Olomouc před 30 lety šokovala. Parta bojovníků, vzpomíná brankář Blažek

Hanáci přitom v základní části skončili až sedmí a můžete se zeptat kohokoliv z týmu, že titulové ambice v kabině před sezonou nebyly na pořadu dne. Jenže sport píše nevšední příběhy, o čemž vypráví tehdejší brankář Mory Ladislav Blažek, který kryl jako dvojka záda Pavlu Cagašovi.

V základní části nastoupil do deseti zápasů a v play off by ho trenér Josef Augusta nepostavil. Jenže ve druhém špílu finálové série s Pardubicemi se za stavu 0:1 na zápasy pro Dynamo šlo do nájezdů. „A Cagi z ničeho nic přijel ke mně na střídačku a řekl: ‚Běž tam, já už to nedám.‘ Víceméně už nebylo zbytí,“ směje se jednašedesátiletý Blažek.

V nájezdech se muselo až do třetí série, vychytal devět nájezdů z patnácti, Olomouc srovnala krok a sérii s Pardubicemi otočila.

Jak reagoval Augusta, když Cagaš přijel sám od sebe vystřídat?

Pepík byl nejvíc překvapený ze všech. Ale nějaké tahy trenéra nepřicházely v úvahu, Cagi byl rozhodnutý. Pepík byl skvělý člověk, profík, zachoval se pragmaticky.

Řekl vám kolega Cagaš, proč střídal? V semifinálové sérii vychytal v nájezdech Kladno, byť v prvním zápase s Pardubicemi mu zase nájezdy tolik nevyšly.

Cagi odchytal fantastický zápas. Ale v těch sériích a penaltách padaly góly jak na běžícím pásu a říkal, že už na to nemá.

Co se vám honilo hlavou?

Neměl jsem čas nad ničím přemýšlet. Na nervozitu nebylo místo. Nebylo to jednoduché, tři hodiny nejste v pohybu a najednou musíte na led. Musíte se s tím porvat.

Což se vám povedlo bravurně.

Měl jsem hráče Pardubic načtené. My jsme byli tehdy nejstarší tým v extralize, dvanáct hráčů mělo přes třicet let. Každý věděl, co má hrát, z toho jsme těžili. Já extraligu chytal sedmým rokem, takže jsem věděl, co hráči soupeře dělají a jak se chovají, nejen v nájezdech. Vždy jsem se snažil dostat je tam, kam jsem potřeboval, aby museli udělat něco jiného, než na co byli zvyklí.

Pátá série nájezdů, musíte chytit, jinak Pardubice vyhrají a bude to 2:0 na zápasy. Proti vám se rozjíždí Martin Filip.

U Filipa jsem věděl, že to rád dává mezi nohy. Tak jsem mu to na poslední chvíli zavřel a on už neměl moc prostoru, chtěl to dát pod vyrážečku, ale já betonem puk vyrazil. Asi to mohl být i zlomový okamžik série.

11. dubna jste vyhráli 2:1 a před domácím publikem jste slavili extraligový titul.

Úleva. Obrovská. Pardubice to nechtěly dát zadarmo, byl to boj do poslední minuty. Uhrát jednu výhru v Pardubicích a pak dvě doma, to jsme přesně chtěli, ale byl to majstrštyk. Pak už následovala neuvěřitelná euforie. Spousta hráčů byla na vrcholu kariéry. Byli jsme parta bojovníků a dodnes to jsou nezapomenutelné zážitky.

První vítězové samostatné extraligy, tým Olomouce v roce 1994.

Největší?

Vyhráli jsme i univerziádu, další rok jsme na ní byli stříbrní, ale v dospělém hokeji určitě.

Čím to, že si tak všechno sedlo?

