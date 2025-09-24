„Cítili jsme, že je třeba udělat nějakou změnu,“ vysvětloval vítkovický kouč Václav Varaďa, proč nasadil Maciase od druhé třetiny do hry. „Poradil si s tím velmi dobře. Povedla se mu krásná teč, přidal druhý gól do prázdné branky, ale to se taky počítá,“ těšilo Varaďu.
Ještě víc ale musela ostravského trenéra těšit Maciasova pozápasová slova.
„Jsem hlavně rád, že vyhrál tým, máme tři body do tabulky, to je důležité. Je to v ní docela natěsno. A už je jedno, jak pomůžu. Jestli třeba zblokováním klíčové střely, vyhozením puku z pásma,“ povídal Macias, který se do Vítkovic vrátil před sezonou po dvouleté anabázi v zámoří.
Začal jste jako 13. útočník. Nakolik náročné je naskočit do rozjetého zápasu?
Soustředil jsem se na to, že když dostanu šanci, budu se ji snažit využít. Je sice těžké být v tempu, ale snažil jsem se vnímat hru, být zapojený mentálně. Pak je snazší naskočit.
Po dvou letech v zámořské soutěži WHL jste se vrátil do Ostravy. Hrálo roli to, že jste tu už předtím působil?
Ostrava mi přirostla k srdci, beru ji jako druhý domov. Když se mě někdo ptá, kde jsem hokejově vyrostl, tak říkám, že jako dítě jsem začal v Polsku a pak v Ostravě.
Co vám dal pobyt v zámoří?
Byla to dvouletá štace, poznal jsem na ní spoustu nového. Posunulo mě to hlavně jako člověka, to je nejdůležitější. Teď zkusím co nejlépe zvládnout nové angažmá.
Vy jste se ukázal s polskou reprezentací na mistrovství světa hraném v Ostravě. Pomohlo vám to?
Hlavně se sebevědomím, mohl jsem se potkat a srovnat s hráči třeba z NHL, na které jsem předtím jen koukal v televizi.
Viděl vaše góly někdo z rodiny?
Přece jen je všední den, navíc brácha hrál dneska v Katovicích, takže máma s tátou se byli podívat tam. Ale když hrajeme o víkendu, jezdí mě podpořit.