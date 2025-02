Tygří pokladník Vlach: Důvod vybírat peníze se vždy najde, nejdražší je hattrick

Největší příspěvky do kasy inkasuje za vstřelený hattrick. Zpoplatněné jsou i vychytané nuly gólmanů, pozvánky do reprezentací, extraligové milníky, narozeniny nebo jmenování kapitánem.

„Ohodnocené máme i to, když uděláme v zápase blbý faul. Nejčastější příspěvek je asi za pozdní příchody. Vždy se ale najde důvod vybírat peníze a dohromady se to celé nějak nasčítá,“ vysvětluje Vlach v rubrice „Z tygří kabiny“ na klubovém webu.

Do role pokladníka ho před několika lety nominovali liberečtí kustodi. Usoudili, že se svým naturelem a zkušenostmi pro tuhle roli hodí nejlíp. Před jeho příchodem v kase příliš peněz nebylo, protože pokladníkem byl mladší hráč a ten si na ty starší neuměl „dupnout“.

Hned na začátku Vlach stanovil jasný sazebník. Hledí ale i na to, od koho příspěvky vybírá, takže bere v potaz, že mladší hráči mívají nižší platy.

Speciální částky se vypisují i na zápasy s konkrétními týmy. „Byl tu Michael Frolík, který tu za to nechal docela dost peněz,“ vzpomíná Vlach na někdejší hvězdnou posilu. „Jednou prohlásil, že když vyhrajeme v Pardubicích, tak dá do kasy klidně sto tisíc. Když jsme tam nakonec opravdu vyhráli, tak k tomu nebyl moc svolný. Ale potom řekl, že před sebou máme deset utkání a za každé vyhrané dá do kasy deset tisíc. Jenomže my jsme jich vyhráli zrovna asi osm za sebou, takže to byl celkem fajn obchod.“

V týmu se najdou i tací, co platit průběžně zapomínají a částky se jim postupně nastřádají. „Potom se diví, jak to, že to je tolik. Třeba Martin Faško-Rudáš je věčný 'divílek' a diví se úplně všemu. Půl roku nenosí peníze a potom je překvapený, jakou tam má sumu. Teď už ale všechno postupně donesl, takže je to dobré,“ směje se pokladník Tygrů.

Jaroslav Vlach z Liberce se raduje ze vstřeleného gólu ve druhém čtvrtfinále s Hradcem Králové

Z vybraných financí se platí týmové svačiny nebo akce v reprezentační pauze. „Před sezonou chodíme třeba na golf a ten z toho platíme taky. Před Vánocemi se snažíme mít večeři i s manželkami, aby se všichni znali navzájem a byli jsme jedna rodina,“ vypočítává urostlý forvard. Z týmových peněz ještě hráči zvlášť přidávají na měsíční prémie kustodům, kteří jim dělají servis.

Hokejisté Liberce po Novém roce prožívají nejlepší období v sezoně, vybředli ze dna tabulky, ale pořád jásat nemůžou, aktuálně jsou desátí. Do konce základní části extraligy jim zbývá odehrát devět utkání. Po reprezentační přestávce teď Liberec čekají důležité zápasy proti týmům, které jsou v tabulce kolem nich. Ve středu od 17.30 se představí na ledě osmé Plzně, v pátek pokračují doma proti Kladnu, které je nyní třinácté.