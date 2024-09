Kváča, nebo Král? O pozici jedničky v liberecké brance bude boj

Kváčovi na severu Čech vyrostl až nečekaně velký konkurent v čerstvě jedenadvacetiletém Danielu Královi. Ten na sebe upozornil už v minulé sezoně, kdy včetně play off zvládl 37 extraligových zápasů s velice slušnou úspěšností. Skvěle se ukazuje i v letní přípravě a sebevědomí mu před startem sezony rozhodně nechybí.

„Určitě se nechci pasovat do role dvojky, nechci tu být jenom navíc. Celou přípravu na sobě tvrdě pracuju, často jsem si po trénincích i přidával. Chtěl bych navázat na mé předešlé výkony a být ideálně ještě lepší. Vím, že na mě bude větší tlak, ale jsem dobře nastavený a snad se s tím vypořádám,“ prohlásil Král.

Litvínovský útočník Jindřich Abdul pálí, zasahuje Daniel Král.

„Bude těžké se přes Petra dostat do branky, protože to je fantastický brankář. V organizaci má výborné jméno, ale já udělám vše pro to, abych se do brány dostával co nejčastěji.“

Trenéři zatím oficiálně neoznámili, kdo bude libereckou jedničkou. „Zatím jsme se o tom vůbec nebavili. Přípravu jsme si herně rozdělili na půl. Uvidíme, kdo bude mít jakou formu během prvních zápasů a od toho se to bude také odvíjet,“ prozradil mladší z liberecké dvojice.

„Nějaký plán už máme, ale nechci o něm mluvit předtím, než se ho dozví sami hráči,“ řekl trenér Pešán. „Oba gólmani se v přípravě jevili velmi dobře. Očekávám, že mezi sebou povedou vyrovnaný souboj a budou se vzájemně posouvat.“

Kváča si sice ze švédského Rögle přivezl ligové stříbro, během sezony strávené na severu Evropy si však příliš nezachytal a do Liberce přišel s vidinou, že se to změní. Bude se však muset prosadit přes mladého „vlčáka“ Krále. „Zapracoval hlavně na mentální stránce, ne jen na chytání,“ všiml si Kváča progresu svého kolegy. „Je to super, ženeme se nahoru. Dáme to dohromady a budeme takový menší tým v týmu.“

Puk balancuje na čáře liberecké branky, za Petra Kváču zaskakuje Lukáš Derner.

Trenér Filip Pešán i kouč gólmanů Martin Láska teď mají každopádně trochu zamotanou hlavu. „Je jasné, že se ani jeden nespokojí s pozicí jasné dvojky. Oba mají ambice být jedničkou. Na druhou stranu, Petr Kváča se ze zahraničí asi bude těžko vracet s tím, že by tu chytal málo,“ uvědomuje si Pešán a hned dodává: „Vybírat ze dvou špičkových gólmanů je ale pořád ta příjemnější varianta.“

Jasno bude už brzy, ve středu čeká Bílé Tygry první kolo nové sezony na ledě Komety Brno. Už teď je zřejmé, že v brankovišti bude mít Liberec velkou sílu.