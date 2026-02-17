Tipsport extraliga 2025/26

Kubík po výměně do Plzně: Potřeboval jsem impulz, místo si musím vybojovat

Petr Pánek
  8:47
Poslední lednový den sbalil hokejovou výstroj a zamířil na západ Čech. Hokejový forvard Adam Kubík byl součástí výměny mezi Plzní a Českými Budějovicemi, opačným směrem putoval Adrián Holešinský. Oběma borcům se v dosavadních klubech nedařilo podle představ a věří, že jim změna může jenom prospět.
Fotogalerie3

Adam Kubík v dresu Motoru. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Sedmadvacetiletý Kubík je kladenským odchovancem, ale poslední tři sezony strávil v dresu jihočeského Motoru, kde v aktuálním ročníku nasbíral v osmatřiceti zápasech sedm branek a deset asistencí.

„Cítil jsem, že potřebuju nějaký impulz. Byl jsem nějakou dobu zraněný, takže jsem vypadl z tempa. A když člověk nehraje, není to příjemné, i proto beru změnu jako nový začátek,“ pravil Kubík po příchodu do Plzně. Trenéři Škody si od něj slibují, že zapadne do herního systému a gólovým instinktem pomůže v klíčové fázi sezony.

Loni nároďák, letos útlum. Kubík už nažhavil motory: Moc jsem na sebe tlačil

Jak jste přijal informaci o vaší výměně?
Já jsem vůbec nějakou výměnu neřešil, všechno se seběhlo až poslední den přestupů, kdy mi volal agent, že je možnost jít do Plzně. Měl jsem ve smlouvě no trade klauzuli (o nevyměnitelnosti), takže rozhodnutí bylo jen na mně. S vedením Motoru jsme se domluvili, že by změna mohla prospět oběma stranám. V lednu jsem toho moc neodehrál, tak jsem souhlasil a šli jsme do toho.

Co vám odkryly první dny v plzeňské kabině?
Zatím si to užívám naplno. Jsem tady chvíli, seznamuju se s kluky, i když některé jsem už znal. Vše je příjemné, stihl jsem si projít náměstí a pomalu se zabydluji. Horší je to na ledě, přece jen jsem měl dva týdny pauzu, takže se do toho teprve dostávám. Ale věřím, že to brzy bude dobré.

Které spoluhráče jste znal z minulosti?
S Radimem Šaldou jsem byl už v Hradci Králové, s ním jsem kamarád celou dobu. Taky Maty Filip z Kladna, znám se i s Ondrou Rohlíkem. A v extralize se všichni víceméně známe, takže i s ostatními kluky je to v pohodě.

Zápas hokejové extraligy Kladna s Plzní, domácí Adam Kubík slaví gól v retro dresu.

Jak vzpomínáte na zápasy proti Indiánům?
Pamatuju si, že svůj první extraligový gól jsem dal v dresu Mountfieldu právě proti Škodovce, Frodlíkovi (Dominiku Frodlovi). Dodnes, když se potkáme, tak si z toho děláme srandu. Jinak se mi tady jako soupeři nikdy nehrálo extrémně dobře, Plzeň byla vždy nepříjemná. O to víc doufám, že teď to na domácí straně bude lepší.

Čeká vás boj o udržení elitní čtyřky, je to velká výzva?
Určitě. Hrát nahoře je vždycky příjemnější než na opačném konci tabulky. Těším se, že pomůžu a do play off půjdeme z co nejlepší pozice. Skončit v první čtyřce by bylo skvělé.

Pět kol před koncem základní části není moc času na sehrání se spoluhráči. Může to být drobný problém?
Myslím, že ne. V extralize jsou chytří hráči a Plzeň je vysoko v tabulce právě proto, že tu je kvalita. Většina herních stylů je podobných, jde jen o detaily. Věřím, že si rychle zvykneme a bude to fungovat.

Adam Kubík

Už jste mluvil s trenérem Jandačem o své roli v týmu?
Jak jsem říkal, nehrál jsem, takže i trenér počítá s tím, že se musím nejprve dostat do tempa a zapracovat. Nechce mi slibovat žádné místo, to si musím vybojovat, s čímž počítám. Chci hrát to nejlepší, co ve mně je, přidat gólový přínos a celkově pracovat pro tým.

Je pro vás dlouhá reprezentační přestávka spíše výhodou?
Pro mě osobně ani ne, protože pauzu už jsem měl kvůli zdravotním problémům a raději bych hrál. Ale věřím, že si všichni odpočinou, naberou nové síly, a to nám pomůže v závěru sezony.

Kontrakt máte do konce sezony. Berete to jako krátkodobou misi?
Teď to tak je. Plzeň převzala moji smlouvu do konce sezony a já se soustředím jen na to, abych pomohl týmu. Co bude dál, uvidíme po sezoně.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Česko - Kanada 0:5. Marná snaha a nálož na úvod her, favorit utkání kontroloval

Nathan Mackinnon oslavuje svůj gól v utkání proti českému mužstvu. (12. února...

Zpočátku zvládali držet svižné tempo, postupem času začal být rozdíl mezi oběma celky stále znatelnější. Čeští hokejisté poznali, jak silná Kanada do Milána přicestovala. Olympijský turnaj zahájili...

