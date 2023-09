Čihák chce zlepšit Budějovice. Na hráče přenese klid, kabina je pro něj svatá

Jak jste si užil léto na jihu Čech?

Moc. Počasí bylo hezké. Už jsem mnohokrát zopakoval, že jižní Čechy jsou opravdu krásné. S dětmi a manželkou jsme si udělali pár výletů a bylo to příjemné.

Kam jste se podívali? Jací jste turisté?

Rádi jezdíme na kole nebo chodíme. Objeli jsme klasiky, jako je Hluboká nebo Krumlov. Ale vyšlápli jsme si i na Kleť. Nešli jsme pod lanovkou, trochu jsme to obešli. A bylo to fajn.

Poznal jste Budějovice i jako město piva?

Nejsem pivař, takže ho moc nepiju. Ale ochutnal jsem, to je jasné. K jídlu si rád dám dobré malé pivo.

Přípravu měl Motor rekordně dlouhou. Těšíte se, až sezona začne?

Jasně, začne pravidelný rytmus zápasů. Teď má každý očekávání a je natěšený, až sezona odstartuje. Mají to tak trenéři, hráči i fanoušci. Všichni si přejí dobře začít, to samé platí pro nás. Uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní.

Podporu od fanoušků v Budějovicích mít budete, ale ta je zároveň i zavazující, že?

To je tak vždy. Diváků si moc vážíme. Chceme je bavit, být úspěšní a sbírat body. Za loňskou sezonou jsme udělali tlustou čáru, všichni si uvědomují, že to nebylo dobré. Teď se chceme pohybovat v jiných patrech tabulky než loni.

Nebudete v ambicích konkrétnějších?

Ne, je to pomíjivé. Nemám to moc rád. Velké kluby si mohou přivést nové hráče, když se jim ti důležití třeba zraní. Potřebují se udržet nahoře, a tak mohou cíle vyhlašovat. My jsme klub, který nemá neomezený rozpočet. Pracujeme s tím, co máme. Nechci nic přivolávat, ale mohou přijít zranění a sílu ztratíme.

S kádrem jste spokojený?

Ano, je to kvalitní tým. Pokud si udrží pracovní morálku, tak by mohl být úspěšný.

Jaká bude největší síla mužstva?

Myslím si, že máme hodně šikovných hráčů na přesilovky. Je třeba zapracovat na hře pět na pět v obranném pásmu. Také oslabení musíme ještě zlepšit. Na papíře to vypadá slušně, ale pravda je vždy na ledě.

Kádr na papíře vypadá silnější než loni. Cítíte, že hráči zároveň tvoří tým a není to jen pětadvacet jednotlivců?

Parta se tvoří vždy uvnitř. Důležité je, aby si partu udělali kluci v kabině. Přišli zkušení hráči, od kterých se pozice lídrů očekává. Když kabinu povedou správně a zdravě, půjdou ostatním příkladem, tak si myslím, že by to mohlo fungovat. Týmovost pro nás bude důležitá.

Tým musí jít i za vámi, trenéry. Jak máte nastavený vztah s lídry?

Se všemi hráči jsme s asistentem mluvili osobně. Ať je to starý, nebo mladý hráč, nechceme dělat rozdíly. Kluci musí plnit úkoly a trenéři vidí jejich přístup. Když neplní své povinnosti, tak pak je to složitější. Ale vztahy máme nastavené dobře a profesionálně.

Někteří hráči jsou jen o pár let mladší než vy. Tykají vám?

Ano, ti starší mi tykají.

Jak vidíte letošní extraligový ročník?

Extraliga bude znovu vyrovnaná, rozhodne pár bodů. Kvůli situaci v Rusku přišla řada kvalitních hráčů. Posilovaly i další kluby, nejen my. Jedna věc je základní část, druhá play off. Můžete pár měsíců dominovat a pak vyletíte v prvním kole. Nebo jdete do vyřazovacích bojů z předkola a vyhrajete pohár, jako loni Třinec.

Půjdete do sezony s jasnou brankářskou jedničkou?

Jo. Rýsuje se to tak, že Hrášek (Dominik Hrachovina) bude jedničkou. Ale sledujeme to, Honza Strmeň na sobě také maká. Je to dvojice, která si pomůže.

Pryč jsou doby, kdy jeden brankář odchytal celou základní část. Gólmani se víc střídají.

Souhlasím. I první gólman potřebuje, aby mu kolega pokryl záda. Cítí to i tým, i když to pro druhého brankáře není lehké, že musí naskočit a podržet.

Dominik Hrachovina zasahuje v utkání Českých Budějovic s Brnem.

V obraně budete mít tři velmi zkušené zadáky Davida Šticha, Michala Gulašiho a Milana Douderu. Určíte jim speciální role?

Mají své role na ledě a k tomu musejí vést i kabinu. Proto jsme je brali, aby zodpovědnost nebyla jen na dvou hráčích, ale rozložila se na šest sedm lidí.

Motor ponese v názvu generálního partnera firmu Banes. Měl jste možnost se potkat s jejím šéfem Pavlem Balounem?

Ano, měli jsme s ním sezením. Bylo to velice příjemné setkání.

Jako bývalý sportovec navrhoval, že by v létě otestoval hráče na veslařském trenažeru. Bylo to ve hře?

Ne. Od toho jsme tady my, abychom hráče připravili. On nám to pak vysvětlil, že to jen zmínil. Vůbec na tom netrval, byl s tím v pohodě.

Milan Doudera a Dominik Simon z Motoru České Budějovice v přípravě.

Očekávání jsou před Motorem nemalá. Ale co když se nepovede už úvod?

Nebudeme panikařit, to trenéři nesmí dělat. Budeme se snažit přenášet klid i na hráče. Co se řekne v kabině, to je svaté. Na tom si hodně zakládám. Když to někdo nerespektuje, tak jde z kola ven. To pak ukáže, jestli je kabina zdravá. Jsou to nepsaná pravidla v každé kolektivní hře.

Nebudete se bát do toho sáhnout?

Určitě nebudu. Hráči to vědí, ale jsou profíci, kterým to není třeba opakovat. Snaží se, komunikují s námi trenéry i spolu. Držíme pracovní morálku, kterou jsme nastavili už v dubnu.

Chystáte se zapojovat i mladé hráče?

Pět kluků z juniorky jsme měli v přípravě, mládež sledujeme. Šanci jim rádi dáme, ale musí to být podpořené kvalitou