Obě sezony byly podobné a přesto jiné. V čem?

Jejich vývoj byl jiný. Na konci čtvrtin jsme si vyhodnocovali situaci a byli jsme na tom bodově vždy podobně. Akorát letos nebyl dole nikdo utopený a tím pádem všechny týmy měly o něco méně bodů. Skoro až do poslední chvíle hrálo o vyhnutí se baráži šest sedm týmů. My jsme doma ztratili tři jasně rozehrané zápasy a ty body nám pak chyběly. Kluky to poznamenalo, pak byla sezona tak trochu nahoru a dolů.

Čím si vysvětlujete celkem velké výkyvy?

Extraliga byla velmi vyrovnaná. Který tým neměl takové výkyvy? Snad jen Sparta. Všechny měly horší chvíle. Na začátku sezony je to víc vidět, ale třeba Litvínov se od začátku ledna z krize nedostal. Pro nás i pro ostatní kluby byla sezona těžká a specifická.

Teď tu mám ještě na rok práci, ale jde hlavně o klub, abychom udělali zase úspěšnou sezonu. Ladislav Čihák

V lednu jste nemohli zlomit deset zápasů dlouhou sérii bez výhry za tři body, záhy jste naopak šestkrát za sebou zvítězili. Byly to při neúspěšné šňůře vaše nejtěžší chvilky v klubu?

Kolikrát bylo i hůř. Ale když to shrnu, lidi by měli být celkově trpělivější.

Před sezonou jste prezentovali jako cíl účast v semifinále. Bylo to reálné?

Myslím, že to nebyl náš cíl. Jirka Novotný (sportovní manažer) před sezonou jen řekl, že bychom byli rádi, kdybychom po loňském čtvrtfinále postoupili letos do semifinále. Ale překroutilo se to a všichni si bez respektu k soutěži mysleli, že budeme hrát druhé třetí místo. Pro nás je velký úspěch, že jsme skončili dvakrát v horní polovině tabulky, obzvlášť po sezonách, které tady dřív byly. Rád bych, aby si to všichni zapamatovali.

Čtvrtfinále je tedy odpovídající možnostem klubu i síle týmu?

To se nedá takhle říct. Extraliga byla extrémně vyrovnaná. Ze šestého místa jsme chytli v předkole Liberec, který měl skvělou formu. My jsme ho vyřadili, i když jsme pak prohráli 0:4 ve čtvrtfinále s Pardubicemi. Výsledek může vypadat jasně, ale soupeř ukázal kvalitu.

Co chybělo k tomu, aby měl Motor větší šanci na lepší umístění?

To je široká otázka. Naše organizace má omezený rozpočet, play off hrála řada mladých kluků poprvé nebo podruhé. Jsou to pro ně zkušenosti. Brankář Milan Klouček zažil první plnohodnotné play off. Pardubice prokázaly kvalitu, mají úplně jiný rozpočet, skvělé hráče. Nechci se vymlouvat, jsou to fakta. Musíme být nohama na zemi.

V sezoně skončili bez náhrady Ondřej Kovařčík a Lukáš Pech, k tomu výměna Jáchyma Kondelíka za Tomáše Zohornu. Tým zkrátka oslabil. Neměl přijít někdo jako náhrada?

Takoví hráči samozřejmě chyběli, ale zase by nedostali příležitost naši mladí kluci. Jako klub musíme koukat i do budoucnosti na další sezony. Nejsme tak silná organizace, která přivede každý rok 12 nových hráčů. Musíme zapojovat mladé.

Někteří hráči měli dobrou základní část a vytratili se v play off, u některých to bylo naopak. Co vám vyřazovací boje ukázaly?

V play off to není jen o kanadských bodech. Třeba Martin Beránek byl jeden z našich nejlepších hráčů. Má jinou roli, než sbírat body. Někteří hráči ale měli bodovat a nestalo se tak. Třeba Filip Přikryl, pro něj to byly zkušenosti. Příští play off už bude zase dál. I to je odpověď na nepopulární kroky, které jsme museli udělat. Ve světě je to běžné.

Ve čtvrtfinále jste dali Pardubicím ve čtyřech zápasech jen pět branek. Potvrdila se tím slabá produktivita po celou sezonu?

Ano. Pardubice nás do tolika šancí nepustily, ale co jsme měli, tak jsme většinou nedali. Ztroskotali jsme na tom. Jsou to pro nás zase zkušenosti. S takovým soupeřem musíte z minima vytěžit maximum.

Kariéru ukončil Milan Gulaš. Máte plán, jak ho nahradit?

Přijdou jiní kluci, kteří by ho měli nahradit bodově i jako lídra. To potřebujeme rozložit na více hráčů. Milanovi na tom hrozně záleželo, teď to budou muset vzít jiní. A stoprocentně do toho budeme chtít zapojit i některé mladší kluky.

Gulaš sám tvrdil, že konec avizoval předem. Přemlouval jste ho?

