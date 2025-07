Čihák o Budějovicích: Kádr je uzavřený, v kabině mohou nahradit Gulaše i noví hráči

V jakém stavu jste tým znovu potkal?

Kluci mají za sebou dvoutýdenní dovolenou, informace o nich máme. Všichni jsou v pořádku, to je do začátku důležité. Tým je kompletní, chybí jen Brant Harris, který odlétal z republiky o trochu později, takže dorazí o týden déle.

Zdravotně je kanadský centr Harris v pořádku?

Měl by být. Věřím, že bude trénovat naplno. Otázkou je, jak na tom bude, až bude na sto procent vytížený v tréninku a zápasech. On se cítí velmi dobře, nemá žádné limity, tak snad mu zdraví vydrží.

Jak se zatím jeví zkušené posily Róbert Lantoši, Michal Bulíř a Ondřej Vála?

Jsou připravení dobře. Uvidíme, jak na tom bude Lantoši, protože byl na mistrovství světa, tak ještě otestovaný nebyl. Ale znám ho a vím, jak pracuje. Bulíř měl individuální přípravu a v testech dopadl dobře, stejně tak Vála.

V dalších téměř čtyřech týdnech hrajete jen jediný přípravný zápas s Táborem. Bude to pro hráče náročné období?

Bude to klasicky hodně náročné na ledě i mimo něj. Kluky čeká dřina, pojedeme systémové i kondiční věci, rovnovážné stavy. Čeká nás i řada dvoufázových tréninků. Hráči už to však znají.

Kouč Ladislav Čihák se raduje z výhry Českých Budějovic.

V plánu máte před sezonou devět utkání včetně turnajů ve Švýcarsku a doma v Budějovicích. Líbí se vám to?

Chtěli jsme navázat na loňský rok, kdy se povedl turnaj ve Švýcarsku. Pořadatelé s námi byli spokojení, asi jsme zanechali dobrý dojem, takže nás pozvali znovu, což nebývá úplně časté. Domácí turnaj jsme loni vyhráli. Každá sezona je jiná a platí to i pro přípravu. Ale jsme rádi, že jsme zachovali loňský model. Soupeře máme hodně kvalitní, takže nás dobře prověří.

Změní se ještě kádr? Pracujete na jeho doplnění?

Je to otázka spíš na Jirku Novotného (sportovního manažera). My teď máme kádr uzavřený, je to dané. Když nenastanou nějaké větší zdravotní problémy, tak v tomto složení půjdeme i do ligy. Snad se nám zranění vyhnou.

Berete do přípravy na led také některé mladíky z juniorky?

Ano. Jsou to Dominik Vachun a Jakub Lev. Absolvovali s námi celý květen a červen, tak si to zaslouží. Nepočítám Štěpána Hocha s Matyášem Humeníkem, kteří už patří normálně k nám do týmu.

Změnilo se u mladíka Štěpána Hocha něco poté, co byl draftovaný do NHL?

Ne. Počítám s tím, že tady zůstane. Ale změnit se to může ze dne na den. Teď s námi bohužel není, odjel s národním týmem do 20 let na kemp. U těchto kluků je to každý rok stejné, nešťastně se to překrývá s národním týmem. Moc příležitostí vidět je v létě nemáme.

Kapitán Českých Budějovic Milan Gulaš děkuje fanouškům za podporu ve čtvrtfinále. Po utkání oznámil konec kariéry.

První přípravný duel hrajete 5. srpna s Táborem, se kterým budete v sezoně spolupracovat. Využijete to k tomu, abyste viděl i tamní hráče?

S táborským trenérem Tomášem Hamarou jsme v kontaktu. Některé kluky odtud znám. Důležitá bude komunikace s Táborem. Uvidíme, jak to bude v sezoně.

Motor nově funguje bez kapitána Milana Gulaše. Mění se kabina už teď, nebo je ještě brzy na jakékoliv závěry?

Ještě je brzy. Ale je jasné, že to je a bude jiné. Uvidíme, jak se s tím kabina popere. Přišli noví hráči, kteří by měli být i lídry. Extra dominantní kluk jako Milan tam teď není, tak to musíme rozprostřít mezi víc lidí. Někdy to tak je. Musí si to řídit kluci, kteří tu teď jsou. Věřím, že se to dobře nastaví, a to ze strany od nás k hráčům i obráceně. Tým je zdravý, jako trenéři jsme tady už třetí rok. Víme, co od sebe čekat.