Spekulace se Spartou se mi nelíbily, říká Pospíšil. Chtěli ho i v Rusku, on radši zůstal

„Od začátku to spělo k tomu, že prodloužím kontrakt s Kometou,“ uvedl jasně v rozhovoru pro slovenský Denník Šport.
Už v úterý, kdy Kometa novou smlouvu oficiálně prezentovala na svých kanálech, vyřizoval fanouškům: „Nevěřte spekulacím, těším se na vás.“
Nyní se k zákulisním šumům sám více vyjádřil.
„Spekulovalo se o mně delší dobu. S nikým jsem ale ohledem trejdu nemluvil, nedávalo mi to smysl. Stále se opakovala Sparta, což se mi nelíbilo. Bylo divné, že se mluvilo zrovna o ní,“ říkal o nejčastěji skloňovaném týmu.
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Pospíšil zůstává v Kometě. Fámy ohledně odchodu nebyly pravdivé, řekl Zábranský
Zvěsti označil za lživé i majitel, generální manažer a trenér klubu Libor Zábranský starší. „Jakékoliv spekulace a fámy ohledně jeho takzvaného trejdu do jiného klubu nebyly a logicky nejsou pravdivé,“ vzkazoval.
Pospíšil avšak přiznal, že o něj byl napříč celou Evropou velký zájem. Opět se ho snažili zlákat z Ruska, ale přidaly se i týmy z dalších zemí.
„Ozvaly se mi kluby ze Švédska, Švýcarska a Finska. Nabídek bylo fakt dost, za poslední tři týdny jsem jich měl asi nejvíc v kariéře,“ hlásil.
„Ale jsem rád, že zůstávám v Kometě. Chtěl jsem pokračovat v extralize, soutěž jde extrémně nahoru. Od začátku jsem byl přesvědčený, že Brno je stále číslo jedna. Věřím, že jsem udělal správný krok a budeme dál bojovat o titul,“ přál by si.
Pospíšil do Brna přišel v lednu roku 2023, za klub stihl odehrát už přes dvě stovky v zápasů, navíc se okamžitě zařadil mezi opory týmu. I díky němu Kometa mohla loni slavit zisk mistrovského titulu.
Vyniká technickými schopnostmi, originálním stylem bruslení, ale často se zapojuje i do potyček a provokací. Podobně se prezentuje i ve slovenské reprezentaci a právě díky mezinárodním zkušenostem pravděpodobně zůstal v povědomí i klubům z Evropy, kterým se zalíbil.
Ze stejného důvodu si ho váží rovněž v Kometě, proto měla nová smlouva naprostou prioritu.
„Jsem rád, že už mám podepsaný nový kontrakt, protože poslední měsíc jsem měl plnou hlavu všeho možného. Kontaktovalo mě opravdu hodně lidí a já už nevěděl, co jim mám říkat. O to víc jsem radši, že jsem se s Brnem dohodl tak, aby byly obě strany spokojené,“ těšilo ho.