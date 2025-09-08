Paradoxní je, že Pardubice i Spartu odborníci favorizují na zisk titulu v posledních letech pravidelně, ale oba týmy ne a ne prolomit dlouhé čekání.
Dynamu se v předchozích letech nevděčnou úlohu hlavního aspiranta na celkový triumf nepodařilo naplnit a dvakrát po sobě prohrálo rozhodující sedmý zápas finále. Na titul tak Pardubice dál čekají, naposledy se dočkaly v roce 2012. Ještě o pět let déle čeká na extraligové zlato Sparta.
Při úspěšné obhajobě Komety si mohou sázkaři přijít až na osminásobek vkladu. Za hlavního kandidáta na baráž o udržení mezi elitou bookmakeři považují Olomouc. Hanáci ji hráli už na jaře, bez větších potíží si však poradili s Jihlavou.
Vítězové extraligy v posledních letech:
- 2025: Kometa Brno
- 2024: HC Oceláři Třinec
- 2023: HC Oceláři Třinec
- 2022: HC Oceláři Třinec
- 2021: HC Oceláři Třinec
Přehled kurzů na celkového vítěze extraligy:
|Týmy
|Tipsport
|Fortuna
|Sazka
|Synot Tip
|Betano
|Pardubice
|3
|3
|3,1
|3,4
|3
|Sparta Praha
|4,4
|4,5
|4,6
|4,2
|4,5
|Třinec
|5,7
|5,5
|5,5
|5,7
|6
|Kometa Brno
|8
|7,5
|8
|7,85
|8
|Vítkovice
|14
|18
|13
|17,9
|15
|Hradec Králové
|24
|17
|17
|16,6
|25
|Liberec
|27
|25
|20
|21,5
|30
|České Budějovice
|35
|22
|25
|25,7
|40
|Litvínov
|35
|35
|35
|33
|40
|Mladá Boleslav
|35
|30
|30
|33
|40
|Karlovy Vary
|33
|28
|30
|33
|35
|Plzeň
|35
|40
|35
|35
|40
|Kladno
|44
|45
|33
|34
|50
|Olomouc
|90
|80
|100
|68
|100