Šmíd je po další operaci. Liberečtí věří v jeho návrat na přelomu roku

Liberec dobyl Zlín a vrátil mu domácí prohru Před šesti týdny prohráli hokejisté Liberce doma se Zlínem v prodloužení, v úterý mu porážku vrátili. Bílí Tygři zvítězili ve 21. kole extraligy na ledě jasně posledních Beranů po velké bitvě těsně 2:1.

Po bezbrankové první třetině Liberečtí udeřili hned na začátku druhé. Kolmann nahodil puk na útočnou modrou čáru, tam ho převzal Najman, v situaci dva na jednoho nahrál najetému Grígerovi, který v čase 20:49 prostřelil gólmana Hufa. „Spoluhráči odvedli dobrou práci a já se jen snažil trefit to do brány. V první třetině to byla spíš taková oťukávaná a bylo super, že jsme první gól dali my,“ řekl Dávid Gríger. Hrdinou Tygrů se stal obránce Kolmann, jenž k asistenci u první branky přidal ve 35. minutě i vítězný gól, když jeho střelu od modré čáry tečoval bruslí do sítě zlínský bek Suhrada (oficiální zápis chybně evidoval jako střelce branky Klepiše). Domácí Berani zdramatizovali duel ve 47. minutě, kdy obránce Trška z dálky nahodil puk a ten překvapivě zapadl za záda dosud bezchybného brankáře Kváči. V dramatickém závěru hráli Zlínští přes minutu a půl po vyloučení Kolmanna power play šest na čtyři, ale Tygři v čele s Kváčou důležité vítězství udrželi. „Zlínští neuvěřitelně bojovali, makali, klobouk dolů před nimi. Byl to spíš válečnický hokej než pro oko diváka, hodně nás to bolelo a tři body jsou pro nás skvělé, pro ty jsme si sem přijeli,“ řekl liberecký Petr Kolmann. Tygři se v tabulce posunuli na 8. místo, v příštím kole mají volný los a v dalším utkání nastoupí tuto neděli doma proti Olomouci.