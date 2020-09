Do Liberce míří posila ze zámoří. Vrací se Hrabík, San Jose ho uvolnilo

Hrabík dosud hrál za celek Tri-City Americans v juniorské WHL a v minulém ročníku se stal jeho kapitánem. Se 14 góly ve 42 utkáních byl třetím nejlepším střelcem týmu.

V Česku by měl Hrabík stejně jako například brankář Josef Kořenář, jenž je také hráčem San Jose a dohodl se na spolupráci s Třincem, působit vzhledem k pozdějšímu startu nové sezony za Atlantikem zřejmě do listopadu.

„Oficiálně potvrzené ještě nic není, zatím máme jen ústní příslib, ale o hráče máme samozřejmě zájem a věříme, že nás posílí,“ řekl k Hrabíkově návratu do Liberce klubový mluvčí Martin Kadlec.

Pod Ještěd přišel Hrabík poprvé v roce 2016. Hned v úvodní sezoně ve svých 16 letech naskočil v dresu Bílých Tygrů do extraligy a odehrál 13 utkání. Nastupoval i za prvoligovou farmu v Benátkách nad Jizerou a jako člen české mládežnické reprezentace se zúčastnil juniorského mistrovství světa v letech 2018 a 2019.

Během dvou sezon nasbíral za extraligové Bílé Tygry celkem 22 startů a před dvěma lety se rozhodl k odchodu do zámoří. „V zámořské juniorce bych mohl mít do NHL trochu blíž. Chtěl bych se v Americe trochu naučit jejich styl hokeje a ukázat, co ve mně je,“ plánoval tenkrát.

Kryštof Hrabík na mistrovství světa hokejistů do 20 let.

Tehdejší liberecký trenér Filip Pešán komentoval Hrabíkův odchod do zámoří takto: „Kryštof udělal za poslední sezony obrovský pokrok. S radostí jsem ho uvolnil, protože věřím, že mu to pomůže v dalších kariérních krocích. Věřím, že ho třeba v budoucnu znovu uvidíme v libereckém dresu,“ uvedl Pešán.

Poslední věta se nyní zřejmě vyplní. Talentovaný hokejista se však k Bílým Tygrům zatím připojit nemůže, jelikož tým postihla koronavirová infekce a kvůli šesti nakaženým členům skončil v desetidenní karanténě.

Zpět do Liberce v létě zamířil i brankář reprezentační dvacítky Lukáš Pařík, který má za sebou rok v americké juniorce. V závěru srpna se připojil do přípravy s farmářskými Benátkami, za které už si zachytal i v přípravném zápase proti Sokolovu.