Sezona nebyla ideální. Žádné mužstvo nehraje celou sezonu jako na drátku. Nejde si udržet vynikající formu. Mrkněte na loňský Boston. Byl suverénní, a pak vypadl v prvním kole play off. Je to specifická soutěž, musí vás potkat řada věcí – forma, zranění. Hraje se na krev, a když si vezmete, že ve finále byl šestý a sedmý tým po základní části, asi to bude i nějaký rekord. Nebyli jsme zatížení rolí favorita.

Tím byly České Budějovice. Druhý tým základní části a váš soupeř ve čtvrtfinále. Jenže jste je přejeli 3:0 na zápasy.

Trošku nás podcenily, měly skvělý mančaft. Chytal Roman Turek. Když jsme tam přijeli, tesaři tloukli přístavek na vipku. „Na co to máte?“ ptali jsme se. Že prý to mají na finále. Tak jsme se jen usmáli. Padl tam asi nejkurióznější gól, co jsem viděl. Jirka Dopita vyhodil přes celé hřiště a Turkovi puk přeskočil hokejku. Někdy hrají i šťastné náhody…

A byla náhoda i postup ze semifinále proti Kladnu? Prohrávali jste už 0:2 na zápasy.

Taky měli vynikající mužstvo. Když jsme prohrávali 0:2, říkal jsem si, že bude těžké to otočit. Ale povedlo se. Dali jsme na 2:1 a přeci jen, tehdy se hrálo na tři vítězné, je to něco jiného než dnes. Jistě, pořád je těžká disciplína otočit sérii, ale porazit někoho čtyřikrát po sobě je těžší než třikrát. Podívejte se, jak letos dopadly Budějovice s Třincem, který je teď ve stejné pozici proti Spartě. Ale když se hraje na tři a vy snížíte, soupeř mnohem více znejistí a najednou je v pozici, kdy musí.

V rozhodujícím pátém zápase taktéž rozhodovaly nájezdy.

Kladno v nich taktizovalo, ale je to vždy loterie. Cagi předvedl výborný výkon a vyčapal nám postup.

Jaký jste spolu měli vztah?

Vycházeli jsme profesně výborně, gólmani si musí fandit. Pro druhého gólmana je to těžké, každý chce chytat. Zatímco v útoku je dvanáct míst, v bráně pouze jedno. Úloha druhého brankáře je být připravený, a když se naskytne příležitost, chytnout ji za pačesy. Konečné rozhodnutí je na trenérech, když si zvolí jedničku, nikdo s tím nic neudělá. S Pavlem mám dodneška skvělý vztah. Chytal jsem se čtrnácti brankáři a z toho jsem dělal dvojku jen Pavlovi. Byl to nejlepší brankář, se kterým jsem byl ve dvojici, chytal velmi slušně, proto jsme taky měli takové výsledky. A družstvo potřebuje, aby se na gólmany mohlo spolehnout.

Váš kapitán Miroslav Chalánek před lety v rozhovoru pro MF DNES řekl: „My jsme měli brankářskou dvojici Pavla Cagaše a Ladislava Blažka, která v extralize neměla konkurenci, proto jsme si na penalty vždy věřili.“

To jsem rád, že to Míra řekl. Jenom to potvrzuje moje slova, že družstvo musí brankářům věřit. Hráči pak mají volnější ruce, vycítí to. Musí mít jistotu, a ne že první, nad čím budou přemýšlet, je, že musí zpátky, protože vzadu chytá někdo, komu nevěří. Nejlepší týmy u nás, Třinec, Pardubice, Sparta, už standardně mají vyrovnané dvojice. I já měl vždycky vynikající dvojky. A důležité je to i vztahově. Dodneška jsem s každým parťákem kamarád.

Jedničkou jste se v Olomouci stal v sezoně 1996/97. Jenže před koncem sezony vám vedení oznámilo, že extraligovou licenci prodává Karlovým Varům.

Byl to šok. Vzpomínám si, že bylo dopoledne, šli jsme na trénink, byli jsme v kabině a najednou nám řekli, že končíme. Absolutně s tím nepočítáte, je to jako blesk z čistého nebe. Olomouc nikdy nespadla, jen byla prodaná, sportovně na tom byla docela dobře. Bylo to mimo moje chápání. Smutný příběh.

