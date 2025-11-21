Tipsport extraliga 2025/26

Spása Litvínova, dárek legendě. Být mladší, pomůžu taky, říká první kapitán

Ondřej Bičiště
  13:47
Bál se o Litvínov, teď jeho historicky prvnímu kapitánovi Vladimíru Kýhosovi nejstaršímu spadl kámen ze srdce. Věří, že skupina legend v čele s Jiřím Šlégrem, která od Orlenu převezme většinový podíl v klubu, zachrání pro hokejovou baštu extraligu.
Jubilant Vladimír Kýhos starší před utkáním Litvínova

Jubilant Vladimír Kýhos starší před utkáním Litvínova | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Vladimír Kýhos nejstarší ve čtyřech letech.
Se spoluhráči v zábavných kostýmech.
Vladimír Kýhos nejstarší přišel v dresu Ústí o čtyři zuby.
Archivní týmová fotografie hráčů Litvínova.
25 fotografií

„Je to pro mě překvapení, ale myslím, že to je rozumné. Jsou to všechno chlapci, kteří tady vyrostli, něco pro klub udělali. Kdybych byl o deset let mladší, tak jdu do toho taky, ještě bych jim pomohl,“ usmála se legenda, která v lednu oslaví 93. narozeniny.

Tuhle zprávu bere jako předčasný dárek. „Mám radost. Když se potkávám s bývalými spoluhráči, kterých už moc není, všichni máme o hokej v Litvínově strach. Nechci ani pomyslet, co by se stalo, kdyby to tu skončilo. Ze zimáku by se možná stala vietnamská tržnice,“ oklepe se Kýhos nejstarší.

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Hokej a dvaadvacetitisícový Litvínov, to k sobě vždy patřilo. „Vždyť tady skoro nic jiného není. My jsme si to nikdy nechtěli přiznat, ale soupeři nám to připomínali. Golonka říkal: Ani mesto, ani dědina a my tu prehrali,“ vybavil si Kýhos úsměvnou hlášku věhlasného slovenského útočníka.

V Litvínově už snad nedojde na černý scénář, Šlégr a spol. ovládnou klub, Orlen bude dál hokej podporovat, byť menší částkou než v průměru šedesáti miliony ročně jako dosud. „Jsem rád, že je v tom Orlen úplně nenechá. Mimo něj tady nikdo tak silný není.“

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Legendy - Vladimír Kýhos nejstarší (vlevo) se zdraví s Josefem Ulrychem.

Úlevu teď cítí všichni, nejvíc asi hráči. Nepochybně i jejich nejistá budoucnost se podepsala na tom, že Litvínov je v extralize s obří ztrátou poslední.

„To víte, že situace je pro ně nepříjemná. Kdybych se vžil do role hráče, už bych se rozhlížel, kam asi půjdu, než klub krachne. Jsou první, kterých se problémy dotýkají, živí se tím. Teď by zase mohli mít klid na práci,“ doufá Kýhos.

Hlinka byl parťák, jeho táta kariérista, vzpomíná první kapitán Kýhos

Obdivuje fanoušky, jak se zapojili do záchrany klubu prodejem triček či veřejnou sbírkou. „Jsou to kluci, kteří z toho nic nemají, akorát do toho dávají,“ smeká.

Jako kapitán vedl litvínovský tým, který v roce 1959 poprvé postoupil do nejvyšší soutěže. A od té doby se tu hraje nepřetržitě. Letos Vervě hrozí minimálně baráž, po 23 kolech extraligy ztrácí na předposlední místo už 15 bodů.

„Ten rozdíl je hrůzostrašný, ale není úplně pozdě. Ještě to jde zachránit.“ Splní se i tohle přání litvínovské ikony?

Vstoupit do diskuse

24. kolo

Kompletní los

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 23 12 3 1 7 70:56 43
2. HC Dynamo PardubicePardubice 23 12 2 2 7 73:52 42
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 22 11 4 0 7 64:45 41
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 23 11 2 3 7 59:47 40
5. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
6. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 24 10 3 2 9 66:64 38
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 23 9 1 2 11 56:65 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 24 3 2 1 18 39:81 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Třemi body pomohl k vysoké výhře. Ale Strome i smutnil, zmeškal narození dcery

Centr Washingtonu Dylan Strome vede puk, proti němu zasahuje Phillip Danault z...

Zatímco centr Dylan Strome z Washingtonu stál ve středovém kruhu a připravoval se na úvodní buly proti Montrealu, jeho žena už byla v porodnici. Hned během první přestávky se pak dozvěděl, že doma...

21. listopadu 2025  12:42

Že tolik nehraju? S tím jsem ale počítal. Tomášek poznává tvrdou realitu NHL

Premium
David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Prožívá stejnou změnu jako už tolik jeho předchůdců. V Evropě dominantní hokejista se po přesunu do NHL stal řadovým vojákem. Občas potřebným, jindy opomíjeným a přebytečným. Ale stížnosti jsou tím...

21. listopadu 2025

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...

21. listopadu 2025

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Třinecký Daňo propasíroval kotouč za záda Hrachoviny.

Už na konci čtvrté minuty se třinečtí Oceláři v Ostravě zásluhou Marka Daňa dostali do vedení. S Vítkovicemi ovšem v předehrávce 24. kola extraligy prohráli 2:3. „Chtěli vyhrát víc než my. Po tom...

21. listopadu 2025  8:37

Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník...

21. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  8:21

Fanoušci skandovali moji přezdívku poprvé v životě, zářil Subban po výhře

Malcolm Subban má na kontě první extraligové vítězství.

Kanadský gólman Malcolm Subban má za sebou vítěznou premiéru v české nejvyšší soutěži. Jednadvaceti zákroky pomohl Pardubicím k výhře 4:1 nad Karlovými Vary. Po utkání si dlouho užíval děkovačku s...

20. listopadu 2025  21:27

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

20. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  20:47

Kovář přidá pátý rok v hokejové Spartě. O konci kariéry zatím neuvažuji, prohlásil

Sparťanský brankář Jakub Kovář.

Brankář Jakub Kovář prodloužil smlouvu s hokejovou Spartou a bude za pražský klub chytat i v příští extraligové sezoně. Sedmatřicetiletý gólman aktuálně působí v týmu čtvrtým rokem.

20. listopadu 2025  17:38

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

20. listopadu 2025  15:40

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

20. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  15:15

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

Eetu Luostarinen (27) slaví svůj gól se spoluhráči z Florida Panthers.

Hokejisté Floridy řeší další starost. Na už tak rozsáhlé marodce přibylo další jméno, konkrétně finský útočník Eetu Luostarinen. Nezranil se však ani během zápasu, ani na tréninku. Zradila ho prostá...

20. listopadu 2025  13:36

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.