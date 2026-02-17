Kubík po výměně do Plzně: Potřeboval jsem impulz, místo si musím vybojovat

Sedmadvacetiletý Kubík je kladenským odchovancem, ale poslední tři sezony strávil v dresu jihočeského Motoru, kde v aktuálním ročníku nasbíral v osmatřiceti zápasech sedm branek a deset asistencí.
„Cítil jsem, že potřebuju nějaký impulz. Byl jsem nějakou dobu zraněný, takže jsem vypadl z tempa. A když člověk nehraje, není to příjemné, i proto beru změnu jako nový začátek,“ pravil Kubík po příchodu do Plzně. Trenéři Škody si od něj slibují, že zapadne do herního systému a gólovým instinktem pomůže v klíčové fázi sezony.
|
Loni nároďák, letos útlum. Kubík už nažhavil motory: Moc jsem na sebe tlačil
Jak jste přijal informaci o vaší výměně?
Já jsem vůbec nějakou výměnu neřešil, všechno se seběhlo až poslední den přestupů, kdy mi volal agent, že je možnost jít do Plzně. Měl jsem ve smlouvě no trade klauzuli (o nevyměnitelnosti), takže rozhodnutí bylo jen na mně. S vedením Motoru jsme se domluvili, že by změna mohla prospět oběma stranám. V lednu jsem toho moc neodehrál, tak jsem souhlasil a šli jsme do toho.
Co vám odkryly první dny v plzeňské kabině?
Zatím si to užívám naplno. Jsem tady chvíli, seznamuju se s kluky, i když některé jsem už znal. Vše je příjemné, stihl jsem si projít náměstí a pomalu se zabydluji. Horší je to na ledě, přece jen jsem měl dva týdny pauzu, takže se do toho teprve dostávám. Ale věřím, že to brzy bude dobré.
Které spoluhráče jste znal z minulosti?
S Radimem Šaldou jsem byl už v Hradci Králové, s ním jsem kamarád celou dobu. Taky Maty Filip z Kladna, znám se i s Ondrou Rohlíkem. A v extralize se všichni víceméně známe, takže i s ostatními kluky je to v pohodě.
Jak vzpomínáte na zápasy proti Indiánům?
Pamatuju si, že svůj první extraligový gól jsem dal v dresu Mountfieldu právě proti Škodovce, Frodlíkovi (Dominiku Frodlovi). Dodnes, když se potkáme, tak si z toho děláme srandu. Jinak se mi tady jako soupeři nikdy nehrálo extrémně dobře, Plzeň byla vždy nepříjemná. O to víc doufám, že teď to na domácí straně bude lepší.
Čeká vás boj o udržení elitní čtyřky, je to velká výzva?
Určitě. Hrát nahoře je vždycky příjemnější než na opačném konci tabulky. Těším se, že pomůžu a do play off půjdeme z co nejlepší pozice. Skončit v první čtyřce by bylo skvělé.
Pět kol před koncem základní části není moc času na sehrání se spoluhráči. Může to být drobný problém?
Myslím, že ne. V extralize jsou chytří hráči a Plzeň je vysoko v tabulce právě proto, že tu je kvalita. Většina herních stylů je podobných, jde jen o detaily. Věřím, že si rychle zvykneme a bude to fungovat.
Už jste mluvil s trenérem Jandačem o své roli v týmu?
Jak jsem říkal, nehrál jsem, takže i trenér počítá s tím, že se musím nejprve dostat do tempa a zapracovat. Nechce mi slibovat žádné místo, to si musím vybojovat, s čímž počítám. Chci hrát to nejlepší, co ve mně je, přidat gólový přínos a celkově pracovat pro tým.
Je pro vás dlouhá reprezentační přestávka spíše výhodou?
Pro mě osobně ani ne, protože pauzu už jsem měl kvůli zdravotním problémům a raději bych hrál. Ale věřím, že si všichni odpočinou, naberou nové síly, a to nám pomůže v závěru sezony.
Kontrakt máte do konce sezony. Berete to jako krátkodobou misi?
Teď to tak je. Plzeň převzala moji smlouvu do konce sezony a já se soustředím jen na to, abych pomohl týmu. Co bude dál, uvidíme po sezoně.