Úzký kádr? Mladí kluci musí chytit šanci, říká plzeňský trenér Čihák

„Tvrdí, že by mohli postavit dva silné mančafty. Budiž jim to přáno. My máme jeden tým, kterému já obrovsky věřím. Je dobře postavený a uděláme maximum, abychom hned první kolo zvládli,“ říká hlavní trenér Škody Ladislav Čihák.

Loni ji dovedl k bronzu, jediný krůček chyběl Plzni k finále.

Sparta - Plzeň Sledujte od 18.30 hodin online.

Jakou sílu bude mít Plzeň v nové sezoně?

To ukáže až těžká zkouška 52 zápasů v základní části. Pokud to budu měřit přípravou, zápasy v přípravě, v Lize mistrů i tím, jak hráči pracovali, troufám si říci, že tým je na sezonu připravený dobře.

Nakolik vám situaci komplikují zranění Pavelky a Kracíka?

Tím si prochází každý tým. Bohužel, Jarda Pavelka, i Jarda Kracík jsou teď mimo hru. To se prostě ve sportu stává, nemůžete nechat hráče sedět doma. Uděláme maximum, aby byli co nejdříve zpět, teď jejich roli musí zastat jiní. Ať se ukážou a chytnou šanci za pačesy.

Počítal jste s tím, že se gólmani budou točit, podobně jako na začátku minulé sezony?

Ano. Jarda se jevil velice dobře. I proto šel do branky v Hämeenlinně, věděli jsme, že je to těžší soupeř než dánský Rungsted. A do svého zranění chytal ve Finsku perfektně, držel nás. Byl dobře vyladěný na start extraligy, stejně jako Dominik Frodl. Bohužel přišlo to zranění, minimálně měsíc bude chybět.

Budete tu situaci řešit?

Pár jmen máme, ale není jednoduché sehnat gólmana bez smlouvy, nebo získat na měsíční výpomoc brankáře z jiného klubu. Je to problém, ale hledáme alternativu.

Kádr není moc široký, berete to jako nevýhodu?

Máme užší kádr, ale zároveň máme mladé kluky, kteří získávali medaile v mládežnických kategoriích. To je naše filozofie – zapojit je do áčka, dostat je do dospělého hokeje. Takže širší kádr nám dělají tihle kluci. I když to neznamená, že nenastane situace, kdy během sezony budeme potřebovat přivést třeba zkušeného útočníka.

Kdo z mladých má největší šanci dostat se do sestavy?

Z útočníku Kolda a Přikryl, z obránců Houdek. Tihle kluci z ročníků 2000 a 2001 by měli do extraligy nakouknout, kondičně jsou na to dobře připravení. Ale musí pracovat tak, aby se jim to povedlo.

Budete hodně spoléhat na souhru Gulaše s Mertlem?

V první lajně máme top hokejistu Milana Gulaše, k němu výborného centra. Není to jako loni, kdy jsme ke Gulimu středního útočníka trošku hledali a nastartoval to až příchod Honzy Kováře. Ale já jsem rád, že máme čtyři vyrovnané řady. Každá má svoji roli. A každá dokáže rozhodovat zápasy.