Kurovský zaplatí za urážky sudích, komise strhla z platu i filmujícímu Křepelkovi

Útočník Daniel Kurovský z Třince dostal od disciplinární komise hokejové extraligy pokutu ve výši 10 000 korun za slovní napadání rozhodčích v prodloužení utkání 18. kola v Plzni. O deset procent měsíčního platu přijde mladoboleslavský útočník Karel Křepelka, jenž dostal pokutu za nafilmovaný pád v zápase 19. kola v Karlových Varech. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.

Plzeňský gólman Malík se snaží ukrýt kotouč před dotírajcím Kurovským. | foto: MAFRA

Kurovský se neadekvátního jednání dopustil vůči rozhodčím Janu Hribikovi a Matěji Sýkorovi. Sedmadvacetiletý útočník byl v prodloužení vyloučen na dvě minuty za podrážení, po skončení nastavené pětiminutovky následně dostal desetiminutový a poté další vyšší trest za napadání rozhodčích. Třinec vyhrál v Plzni 2:1 po samostatných nájezdech.

Třinec přehrál Budějovice a upevnil vedení, zvítězil i Litvínov. Kladno zvládlo nájezdy

Křepelka podle disciplinární komise teatrálně upadl na led po střetu s jedním z karlovarských hráčů ve třetí třetině. Rozhodčí Matěj Sýkora a Lukáš Květoň vyloučili mladoboleslavského útočníka za hru vysokou holí. Karlovy Vary v následné přesilové hře skórovaly, nakonec ale prohrály 4:5 v prodloužení.

19. kolo

Kompletní los

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 18 12 3 1 2 59:36 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 18 9 1 3 5 39:31 32
3. HC Kometa BrnoKometa 19 10 0 2 7 51:49 32
4. HC Dynamo PardubicePardubice 19 8 2 2 7 53:45 30
5. HC OlomoucOlomouc 19 9 1 1 8 44:45 30
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 9 1 0 9 57:51 29
7. HC Sparta PrahaSparta 20 8 2 1 9 57:52 29
8. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 4 0 7 47:42 29
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 19 7 3 2 7 54:52 29
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 19 9 0 2 7 47:46 29
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 19 8 1 2 8 48:51 28
12. Rytíři KladnoKladno 19 5 1 3 8 42:54 20
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 1 1 11 37:49 18
14. HC Verva LitvínovLitvínov 19 3 1 1 14 30:62 12
