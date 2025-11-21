„Je to pro mě překvapení, ale myslím, že to je rozumné. Jsou to všechno chlapci, kteří tady vyrostli, něco pro klub udělali. Kdybych byl o deset let mladší, tak jdu do toho taky, ještě bych jim pomohl,“ usmála se legenda, která v lednu oslaví 93. narozeniny.
Tuhle zprávu bere jako předčasný dárek. „Mám radost. Když se potkávám s bývalými spoluhráči, kterých už moc není, všichni máme o hokej v Litvínově strach. Nechci ani pomyslet, co by se stalo, kdyby to tu skončilo. Ze zimáku by se možná stala vietnamská tržnice,“ oklepe se Kýhos nejstarší.
|
Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony
Hokej a dvaadvacetitisícový Litvínov, to k sobě vždy patřilo. „Vždyť tady skoro nic jiného není. My jsme si to nikdy nechtěli přiznat, ale soupeři nám to připomínali. Golonka říkal: Ani mesto, ani dědina a my tu prehrali,“ vybavil si Kýhos úsměvnou hlášku věhlasného slovenského útočníka.
V Litvínově už snad nedojde na černý scénář, Šlégr a spol. ovládnou klub, Orlen bude dál hokej podporovat, byť menší částkou než v průměru šedesáti miliony ročně jako dosud. „Jsem rád, že je v tom Orlen úplně nenechá. Mimo něj tady nikdo tak silný není.“
Úlevu teď cítí všichni, nejvíc asi hráči. Nepochybně i jejich nejistá budoucnost se podepsala na tom, že Litvínov je v extralize s obří ztrátou poslední.
„To víte, že situace je pro ně nepříjemná. Kdybych se vžil do role hráče, už bych se rozhlížel, kam asi půjdu, než klub krachne. Jsou první, kterých se problémy dotýkají, živí se tím. Teď by zase mohli mít klid na práci,“ doufá Kýhos.
|
Hlinka byl parťák, jeho táta kariérista, vzpomíná první kapitán Kýhos
Obdivuje fanoušky, jak se zapojili do záchrany klubu prodejem triček či veřejnou sbírkou. „Jsou to kluci, kteří z toho nic nemají, akorát do toho dávají,“ smeká.
Jako kapitán vedl litvínovský tým, který v roce 1959 poprvé postoupil do nejvyšší soutěže. A od té doby se tu hraje nepřetržitě. Letos Vervě hrozí minimálně baráž, po 23 kolech extraligy ztrácí na předposlední místo už 15 bodů.
„Ten rozdíl je hrůzostrašný, ale není úplně pozdě. Ještě to jde zachránit.“ Splní se i tohle přání litvínovské ikony?