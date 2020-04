Z hokejistů Liberce se stali dárci krve. Šlo to rychle, kývl Ordoš

„V době, kdy Bílí Tygři nemohou dělat své povolání a hrát hokej, chtěli být užiteční jinak a tohle je jedna z možností,“ řekl týmový lékař Roman Mizera. „Celá akce vznikla po dohodě prezidenta klubu Petra Syrovátka, který je dlouholetým dárcem krve, a realizačního týmu spolu s kapitánem Petrem Jelínkem.“

Na transfuzním oddělení nemocnice se sešlo šest hráčů, k nimž se z realizačního týmu přidali doktor Mizera, videokouč Aleš Vladyka a sportovní manažer a svazový šéftrenér Filip Pešán. „Bylo to snadné rozhodnutí, všichni chceme v téhle situaci pomáhat. Pokud je člověk zdravý, měl by nějak přispět,“ řekl Pešán. „Trochu k tomu respekt mám, ale je to věc, která se mi třeba jednou v životě vrátí zpátky.“

Bílí Tygři nejprve vyplnili formulář, přihlásili se v evidenci, pak jim byl odebrán vzorek krve, proběhlo krátké vyšetření, a poté už mohli jít darovat půl litru krve. „Šlo to rychle, což mě překvapilo, za pět minut bylo po všem,“ svěřil se útočník Jan Ordoš. „Měl jsem trochu strach z toho, jak se po odběru budu cítit, ale je mi dobře. Hodně jsem pil a najedl se, což mi pomohlo.“

Ústecký rodák byl prvním z týmu, který šel na řadu. „Vždycky mě zajímalo, jak to probíhá, když jdete darovat krev. Když se naskytla tahle příležitost, neváhal jsem,“ dodal Ordoš.