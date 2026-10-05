Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Lantoši se konečně dočkal první trefy v sezoně. A teď se to rozběhne, doufá

Autor: ,
  21:27

Fotogalerie4

Třinecký útočník Michal Kovařčík tlačí na mantinel českobudějovického Róberta Lantošiho. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Hokejový útočník Róbert Lantoši se premiérovým gólem v extraligové sezoně, ke kterému přidal dvě asistence, podílel na výhře Českých Budějovic nad Brnem 5:1. Slovenský reprezentant v rozhovoru s novináři po skončení zápasu označil výkon Motoru za komplexní. Zároveň přiznal, že je rád, že se konečně zapsal mezi střelce.

„Mám sám na sebe nějaká očekávání, chci dávat góly a pomáhat týmu. Přišlo to trochu později, ale věřím, že teď se to rozběhne,“ řekl Lantoši, který v předešlé sezoně nastřílel v českobudějovickém dresu včetně play off 19 branek. „Tentokrát jsme podali super týmový výkon, komplexní. Celkově rozhodla efektivita. Využili jsme šance, nějaké přesilovky, hráli jsme dobře pět na pět a ubránili oslabení. Jak říkám, komplexní výkon,“ pochvaloval si.

Motor bodoval i ve čtvrtém domácím utkání v sezoně, třetí zápas vyhrál. I díky tomu se v tabulce posunul na páté místo. „Sbírat body v domácím prostředí by měla být alfa a omega všeho. Víme, že se venku těžko vyhrává, proto je pro nás hodně důležité bodovat doma,“ řekl Lantoši.

Budějovice - Kometa 5:1. Jasná záležitost, třemi body přispěl k výhře Lantoši

Jihočeši zabrali po dvou porážkách, kdy neuspěli v Pardubicích a na ledě Sparty. „Odehráli jsme tam dobrá utkání, ale ve třetích třetinách jsme udělali nějaké chyby, které nás stály zápas. To k tomu patří. Poučili jsme se a teď jsme vyhráli, což je pro nás důležité,“ uvedl jednatřicetiletý útočník.

Jedním z klíčů k výhře nad Brnem byla aktivita po úvodní buly. „Doma musíme začínat aktivně, prvních deset minut je hodně důležitých. Je potřeba si vytvořit tlak, abychom mohli zlomit soupeře. Bylo fajn, že jsme dali rychlý gól a pak jsme dál tvrdě pracovali,“ řekl Lantoši, který otevřel skóre po individuální akci ve 13. minutě.

Výměna v extralize. Sparta pouští Hyku do Boleslavi, bere medailistu z MS juniorů

Trenérskému štábu Jihočechů se vyplatily i změny ve složení útoků. Například Lantoši nově nastoupil s Janem Ordošem a Štěpánem Hochem. „Vyšlo to. Trenéři asi hledají nějaké dvojice. Je začátek ročníku. Nemyslím si, že to bude pokračovat celou sezonu. Je to ale i nějaká zpráva do týmu, že všechno nebylo fajn,“ řekl Lantoši.

České Budějovice se budou na výhru snažit navázat ve čtvrtek v Plzni. „Jednoduše je potřeba tam vyhrát a bude,“ pousmál se Lantoši.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

9. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 8 8 0 0 0 40:16 24
2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 8 4 0 1 3 22:24 13
6. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 8 2 2 1 3 19:20 11
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
9. HC Sparta PrahaSparta 8 3 0 1 4 25:24 10
10. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
11. HC Kometa BrnoKometa 7 2 1 0 4 20:23 8
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?

Zleva: David Pastrňák, Lukáš Dostál a Adam Jiříček

Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Od vlasatého mladíka po kapitána. Jak se změnil Pastrňák za dvanáct let v Bostonu

David Pastrňák (Boston) zakončuje v utkání proti Buffalu.

Dvanáct let v jednom klubu zanechá výraznou stopu na kariéře i na tváři. Když David Pastrňák přišel v roce 2014 k Boston Bruins, byl osmnáctiletý nováček. Dnes je jednou z největších hvězd NHL,...

Lantoši se konečně dočkal první trefy v sezoně. A teď se to rozběhne, doufá

Třinecký útočník Michal Kovařčík tlačí na mantinel českobudějovického Róberta...

Hokejový útočník Róbert Lantoši se premiérovým gólem v extraligové sezoně, ke kterému přidal dvě asistence, podílel na výhře Českých Budějovic nad Brnem 5:1. Slovenský reprezentant v rozhovoru s...

