Láďo, vrať se! V Liberci lákají nedávnou oporu Šmída zpět k hokeji

Když Liberec koncem března padl v nervydrásající páté čtvrtfinálové bitvě se Spartou a skončila mu sezona, Ladislav Šmíd prohlásil: „Tohle byla tečka. A musím říct, že i když jsme nevyhráli titul, tak to byla koncovka poměrně sladká. Tenhle zápas byl úžasný a budu na něj vzpomínat až do konce života.“

Liberecký odchovanec s 583 starty v kanadskoamerické NHL tak ve svých 36 letech potvrdil, že s profesionálním hokejem je konec. Dlouho dopředu avizoval, že sezona 2021/22 pro něj bude poslední, že se chce věnovat rodině. Navíc měl vleklé trable z bolavými zády a jen během minulého roku kvůli nim musel podstoupit dvě operace.

Zleva autor prvního gólu Liberce Ladislav Šmíd a jeho spoluhráč Tomáš Hanousek se radují z gólu.

„Několikrát jsem sice nad svým rozhodnutím přemýšlel, ale chci se řídit svým prvním slovem a neměnit ho. Někdy jsem si třeba řekl, že bych ještě nějakou sezonu přidal, ale potom si vzpomenu na svoje děti v Kanadě a na videohovorech vidím, jak jim chybím. Je jim už sedm, vnímají svět trochu jinak a tátu vedle sebe potřebují,“ vysvětloval Šmíd, proč nechce měnit své rozhodnutí ukončit kariéru, i když je z toho smutný.

A v Liberci na strunku Šmídovy lásky k hokeji chtějí pořád brnkat. Trenér a sportovní manažer klubu Patrik Augusta se snaží Šmída přesvědčit, aby své rozhodnutí ještě zvážil a připojil se k Liberci třeba až během sezony. „Kdykoliv s ním budu v kontaktu, budu ho dál přemlouvat,“ potvrdil Augusta. „Samozřejmě chápu Láďovo rozhodnutí, ale na druhou stranu z historie vím, že spoustě takhle dobrých hráčů začne sport chybět a třeba své rozhodnutí přehodnotí. Uvidíme. To nejmenší, co můžu udělat, je to, že mu občas zavolám. Určitě je v kontaktu i s našimi hráči. Nechci říkat nic dopředu a za Láďu, ale jsem přesvědčený, že už teď mu hokej chybí.“

Samotný hráč to v rozhovoru pro zpravodajský server Sport.cz potvrdil. „Někteří kluci jsou po konci vyhořelí, o hokeji nechtějí ani slyšet, já jsem do něj ještě furt zapálený,“ přiznal Šmíd. „Kádr Liberce teď zažívá generační obměnu, a když vidím mladé kluky, tak mě mrzí, že neuvidím, jak se zlepšují a jakým směrem se ubírají. Chtěl bych jim pomoct a být s nimi. Oni si tedy asi trochu oddychnou, i když nevím, jestli je to pro jejich dobro,“ dodal s úsměvem.

V Liberci platil za hokejovou ikonu, velké slovo měl i v kabině. Dlouhodobě byl nejvytíženějším hráčem celé extraligy a na ledě strávil průměrně takřka půl hodiny za zápas. V poslední čtvrtfinálové bitvě se Spartou, která se protáhla až do třetího prodloužení, vytvořil rekord 41 minut 43 vteřin!

„Až v červenci přijdu do kabiny a na jeho místě bude sedět někdo jiný, bude to pro mě hodně zvláštní,“ řekl o Šmídovi liberecký útočník Michal Birner. „Já se s Láďou znám už od svých pěti let, naše rodiny si jsou blízké. Pro mě osobně bude jeho odchod určitě těžší než pro zbytek týmu. On byl jeden z důvodů, proč jsem se po konci ve Švýcarsku vrátil sem do Liberce.“

Další elitní forvard Bílých Tygrů Tomáš Filippi na Šmídovu adresu dodal. „Klobouk dolů před jeho kariérou. Prošel si spoustou zranění a nikdy to nevzdal. Bude nám chybět jako lídr i jako kamarád.“

Liberecký obránce Ladislav Šmíd padá na brněnského gólmana Marka Čiliaka.

Šmíd strávil 11 let v kanadskoamerické NHL, kde hrál za Edmonton a Calgary, ale posledních pěti let kariéry v mateřském Liberci si také hodně cení. „Za posledních pět let jsem si tady hokej užil asi úplně nejvíc. Jasně, NHL byla super, nejvyšší úroveň. Jenže tam je takový tlak, že to uteče a najednou je po všem. V Liberci jsem měl i jinou pozici, byl jsem lídrem. Už starší, s dětmi, takže s jinými prioritami,“ vyprávěl pro Sport.cz. „Užíval jsem si i práci s mladými, když vidíte, jak se zlepšují. Do budoucna by mě právě asi nejvíce bavil hráčský development. Práce s mladými kluky.“

V Liberci by byli rádi, kdyby práci s mladými odložil a v příští sezoně přidal ještě další starty v dresu s bílým tygrem. Patrik Augusta se jen tak nevzdá. „Neupínám se na to, ale samozřejmě by bylo fajn, kdyby se vrátil. Vím, že už udělal rozhodnutí a nechce ho měnit, ale já jsem mu říkal, že i takový hráč, jako byl Michael Jordan, se několikrát vracel, takže by nebyl jediný,“ řekl liberecký kouč.