Ano. Já mu říkal, ať s rozhodnutím počká, že vydržíme klidně do konce sezony. Ale on už to měl v hlavě asi dva roky. Měl chuť, byl přínosem pro tým i extraligu. Dal by ještě další roky, ale trénoval jsem ho šest let, tak vím, že už byl opravdu rozhodnutý.

Jak se změní Motor bez svého kapitána?

Bude jiný, to je jasné. Ale už to víme od podzimu, takže třeba zpětně lidé lépe pochopí kroky, které jsme museli udělat. Bylo třeba dát prostor a zodpovědnost vůči týmu jiným klukům, kteří to budou muset táhnout dál. Starší hráči v tom pomohou, ale musíme hledat nové lídry. V budoucnu by Motor měli táhnout Kubík, Přikryl, Beránek a další. To jsou karty, do kterých fanoušci nevidí a pak třeba nadávají. Měli by nám víc důvěřovat. Všichni v klubu dělají maximum, abychom byli úspěšní.

Většina kádru je podepsaná. Víte konkrétně, kolik hráčů tým opustí?

Nerad bych o tom teď mluvil. S Jirkou Novotným a s vedením to budeme řešit. Bavíme se spíš o doplnění kádru.

Hodně vyletěl mladý obránce Tomáš Cibulka. Budete na něm stavět ještě víc příští rok?

Je to místní kluk, nominovaný na nováčka sezony. Dobře se s ním pracuje, popasoval se s první sezonou mezi chlapy výborně. Teď jde o to, aby na to navázal. Jako Filip Přikryl nakoukl i do reprezentace. Jedině bych si přál, aby byl příští sezonu ještě lepší.

Asi naposledy k odchodu Lukáše Pecha do Tábora. Jak to berete zpětně?

Tak se to dohodlo. Tým se s tím popasoval dobře. Rozhodli jsme se tak, dostali příležitost mladí, kteří budou na rozdíl od Lukáše Pecha pokračovat v dalších sezonách. To je celé.

Letos se prosadili i Štěpán Hoch či Matyáš Humeník. Jeví se vám dobře někdo další z juniorky?

Každý rok potřebujeme z juniorky jednoho dva, které začleníme do kádru. Štěpán Hoch udělal velký posun, ale má i hodně věcí na zlepšování. Je třeba mladé zařazovat systematicky. Oba teď jsou k dispozici trenérům v partnerském Táboře, který bojuje o postup do první ligy. Snad se dostanou i do zápasů. Navíc jsou oba v nominacích na mládežnické reprezentační kempy.

Před sezonou se jako možné slabé místo Motoru považoval post brankáře. Vyvrátili to Milan Klouček s Janem Strmeněm?

Určitě. Ze začátku dostávali oba brankáři šanci po dvou zápasech, Kloudy z toho vyšel jako jednička. Teď je to tak, že je první gólman, Stepe dvojka. Oba to ví, takhle půjdeme do další sezony. Možná na konci ročníku byla porce zápasů pro Kloudyho až moc velká, ale bylo to dané i tím, že Stepe byl nemocný a nemohl chytat.

Dnes jsou běžnou součástí týmů cizinci, Motor měl letos čtyři – Branta Harrise, Willa Reillyho, Nicka Olesena a Mateje Kašlíka. Neměl být jejich přínos větší jako u zahraničních hráčů?

Cizinci by měli převyšovat naše hráče, což se ne vždy dělo. Will Reilly měl nahradit Mikyho Hovorku, což se moc nepovedlo. Dopředu dal pár gólů, ale dozadu hořel. Brant Harris je velký profík, kterého zradilo zdraví. Ze 32 zápasů odehrál 10 až 15, kdy mohl hrát naplno. Zbytek byl bez tréninku nebo se zraněním. To vás také dostihne.

Co Dán Olesen?

V základní části byl do ofenzivy dobrý. Dával góly, rozhodoval zápasy. Play off mu moc nesedlo, i pro něj to byla novinka. Chyběla mu trochu bojovnost a věci, které jsou pak rozhodující. Jeho řeč těla je někdy laxní, ale do ofenzivy je výborný, cítí hru. Otrkal se a bude lepší.

Máte ještě na rok smlouvu. Bavili jste se s vedením, co bude dál?

Zatím ne. Teď tu mám ještě na rok práci, ale jde hlavně o klub, abychom udělali zase úspěšnou sezonu. Aby o naše hráče byl zájem, dostali se do reprezentace nebo do zahraničí. Uvidíme, jak se sezona rozjede. Uděláme maximum pro úspěch a uvidíme, jestli o mě pak vedení bude stát.

V Budějovicích se chystá světový šampionát žen. Jak berete jejich hokej?

V Česku jde ohromně nahoru a jsem rád za každý takový sport, který stoupá. Určitě se podívám na nějaký zápas, uvidím, jestli to bude přímo v aréně. Věřím, že to bude krásné mistrovství.

Kdy začne tým letní přípravu?

Teď chceme, aby si kluci hlavně odpočinuli, doléčili šrámy. Lidé to ani neví, ale řada z nich hrála s velkými zdravotními obtížemi. Začneme kolem 7. května.