Lantoši se konečně dočkal první trefy v sezoně. A teď se to rozběhne, doufá

„Mám sám na sebe nějaká očekávání, chci dávat góly a pomáhat týmu. Přišlo to trochu později, ale věřím, že teď se to rozběhne,“ řekl Lantoši, který v předešlé sezoně nastřílel v českobudějovickém dresu včetně play off 19 branek. „Tentokrát jsme podali super týmový výkon, komplexní. Celkově rozhodla efektivita. Využili jsme šance, nějaké přesilovky, hráli jsme dobře pět na pět a ubránili oslabení. Jak říkám, komplexní výkon,“ pochvaloval si.
Motor bodoval i ve čtvrtém domácím utkání v sezoně, třetí zápas vyhrál. I díky tomu se v tabulce posunul na páté místo. „Sbírat body v domácím prostředí by měla být alfa a omega všeho. Víme, že se venku těžko vyhrává, proto je pro nás hodně důležité bodovat doma,“ řekl Lantoši.
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Jihočeši zabrali po dvou porážkách, kdy neuspěli v Pardubicích a na ledě Sparty. „Odehráli jsme tam dobrá utkání, ale ve třetích třetinách jsme udělali nějaké chyby, které nás stály zápas. To k tomu patří. Poučili jsme se a teď jsme vyhráli, což je pro nás důležité,“ uvedl jednatřicetiletý útočník.
Jedním z klíčů k výhře nad Brnem byla aktivita po úvodní buly. „Doma musíme začínat aktivně, prvních deset minut je hodně důležitých. Je potřeba si vytvořit tlak, abychom mohli zlomit soupeře. Bylo fajn, že jsme dali rychlý gól a pak jsme dál tvrdě pracovali,“ řekl Lantoši, který otevřel skóre po individuální akci ve 13. minutě.
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Trenérskému štábu Jihočechů se vyplatily i změny ve složení útoků. Například Lantoši nově nastoupil s Janem Ordošem a Štěpánem Hochem. „Vyšlo to. Trenéři asi hledají nějaké dvojice. Je začátek ročníku. Nemyslím si, že to bude pokračovat celou sezonu. Je to ale i nějaká zpráva do týmu, že všechno nebylo fajn,“ řekl Lantoši.
České Budějovice se budou na výhru snažit navázat ve čtvrtek v Plzni. „Jednoduše je potřeba tam vyhrát a bude,“ pousmál se Lantoši.