Řežou ho? Tak ať! Kouč hvězd o Červenkovi, půtkách s Eliášem i Pastrňákovu otci

V pátek se to sešlo tak, že byl šestašedesátiletý Zajíc spokojený oboustranně: Kometa vyhrála pátý zápas finále 4:2, čímž se na dosah přiblížila titulu, a zároveň ocenil Červenkovu krásnou přihrávku na gól Dynama.

„Roman je geniálním hráčem. To, jak dokáže přehrát obranu, z něho dělá to, čím je,“ neskrývá obdiv ke kapitánovi loňských mistrů světa (polo)zapomenutý brněnský rodák Zajíc.

A že vám jméno hráče z 80. let minulého století, který má v nejvyšší soutěži na kontě jen dvě sezony a trénoval v ní sotva dva měsíce, mnoho neříká? Pak vás možná překvapí, s kým vším měl během barvité kariéry jako hráč i trenér co do činění.

Teenagera Červenku jste v roce 2004 měl tři zápasy na povel coby kouč Komety. Proběhne vám to během sledování finále před očima?

Neplatí to jen u Červenky. V mládeži Komety jsem měl Michala Kempného, taky velký borec, toho teď vídáme ve Spartě. A když zapátrám v paměti… v Německu jsem trénoval tátu Davida Pastrňáka, taky obránce Dennise Seidenberga, který pak hrál se Zdenem Chárou za Boston. Že bych se v tom doma babral, to ne, ale rád si na to vzpomenu. Člověk se podívá na televizi, vidí povědomé jméno a řekne si: Jo, toho znám.