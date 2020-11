Obrovská radost. Zábranský junior se konečně trefil - a hned přidal druhý gól

Dvacetiletý syn majitele, generálního manažera i trenéra Komety Libora Zábranského staršího na západě Čech v této sezoně hostuje z Brna.

„Mám obrovskou radost, že jsem dal své první dvě branky v extralize, ale hlavně mě těší, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Byl to těžký zápas a veškerý kredit patří klukům, kteří mi to tam krásně nahráli,“ řekl Zábranský po utkání.

Poprvé se prosadil v čase 18:17, kdy mu nabil zpoza branky na pravý kruh Tomáš Vondráček a Zábranský povedenou střelou snížil na 1:2. Ve 33. minutě vyrazil exbrněnský gólman Marek Čiliak střelu Jakuba Lauka na levý kruh a Zábranský pohotově vyrovnal na 2:2.

Byl rád, že se Energii podařil dokonalý obrat. „Hned na začátek nám tam spadly dva smolné góly a je to nepříjemné, když hned od začátku dotahujete. My jsme se ale semkli a myslím, že ve druhé třetině jsme jasně dominovali. Jenom bohužel škoda, že nám to padalo víc. Na konci jsme to však ubojovali a jsme rádi za tři body,“ podotkl Zábranský.

Energie se oklepala z pondělní domácí prohry s Třincem 2:7, Motor porazila podruhé během pěti dnů a vybojovala třetí výhru z posledních čtyř duelů. Doma zabrala po třech duelech bez bodu za sebou.

„Doufám, že takhle budeme hrát i nadále, ale že nám to tam bude i padat. Myslím, že v současné době, kdy se hraje bez diváků, je jedno, kde se hraje. Takže to, že doma se nám zatím daří hůře než venku, nic neznamená,“ dodal obránce Libor Zábranský.