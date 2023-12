Leo Gudas před exhibicí na Spartě: Hrát se zetěm? Bude to mít těžký

Návrat do holešovické haly? „Vybavují se mi vzpomínky na to, když jsme tu vyhráli titul v devadesátém roce. Byly to nádherné oslavy a hlavně super parta,“ řekl Leo Gudas v rozhovoru pro klubový web.

Někdejší nezlomný obránce získal se Spartou titul v letech 1990 a 1993, nyní se v jejím dresu objeví znovu v rámci oslav 120. výročí založení klubu. Exhibiční zápas legend Sparty proti osobnostem česko-slovenského hokeje bude aspoň na dálku sledovat i Gudasův syn Radko, zadák Anaheimu. „Nejspíš už o zápasu ví od Michala Neuvirtha.“

Návrat legend Sparta ke 120. výročí vzniku klubu pořádá exhibici, které se zúčastní její bývalé hvězdy. Jiří Hrdina, Richard Žemlička nebo David Výborný nastoupí 9. prosince proti výběru československých reprezentantů s Ondřejem Pavelcem, Petrem Čajánkem, Radimem Vrbatou či Jaromírem Jágrem. Utkání se hraje ve Sportovní hale Fortuna v Holešovicích od 18.00, program zahajuje autogramiáda od 16 hodin.

Vstupenky zde:

https://www.ticketportal.cz/event/Navrat-legend

Bývalý gólman Sparty, co léta lapal puky v NHL, má totiž za manželku Gudasovu dceru Karolínu, s níž vychovává dceru a syna. I ten už prohání puk po ledě. Prostě taková normální hokejová rodina.

„Když Neuvy pustí gól, určitě mu něco řekneme, bude to mít těžký,“ usmívá se Gudas senior.

Dnes osmapadesátiletý chlapík přišel do Sparty coby mladíček z Liberce ve chvíli, kdy klub čekal na titul přes třicet let. „Bylo tu starší mužstvo. Super kluci, se kterými se parádně hrálo. Pro mě to byla obrovská škola. Vždyť mi bylo jen necelých osmnáct,“ vzpomíná.

„První dva roky jsme hráli na Slavii, hala v Holešovicích se rekonstruovala. Ale potom? Nádhera. Když dorazilo deset až patnáct tisíc diváků, bylo to neuvěřitelný.“

Psal se rok 1990, když Gudas slavil první titul. „To bylo naopak daleko mladší mužstvo. Utvořila se skvělá parta mladých študáků, kteří bojovali za svůj mančaft. V play off nám tehdy obrovsky pomohla třetí lajna, která v sezoně moc gólů nedávala, ale pak dávali každý zápas gól nebo dva. V kabině to tehdy skvěle fungovalo. A oslavy s diváky přímo na ledě? Zážitek, na který se nezapomíná.“

Gudas však sbíral úspěchy i v národním dresu. Startoval na celkem pěti světových šampionátech, z nichž má čtyři bronzové medaile. Bronz získal i v roce 1992 na zimní olympiádě v Albertville.

V reprezentaci má tak před svým synem navrch. Vousatý bek s téměř 700 starty v NHL se totiž vracel ze tří světových šampionátů i z olympiády v Soči 2014 bez medaile. Ovšem leccos mají společného. Oba zdobí pověst řízných beků, co zvládnou hlídat nejlepší hráče soupeře.

Radko Gudas z Floridy v pátém duelu druhého kola play off NHL

Od hokeje Gudas senior daleko neutekl. Působil v roli manažera i trenéra, naposledy v exotickém Kuvajtu. „Po hokejové stránce mi toho moc nedalo. Ale rád cestuji, poznal jsem nový svět i mentalitu. Byl jsem na mistrovství světa s nároďákem Kuvajtu, takže i zpestření pro život.“

Další zpestření ho čeká už brzy ve staré známé holešovické aréně.