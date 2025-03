Copak jsme se zbláznili? Šmíd o extralize: Vedení postrádá respekt, Ševc není magor

S rodinou na dovolené v Mexiku by mohl telefon zahodit a hokej nesledovat. Jenže neuvěřitelné události posledních dnů v české extralize Ladislava Šmída... udivují? Možná slabé slovo. „To na stadionech chceme těžkooděnce? Mám český hokej rád a nechci, aby to došlo do bodu, kdy si kvalitní hráči ze světa rozmyslí, jestli do takové džungle půjdou,“ poví pro iDNES Premium.