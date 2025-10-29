Kurovský zaplatí za urážky sudích, komise strhla z platu i filmujícímu Křepelkovi

Kurovský se neadekvátního jednání dopustil vůči rozhodčím Janu Hribikovi a Matěji Sýkorovi. Sedmadvacetiletý útočník byl v prodloužení vyloučen na dvě minuty za podrážení, po skončení nastavené pětiminutovky následně dostal desetiminutový a poté další vyšší trest za napadání rozhodčích. Třinec vyhrál v Plzni 2:1 po samostatných nájezdech.
Křepelka podle disciplinární komise teatrálně upadl na led po střetu s jedním z karlovarských hráčů ve třetí třetině. Rozhodčí Matěj Sýkora a Lukáš Květoň vyloučili mladoboleslavského útočníka za hru vysokou holí. Karlovy Vary v následné přesilové hře skórovaly, nakonec ale prohrály 4:5 v prodloužení.