů včetně předkupního práva na zápasy play off i na novou sezonu. Mezi odměny nadále patří možnost i vyrazit na domácí zápasy MHD zdarma.