5. října 2026  21:27

Výměna v extralize. Sparta pouští Hyku do Boleslavi, bere medailistu z MS juniorů

Sparťanský útočník Tomáš Hyka u puku před budějovickým obráncem Pavlem Pýchou

První výměna v nové extraligové sezoně je tu. Odehrála se mezi Spartou a Mladou Boleslaví, kam se po devíti letech vrací Tomáš Hyka. V útočných řadách Pražanů jej nahradí Vojtěch Hradec, kterého...

5. října 2026  20:26,  aktualizováno  20:54

Budějovice - Kometa 5:1. Jasná záležitost, třemi body přispěl k výhře Lantoši

Českobudějovický gólman Klouček v akci proti Brnu.

Osmé kolo hokejové extraligy zakončily České Budějovice úspěšnou dohrávkou. Doma si poradily s brněnskou Kometou výsledkem 5:1. Gólem a dvěma asistencemi přispěl k vítězství jihočeského celku Róbert...

5. října 2026  17:20,  aktualizováno  20:07

Ještě jedna sezona a konec. Ovečkin oznámil, že se příští rok s NHL rozloučí

Alex Ovečkin z Washington Capitals pálí na bránu.

Alexandr Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezona bude v elitní hokejové lize jeho poslední. Jednačtyřicetiletý ruský útočník, který je zároveň nejlepším střelcem historie NHL, své rozhodnutí...

5. října 2026  17:22,  aktualizováno 

Svázali mu brusle, do helmy dali vodu. V Anaheimu si vystřelili z navrátilce Gudase

Radko Gudas z Floridy tleská fanouškům Anaheimu za vřelé přijetí.

Běžela 13. minuta úvodní třetiny mezi Anaheimem a Floridou (3:2P). Kamery během krátké pauzy zabraly zadýchaného Radka Gudase, jenž namířil oči na kostku na ledem. Právě na ní se totiž promítaly...

5. října 2026  14:42

Tak pojď! vyzval Chlapík na bitku Smejkala. Augusta: Je to lídr, ale do stropu neskáču

Bitka Jiřího Smejkala s Filipem Chlapíkem.

Emoce se ve vyhlíženém střetu Pardubic se Spartou (6:4) daly očekávat. Nejvýrazněji se projevily v 35. minutě, kdy se domácí Jiří Smejkal popral s hostujícím kapitánem Filipem Chlapíkem. „A myslím,...

5. října 2026  11:26

Mora schytala ostudný debakl. Senyshyn? Teď už se do nominace dostane, řekl kouč

Zdrcení hokejisté Olomouce - od Třince dostali devět gólů.

Zápas, ve kterém mohli olomoučtí hokejisté Třinci překazit extraligový rekord v počtu výher se domácím vůbec nepodařil. V „plecharéně“ prohráli vysoko 0:9 a fanoušci jen stěží hledali v jejich hře...

5. října 2026

Frustrovaný Kämpf, nadšený Hlava po otočce: Chtěl jsem být v Litvínově vidět

Radost kladenských hokejistů

Ať jsem vidět! předsevzal si kladenský hokejista Nicolas Hlava před zápasem v Litvínově. A na svém bývalém ledě nepřehlédnutelný byl. Dvěma asistencemi postrčil Rytíře k nedělnímu obratu z 0:2 na 3:2...

5. října 2026  8:20

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

5. října 2026

Dostál vychytal výhru proti Floridě, Hronek asistoval za Vancouver

Lukáš Dostál odstrkuje z brankoviště Sama Bennetta.

Druhý start v nové sezoně hokejové NHL a druhá vychytaná výhra. Brankář Lukáš Dostál naposledy slavil po výhře Anaheimu 3:2 po prodloužení proti silné Floridě. Obránce Filip Hronek zapsal jednu...

5. října 2026  6:53,  aktualizováno  7:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na jeho sólo zírali s otevřenou pusou. Jen štěstí, hlásil skromně Tomášek

David Tomášek slaví gól proti Spartě

V 52. minutě zápasu se Spartou objel s pukem na čepeli trojici protihráčů, prostřelil gólmana Kováře a postaral se tím o nejhezčí moment šlágru kola. Pro Davida Tomáška to navíc byl už druhý gól a...

5. října 2026  6:30

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

4. října 2026  15:50,  aktualizováno  21:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.