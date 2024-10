Liberecká ostuda, pak omluvy. Musíme všechno změnit, burcuje Vlach

„Byla to jedna velká ostuda. Musíme se omluvit fanouškům a všem lidem, kteří se o nás starají,“ řekl útočník Jaroslav Vlach po šesté porážce z posledních sedmi utkání. „Každý den se bavíme o tom, jak bychom se měli zlepšit a jak bychom měli hrát, ale když přijdeme na led, tak to tam není. Prohry se stávají, ale musí to být po nějakém výkonu. Ten tam vůbec nebyl a opravdu jsem se styděl. Nebýt Petra Kváči v brance, nevím, kde by se skóre zastavilo.“

První gól ve Vítkovicích dostali Bílí Tygři už po 27 vteřinách a pak už se vezli. „Už v prvním střídání jsme špatně pokryli protiútok soupeře a inkasovali. V tom duchu se pak neslo celé utkání,“ konstatoval trenér Filip Pešán.

Liberec šel do sezony s velkými plány, ale od začátku se trápí. V dosavadním průběhu jen třikrát zvítězil za tři body. Problémy má v obraně, dostává hodně gólů, ale lepší to není ani v útoku. V přesilovkách a oslabeních to sice tak tragické není, ale nestačí to.

Po prohře 0:7 ve Vítkovicích zveřejnil liberecký klub na Facebooku výsledek s krátkým dovětkem: Je těžké k tomu cokoliv napsat... Zato fanoušci se rozepsali hodně, pod příspěvkem byly přes tři stovky komentářů, které nešetří trenéra Pešána ani hráče.

Trenér Filip Pešán z Liberce.

Jen tak namátkou:

„Pro to, co jste dneska předvedli, není absolutně žádná omluva... Výkon na úrovni třetí ligy.“

„Frustrace se jen prohlubuje a tohle fakt potřebuje zásadní změnu, tohle už nevypadá na obvyklý čekání, až si všechno sedne.“

„Když vidím výraz hráčů, když vyjedou na led do první třetiny, chce se mi brečet! Už tam mají hlavy dolů a podle toho ta hra pak vypadá. Obrana katastrofální a kde jsou střelci, na které jsme se těšili?“

Polehčující okolností může být fakt, že liberecký tým od startu sezony provázejí nebývalé zdravotní problémy. Sestava snad ani jednou nebyla kompletní, mezi aktuálně zraněnými jsou i opory: hvězdná posila obrany Radim Šimek s bohatou kariérou v NHL, vítěz loňského bodování extraligy Tomáš Filippi, naposledy na marodku usedl velezkušený bek Lukáš Derner. V rozpadlé obraně chyběli ve Vítkovicích i Vojtěch Budík a Petr Kolmann.

Na útoku se sice marodka tolik nepodepsala, zato jsou tu hráči, kteří daleko zaostávají za očekáváním. Například kanadský hokejista se zkušenostmi z NHL Christian Thomas, který přicházel jako velká posila, ve 13 zápasech zaznamenal jediný bod za asistenci. O nic lépe na tom bodově nejsou ani zkušení útočníci Michal Bulíř a Kelly Klíma.

„Chybějí nám lídři, kteří jsou dlouhodobě zranění. A ti, co doskakují, nejsou v ideálním fyzickém stavu. Když vám chybějí elitní beci a centři, tak je to strašně znát a má to velký vliv na tým,“ vysvětloval kouč Pešán po výprasku ve Vítkovicích. „Vyhodnotili jsme si, a bylo to vidět i na ledě, že minimálně v tomto utkání spousta hráčů nedosahovala extraligové úrovně.“

Bílí Tygři však nemají čas na truchlení, už v úterý od 18 hodin doma vyzvou Mountfield. A bude to pro ně hodně důležitá bitva, od poslední Plzně je dělí pouhé tři body. „Není čas na to mít hlavy dole. Musíme všechno změnit a být úplně jiný tým,“ burcuje útočník Vlach.