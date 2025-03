Flynn o řežbě v poslední třetině: Nechtěli jsme být jenom bití

Na domácí výhře 3:0 však ani vypjaté chvíle plné emocí nic nezměnily, Bílí Tygři se ujali v sérii vedení 2:1 na zápasy a v úterý budou mít doma mečbol.

„Je to skvělé, ale práce ještě není hotová. Musíme na to navázat v dalším zápase,“ nabádal střelec druhého libereckého gólu Oscar Flynn.

Trestná lavice hráčů z Českých Budějovic. Zleva Josef Koláček, Štěpán Hoch, Pavel Novák, Martin Beránek a Jakub Valský.

Jak jste prožíval emotivní třetí třetinu plnou šarvátek?

Budějovice se chtěly dostat nějakým způsobem do zápasu, my jsme to věděli a dávali jsme si na to pozor. Nechtěli jsme se nechat vyprovokovat, ale samozřejmě jsme ani nechtěli být jenom bití. Máme v týmu kluky, kteří se nebojí přitvrdit a ukázali to.

Bylo těžké udržet nervy a neoplácet?

Jak jsem říkal, nechceme být bití, ale věděli jsme, že vedeme o tři branky a stačilo nám jen koukat kolem sebe, vyhazovat puky a být chytří. To jsme myslím dokázali. Měli jsme chladné hlavy. Až na pár výjimek jsme hráli soudržně a zaslouženě jsme vyhráli.

Rozhodla už první třetina, kterou jste vyhráli 2:0.

Měli jsme dobrý start a pak jsme v tom pokračovali. Přidali jsme třetí branku a mohlo jich být ještě víc, ale 3:0, kdo by to nebral? Hráli jsme perfektně všichni do jednoho.

Vlevo Adam Kubík z Českých Budějovic, vpravo David Aubrecht z Liberce.

Brankář Petr Kváča podruhé za sebou vychytal nulu. Co jste říkal jeho výkonu?

Doufám, že si něco nechal i na čtvrtý zápas. Ale vážně: každý hráč tomu dával sto procent, a když máte za sebou takhle klidného gólmana, který nepustí gól, to se hraje úplně jinak. Dvě výhry s čistým kontem jsou fajn, ale víme, že Budějovice k nám přijely pro jeden zápas. V úterý to bude extrémně těžké, jsme si toho vědomi a musíme do toho vstoupit jako dnes.