„Napadal jsem Koště (Jana Košťálka), puk se ke mně odrazil od jejich hráče. Věděl jsem, kde je brána, střílel jsem z otočky. Nešlo ani tak o razanci, chtěl jsem to zvednout. Nepovedlo, ale po hokejce (Košťálka) to sjelo do brány,“ líčil Maciaś vítězný gól. „Ovšem bylo to ubojované. Neměli jsme herní převahu. I takové body se ale počítají,“ doplnil 21letý vítkovický útočník.
Ten fanoušky rozvášnil už v první třetině, kdy vyzval na pěstní souboj pardubického obránce Johna Ludviga. „Cítil jsem několikrát lehký krosček na zádech, myslel jsem, že to byl on. Tak jsem se ho zeptal. On se usmál, asi chtěl,“ přibližoval Maciaś zrod své první extraligové bitky.
Toho, že Ludvig je těžká váha, se nezalekl. „Zjistil jsem to brzy. Ale ukázal jsem, že se toho nebojím, že do toho půjdu klidně i s těžkou váhou.“
Bitka samotná netrvala dlouho. Ludvig si Maciaśe chytil a vzápětí ho srazil na led jedinou ránou, po níž vítkovickému útočníkovi odletěla helma. „Nohy mi neujely, byla to pecka. Cítil jsem, že mi teče krev. Ale někdo ji musí dostat. Budu zkušenější, od toho se budu posouvat,“ usmíval se Maciaś, jehož z ochozů sledovali oba rodiče.
„Když jsem se pobil v Americe (Maciaś hrál dvě sezony zámořskou WHL) dvakrát za tři zápasy, mamka mi napsala, že už nebude vstávat, aby se dívala. Ale chápe, že to k tomu patří. Třeba se taky sama ještě porve,“ zmínil Maciaś, že jeho máma hraje ligu doma v Polsku.
Ze zápasu odcházeli Maciaśovi hrdí na svého syna - přece jen vstřelil vítěznou branku. „To bylo nejhezčí. Výhra se cení, i když to bylo ubojované. Měli jsme velkou podporu v bráně, Hrášek nás několikrát zachránil,“ pochválil dravý útočník gólmana Dominika Hrachovinu.
Vítkovice tak zvítězily doma potřetí v řadě za tři body. Tým, který se na začátku soutěže na vlastním ledě trápil a body vozil, porazil České Budějovice, Třinec i Pardubice. „Je důležité, že dokážeme vyhrávat i s takovými týmy. Sice to bylo ubojované, neměli jsme herní převahu, ale body se počítají,“ zopakoval Maciaś.
A opakuje se i příspěvek trenérského dua Václav Varaďa - Aleš Krátoška do klubové kasy. Varaďa od svého odchodu z Třince ještě neprohrál proti svým bývalým klubům. S Pardubicemi dvakrát porazil Třinec, ve Vítkovicích uspěl proti Třinci i Pardubicím třikrát. Skóre má zatím jednoznačné 8:0. „Pan Varaďa je profesionál, chce vyhrát každý zápas. To možná my v kabině chceme více peněz do kasy, tak jeho bývalé kluby porazíme,“ zavtipkoval Maciaś.