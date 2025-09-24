Tipsport extraliga 2025/26

Dostal šanci a rozhodl. Ostrava je můj druhý domov, říká vítkovický Polák Macias

Pavel Grossmann
  10:00
Do utkání proti Liberci naskočil 21letý hráč Vítkovic Krzysztof Macias jako třináctý útočník. Nakonec to byl právě on, kdo dvěma brankami výrazně přispěl k vítězství ostravského celku v 7. kole extraligy 4:2.
Fotogalerie4

Krzysztof Macias po utkání proti Liberci. | foto: Profimedia.cz

„Cítili jsme, že je třeba udělat nějakou změnu,“ vysvětloval vítkovický kouč Václav Varaďa, proč nasadil Maciase od druhé třetiny do hry. „Poradil si s tím velmi dobře. Povedla se mu krásná teč, přidal druhý gól do prázdné branky, ale to se taky počítá,“ těšilo Varaďu.

Ještě víc ale musela ostravského trenéra těšit Maciasova pozápasová slova.

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

„Jsem hlavně rád, že vyhrál tým, máme tři body do tabulky, to je důležité. Je to v ní docela natěsno. A už je jedno, jak pomůžu. Jestli třeba zblokováním klíčové střely, vyhozením puku z pásma,“ povídal Macias, který se do Vítkovic vrátil před sezonou po dvouleté anabázi v zámoří.

Začal jste jako 13. útočník. Nakolik náročné je naskočit do rozjetého zápasu?
Soustředil jsem se na to, že když dostanu šanci, budu se ji snažit využít. Je sice těžké být v tempu, ale snažil jsem se vnímat hru, být zapojený mentálně. Pak je snazší naskočit.

Branka platí! Tak ne, neplatí. Vítkovice nakopl k výhře i Varaďův risk

Po dvou letech v zámořské soutěži WHL jste se vrátil do Ostravy. Hrálo roli to, že jste tu už předtím působil?
Ostrava mi přirostla k srdci, beru ji jako druhý domov. Když se mě někdo ptá, kde jsem hokejově vyrostl, tak říkám, že jako dítě jsem začal v Polsku a pak v Ostravě.

Co vám dal pobyt v zámoří?
Byla to dvouletá štace, poznal jsem na ní spoustu nového. Posunulo mě to hlavně jako člověka, to je nejdůležitější. Teď zkusím co nejlépe zvládnout nové angažmá.

Útočníci Krzysztof Macias a Mateusz Michalski slaví třetí gól Polska v zápase s Lotyšskem na hokejovém MS v Ostravě.

Vy jste se ukázal s polskou reprezentací na mistrovství světa hraném v Ostravě. Pomohlo vám to?
Hlavně se sebevědomím, mohl jsem se potkat a srovnat s hráči třeba z NHL, na které jsem předtím jen koukal v televizi.

Viděl vaše góly někdo z rodiny?
Přece jen je všední den, navíc brácha hrál dneska v Katovicích, takže máma s tátou se byli podívat tam. Ale když hrajeme o víkendu, jezdí mě podpořit.

Vstoupit do diskuse

7. kolo

Kompletní los

8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 7 6 0 0 1 27:15 18
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 21:16 15
3. HC Dynamo PardubicePardubice 7 4 0 0 3 23:17 12
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 4 0 0 3 21:15 12
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 3 1 1 2 21:18 12
6. HC Oceláři TřinecTřinec 6 3 1 0 2 20:14 11
7. HC Sparta PrahaSparta 7 3 1 0 3 19:15 11
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 7 3 0 2 2 16:17 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 7 3 0 0 4 20:22 9
10. HC OlomoucOlomouc 6 3 0 0 3 16:20 9
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 3 0 0 4 14:18 9
12. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 0 0 4 11:20 6
13. Rytíři KladnoKladno 7 1 0 1 5 12:22 4
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 0 1 0 5 14:26 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Dostal šanci a rozhodl. Ostrava je můj druhý domov, říká vítkovický Polák Macias

Do utkání proti Liberci naskočil 21letý hráč Vítkovic Krzysztof Macias jako třináctý útočník. Nakonec to byl právě on, kdo dvěma brankami výrazně přispěl k vítězství ostravského celku v 7. kole...

24. září 2025

Blümel s Jiříčkem se zapsali mezi střelce, Palát jednou asistoval

V jedenácti úterních přípravných zápasech hokejové NHL se bodově prosadila trojice Čechů. Útočník Matěj Blümel byl jedním ze střelců Bostonu u výhry 5:4 po prodloužení nad Rangers. Přesně mířil také...

24. září 2025  7:15,  aktualizováno  7:56

Branka platí! Tak ne, neplatí. Vítkovice nakopl k výhře i Varaďův risk

Dlouhá porada hlavních rozhodčích u videa čtyři minuty před koncem druhé třetiny skončila. Jeden z nich vjel na led a ukázal na střed hřiště. Střídačka Liberce se začala radovat, ve vyrovnané bitvě s...

23. září 2025  22:08

Zpackal výzvu a omlouval se. Je to moje vina, mrzelo Grosse po prohře v Olomouci

Tenhle moment si trenérský štáb hokejové Sparty za rámeček určitě nedá. V úterním zápase sedmého extraligového kola na ledě Olomouce si po vyrovnávacím gólu domácího Kuska na 2:2 vzali Pražané...

23. září 2025  21:56

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Sezona plná otazníků. Zvládne se dát Chytil do kupy a dočká se olympiády?

Za poslední dvě sezony naskočil jen do 66 utkání, což by v součtu nevydalo ani na jeden kompletní ročník. Poslední střetnutí odehrál 15. března. U mantinelu ho tvrdě dohrál útočník Chicaga Jason...

23. září 2025  15:40

Trápilo mě to celý rok, ukáže až čas, říká Pastrňák o zranění. Obavy ale nemá

Příznivci hokejového Bostonu si můžou oddychnout. Útočník David Pastrňák sice v minulém týdnu vynechal start tréninkového kempu kvůli zdravotním problémům, v pondělí už se ale na ledě s týmem...

23. září 2025  14:35

Němeček za úder do hlavy odsedí jeden zápas, stejný trest odpykají další tři hráči

Disciplinární komise hokejové extraligy potrestala čtyři hráče za fauly v 7. kole extraligy zákazy startů na jedno utkání. Nejbližší duel nuceně vynechají obránci John Ludvig z Pardubic, David...

23. září 2025  11:30

Kulich s Mrtkou asistovali, v souboji českých brankářů uspěl Mrázek

Třetí hrací den přípravy na NHL nabídl konfrontaci českých gólmanů. Petr Mrázek s Anaheimem uspěl 6:1 nad Utahem, za který nastoupil Karel Vejmelka. Asistenci za vítěze si připsal i mladý útočník Jan...

23. září 2025  7:23,  aktualizováno  8:02

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

22. září 2025  14:40

Dárek pro mamku k šedesátinám. Růžička opět držel Plzeň: Všechno vyšlo krásně

Rychlý záskok dopadl výborně. Až v neděli ráno se hokejový gólman Jan Růžička dozvěděl, že kvůli viróze plzeňského parťáka Nicka Malíka odpoledne nastoupí k duelu šestého kola extraligy proti...

22. září 2025  12:14

Flek zvýšil hlas, pak rezignoval. Nakonec ale slavil: To se nepovede každý zápas

Po dvou třetinách by na jejich výhru nikdo nevsadil ani korunu. V Hradci Králové po nich totiž prohrávali 0:3. Přesto nakonec mistrovská Kometa odvezla tři body po vítězství 5:3. Poté, co se v...

22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.