Co pak?

Nemůžete dělat vůbec nic, jen přemýšlíte, co dál. V týmu samozřejmě byli hráči výkonnostně na extraligu a najednou by měli hrát nižší soutěž? Přemýšlíte, jestli skončit s kariérou, nebo jít do jiného klubu, ale taky vás nemusí pustit, jste pod smlouvou. Pro mě to bylo těžké rozhodování a skoro jsem skončil.

Co vás přesvědčilo pokračovat?

Ukecali mě ještě na rok a ten byl osudový. Já se tedy uráčil pokračovat, ale zrovna se ve Slavii zranil gólman Ruda Pejchar a oni si mě vytáhli na střídavé starty. Chtěli pomoci jen na šest neděl, ale nakonec jsem tam strávil další čtyři sezony. Jenže zprvu jsem pořád nastupoval i za Olomouc. Chytal jsem pět zápasů týdně! Ani jsem netrénoval, jen jsem přejížděl na zápasy. V kufru jsem měl pořád pytle a betony.

Cítíte vůči tehdejšímu vedení hořkost kvůli prodeji extraligy?

Vůbec, musím se dívat pozitivně. Titul byl úspěch, který se povedl. Naprosto neočekávaná záležitost, vrchol. Miluji Olomouc, jezdím tam, mám tam dcery. Na Olomouc nedám dopustit. Sleduji olomoucký fotbal, hokej. Studoval jsem tam, dlouhé roky žil. To zanechá stopy.

Co říkáte na výkony Mory?

Je mi trošku smutno. Nemají špatné mužstvo, ale něco tam chybí, nechci to moc komentovat, nevidím do organizace, ale byl bych rád, kdyby přišly úspěchy. Aby Olomouc měla nový stadion, už je to třicet let, co jsem tam byl, a skoro nic se nezměnilo. I diváci by si zasloužili něco víc.

Kde má teď tým strop?

Mezi sedmým a osmým místem. A to je právě škoda.

Díky studiím na pedagogické fakultě jste se do Mory dostal, že?

Přesně tak. Já jsem z Hradce Králové, chytal jsem v juniorce a byl jsem třetí gólman v áčku, kde trénoval můj táta. Ale já nechtěl protekci, chtěl jsem si kariéru vybudovat sám, takže jsem odešel. Olomouc hrála stejnou soutěž jako Hradec, a když jsem přestoupil, čtyři roky nás neporazili. Byla to velká motivace proti svým. Už od 19 let jsem víceméně v áčku Olomouce. To bylo v roce osmdesát a s pětiletou přestávkou jsem v Olomouci působil až do sedmadevadesátého, takže dvanáct let. Pamatuji si, že jsme ještě za Československa hráli o postup do extraligy s Trenčínem, prohráli jsme 0:3 na zápasy, ale pro mě to byla ve dvaceti letech obrovská zkušenost. Za Trenčín hrál tehdy třeba Jirka Hrdina, měli mužstvo jako řemen. A taky hned v dalším ročníku skončili v extralize šestí.

Váš táta přitom nechtěl, abyste byl po něm a chytal.

Nechtěl. Hrál ještě za doby, kdy se chytalo bez masky. Byl strašně sešitej, tolik otřesů mozku, co měl! Až zubaři mu pak udělali silikonovou masku. Chtěl, abych se tomu vyvaroval. Dva roky jsem hrál útok, ale táhlo mě to pořád do brány. Ani nevím proč, v útlém věku nad tím moc nepřemýšlíte.

Po konci v profi hokeji jste byl manažerem ve Slavii, prezidentem APK LH, pak jste se v Praze věnoval prodeji aut. Co děláte dnes?

Mám firmu, která se zaměřuje na dovoz a vývoz prémiových potravin. Jsem spokojený.