Slováci na úvod olympijského turnaje šokovali Finy, Švédové se na výhru nadřeli

Juraj Slafkovský slaví svůj gól v utkání s Finskem. (11. února 2026)

V Miláně začal olympijský turnaj hokejistů a hned první zápas přinesl velké překvapení. Slováci v rámci skupiny A zaskočili Finy 4:1, dvěma góly a asistencí se na vysoké výhře nad obhájci zlata...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se chystá na vyřazovací boje. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na ZOH 2026?

Česko - Francie 6:3. Divoký duel, ztracený dvougólový náskok. Hokejisté přesto slaví

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)

Na výhru se nadřeli. Asi více, než by chtěli. Důležité tři body ale čeští hokejisté mají, ve druhém zápase na olympijském turnaji si poradili s Francií 6:3. V úvodu prostřední části promarnili...

Kubík po výměně do Plzně: Potřeboval jsem impulz, místo si musím vybojovat

Adam Kubík v dresu Motoru.

Poslední lednový den sbalil hokejovou výstroj a zamířil na západ Čech. Hokejový forvard Adam Kubík byl součástí výměny mezi Plzní a Českými Budějovicemi, opačným směrem putoval Adrián Holešinský....

17. února 2026  8:47

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

17. února 2026

Jen jsme se dívali... Jak Jágr v Itálii okouzlil i spoluhráče: I my bychom mu zaplatili!

Premium
Jaromír Jágr v dresu Bolzana v roce 1994.

Od našeho zpravodaje v Itálii Rok 1994 se chýlil ke konci. NHL stála, protože hokejisté stávkovali. A Jaromír Jágr, jeden z nejlepších hráčů planety, nastupoval krátce po dvou Stanley Cupech doma za Kladno. Než přišel nečekaný...

17. února 2026

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se chystá na vyřazovací boje. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na ZOH 2026?

16. února 2026  23:57

Hokejisté bez Faksy, Pastrňák před bitvou s Dány trénuje vedle Červenky a Sedláka

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Od našeho zpravodaje v Itálii Čeští hokejisté ladí formu. Před osmifinále olympijského turnaje se snaží vyřešit problémy v sestavě a na pondělní trénink vyrazili bez zraněného centra Radka Faksy. Zatím trápící se David Pastrňák...

16. února 2026  14:01,  aktualizováno  15:27

Reprezentaci hrozí konec ve čtvrtfinále. Jak by ale dopadl tým Československa?

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20.

Za chvíli uplynou dva roky od okamžiku, kdy hokejista David Pastrňák vyslovil fantazijní myšlenku. „Bylo by zajímavé udělat tým Československa jako v minulosti,“ zahlásil po domácím šampionátu v roce...

16. února 2026  13:32

Karlovarský trenér Patera: Byli bychom hloupí, kdybychom se nepoprali o náš sen

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Po krátkém volnu se karlovarští hokejisté znovu zapojili do plného tréninkového procesu před závěrečnou částí základní části extraligy. Hráči absolvují tréninkové cykly, v rámci přípravy také sehrají...

16. února 2026  11:02

Pardubické Dynamo odehrálo Hockeytown Cup a vyhlíží čekání na play off

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

V neděli pardubičtí hokejisté dohráli finále prvního ročníku domácího Hockeytown Cupu, švýcarskému Bernu podlehli 4:5 v prodloužení. Prakticky obratem odstartuje poslední fáze jejich přípravy na...

16. února 2026  9:52

Slovan krok od kraje. Hlavně už se nepíše, že hráči nemají na jídlo, utěšuje šéfa

Kadaňský hokejista Pavel Mrňa smutní.

Skelné pohledy, rozervaná srdce. Vztek, prázdnota, smutek. Ústečtí hokejisté si ve druhé lize vykopali hloupou porážkou 3:4 s Kadaní sestupový hrob a už jen zázrak je může uchránit od pohřbu. Od...

16. února 2026  8:20

Slavia vyhrála ve Vsetíně po nájezdech a dál vede první hokejovou ligu o bod

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Slavia Praha zvítězila ve 48. kole první hokejové ligy na ledě Vsetína 2:1 po samostatných nájezdech a drží se tak dál s jednobodovým náskokem v čele tabulky. Pražané v sobotu na Lapači ukončili...

14. února 2026  21:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dráždíš! A ty nejsi papoušek. Antoš a Duda o roli expertů, anglicismech i kritice

Premium
Radek Duda a Milan Antoš v dresu svých bývalých klubů při exhibici v Povrlech.

Jeden hot a druhý čehý. Jeden emotivní a druhý analytický. Radek Duda a Milan Antoš, parťáci ze zlaté Slavie i „konkurenti“ z televizní branže. Patří mezi nejvýraznější hokejové experty v tuzemsku,...

14. února 2026

Nešťastná olympiáda pro Fialu. Po střetu s Wilsonem si poranil nohu a má po sezoně

Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu...

Zápas už byl dávno rozhodnutý. Do konce zbývaly necelé tři minuty. Přesto se ještě zrodil moment, který pro Švýcary ovlivní celý zbytek olympiády v Miláně. Kevin Fiala po souboji s tvrďákem Tomem...

14. února 2026  14:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.