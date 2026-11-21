Natočil jste s leteckým akrobatem Martinem Šonkou propagační videa přímo z letadla. Dělal s vámi pěkně krkolomné kousky. Jaké to bylo viset hlavou dolů?
V první řadě převládal strach, protože osobně kolotoče moc nemusím a už vůbec ne jezdit právě hlavou dolů. Ale říkal jsem, že se musím kvůli tomu zážitku přemoci a nakonec jsem uznal, že to opravdu bylo super. I když výstup z letadla byl trošku horší, jak to na člověka celé dolehlo.
Poprvé jste seděl v takovém typu letadla?
To ano. Zatím se mi ještě nestalo, že by komerční linka letěla hlavou dolů. (směje se)
Přesto je to zážitek, který se každý den neopakuje.
Přesně tak, i kvůli tomu to byla moje hlavní motivace si s Martinem do letadla sednout a sám v sobě strach překonat.
Ale vy jste natočil ještě další zajímavé video. Tam tentokrát závodíte s Martinem Fuksou. On jel na kanoi po Vltavě a vy jste běžel vedle po stezce.
Měl jsem příležitost, abych si tyto zážitkové věci s naším partnerem vyzkoušel. Natáčely se dva spoty, jeden tady u stadionu a u řeky a druhý pak v tom letadle.
Baví vás takovéto aktivity i při vašem hokejovém vytížení?
Jistě. Zase při tom potkám nové lidi, dostanete nové příležitosti a myslím si, že to k naší práci už patří. Je parádní, že i takovým stylem můžeme hokej propagovat.
Nahrál jste mi další otázku. V dnešní době už sportovní kluby musí fungovat i na sociálních sítích, kde se především oslovují noví a mladí fanoušci. Bez toho to nejde, natáčí se videa, podcasty a podobně. I vy sám tyto trendy nezanedbáváte. Je to už plnohodnotnou součástí života profesionálního hokejisty či celkově sportovce?
Určitě ano. Lidi baví sledovat, jak žijí sportovci, co zrovna dělají, jak to dělají a podobně. Podle mého jsou na toto sociální sítě super věc a vůbec mi to nevadí.
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Takže vás netrápí kamera v kabině či točení videí i při zápasech? Neruší to soustředění na hru?
Ne, na to jsme už dnes všichni zvyklí, když televize přijde o přestávce do šaten. Je to součást dnešního hokeje.
Vypracoval jste se až na pozici útočníka v první formaci. Tam s vámi a Nickem Olesenem na centru hraje 20letý talentovaný Štěpán Hoch. Co na jeho hru v takovém věku říkáte?
Jsem moc rád, že hraje s námi. Je parádní sledovat jeho progres na ledě a růst. Oproti minulé sezoně Štěpán opravdu udělal velký krok kupředu, dostal velký icetime a důvěru trenérů. Myslím si, že ten kluk má před sebou velkou budoucnost.
Na ledě si všichni tři rozumíte? Víte, kdo si kam najede, kam nahrát a podobně?
Dalo by se říci, že ano, ale tyto věci a situace se tak hrozně rychle mění, že se snažíme každým zápasem dobře pochopit jeden druhého. A co vidím, tak je to každý zápas lepší a lepší.
Co říkáte na současné výkony celého týmu? Jsou podle vašich představ?
Myslím si, že jo, přeci jen jsme v top čtyřce. Kdybyste nám to řekl v létě, tak to každý z nás bude brát všemi deseti. Myslím si, že týmově můžeme být spokojení. Osobně si pak člověk vždycky pro sebe říká, že jeho hra může být ještě lepší. Snažím se podávat co nejlepší výkony, abych byl týmu prospěšný a abych plnil to, v čem jsem dobrý.
Kdybyste měl vybrat jeden zápas, který se týmu zatím nejvíce povedl, který to bude?
Asi nedávný domácí proti Pardubicím, který jsme vyhráli 2:1. Byl to perfektní týmový výkon jak na ledě, tak na tribunách. Myslím si, že to byl opravdu pěkný hokejový večer.
Po sezonách v Mladé Boleslavi a v Liberci jste v květnu loňského roku přišel na jih Čech. Sedla vám změna prostředí?
Snad ano. Jak já osobně, tak i rodina jsme tady v Českých Budějovicích velice spokojení. Těší mě, že jsem v Motoru dostal příležitost a jsem tu opravdu nadšený. Vždycky, když jsem hrál v českých klubech, tak to pro mě nebyly ideální roky, protože jsme se pohybovali na spodku tabulky nebo se končilo v předkolech play off. Chci se tedy dostat přímo do play off, což se mi nikdy nepovedlo, tak snad to tentokrát vyjde.