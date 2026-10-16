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Tipsport extraliga 2026/27

Spekulace se Spartou se mi nelíbily, říká Pospíšil. Chtěli ho i v Rusku, on radši zůstal

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  16:05
Kristián Pospíšil z Komety Brno se diví svému vyloučení v zápase hokejové...

Kristián Pospíšil z Komety Brno se diví svému vyloučení v zápase hokejové extraligy proti Pardubicím. (1. října 2024) | foto: ČTK

Kristián Pospíšil je nejproduktivnějším mužem brněnské soupisky v play off...
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Útočník Kristián Pospíšil na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně....
Kristián Pospíšil zvedá nad hlavu Masarykův pohár.
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V posledních dnech kolem něj bylo pořádně živo. Nejistotu a táhlé spekulace však utnul podpisem nové smlouvy, která ho má v Kometě udržet až do roku 2030. Nabídek měl ale hokejový útočník Kristián Pospíšil několik, řadu z nich dokonce z lákavých destinací. I tak si vybral Brno.

„Od začátku to spělo k tomu, že prodloužím kontrakt s Kometou,“ uvedl jasně v rozhovoru pro slovenský Denník Šport.

Už v úterý, kdy Kometa novou smlouvu oficiálně prezentovala na svých kanálech, vyřizoval fanouškům: „Nevěřte spekulacím, těším se na vás.“

Nyní se k zákulisním šumům sám více vyjádřil.

„Spekulovalo se o mně delší dobu. S nikým jsem ale ohledem trejdu nemluvil, nedávalo mi to smysl. Stále se opakovala Sparta, což se mi nelíbilo. Bylo divné, že se mluvilo zrovna o ní,“ říkal o nejčastěji skloňovaném týmu.

Pospíšil zůstává v Kometě. Fámy ohledně odchodu nebyly pravdivé, řekl Zábranský

Zvěsti označil za lživé i majitel, generální manažer a trenér klubu Libor Zábranský starší. „Jakékoliv spekulace a fámy ohledně jeho takzvaného trejdu do jiného klubu nebyly a logicky nejsou pravdivé,“ vzkazoval.

Pospíšil avšak přiznal, že o něj byl napříč celou Evropou velký zájem. Opět se ho snažili zlákat z Ruska, ale přidaly se i týmy z dalších zemí.

„Ozvaly se mi kluby ze Švédska, Švýcarska a Finska. Nabídek bylo fakt dost, za poslední tři týdny jsem jich měl asi nejvíc v kariéře,“ hlásil.

„Ale jsem rád, že zůstávám v Kometě. Chtěl jsem pokračovat v extralize, soutěž jde extrémně nahoru. Od začátku jsem byl přesvědčený, že Brno je stále číslo jedna. Věřím, že jsem udělal správný krok a budeme dál bojovat o titul,“ přál by si.

Kristián Pospíšil zvedá nad hlavu Masarykův pohár.

Pospíšil do Brna přišel v lednu roku 2023, za klub stihl odehrát už přes dvě stovky v zápasů, navíc se okamžitě zařadil mezi opory týmu. I díky němu Kometa mohla loni slavit zisk mistrovského titulu.

Vyniká technickými schopnostmi, originálním stylem bruslení, ale často se zapojuje i do potyček a provokací. Podobně se prezentuje i ve slovenské reprezentaci a právě díky mezinárodním zkušenostem pravděpodobně zůstal v povědomí i klubům z Evropy, kterým se zalíbil.

Ze stejného důvodu si ho váží rovněž v Kometě, proto měla nová smlouva naprostou prioritu.

„Jsem rád, že už mám podepsaný nový kontrakt, protože poslední měsíc jsem měl plnou hlavu všeho možného. Kontaktovalo mě opravdu hodně lidí a já už nevěděl, co jim mám říkat. O to víc jsem radši, že jsem se s Brnem dohodl tak, aby byly obě strany spokojené,“ těšilo ho.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 10 9 0 1 0 49:23 28
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 5 2 0 4 32:27 19
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 6 0 0 3 22:16 18
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 3 3 1 3 25:22 16
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 5 0 1 4 27:31 16
7. Rytíři KladnoKladno 10 3 2 2 3 29:32 15
8. HC Sparta PrahaSparta 10 4 0 2 4 31:28 14
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Verva LitvínovLitvínov 11 3 1 1 6 25:32 12
11. HC Kometa BrnoKometa 9 2 2 1 4 25:28 11
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 1 1 6 23:36 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 2 0 1 6 21:32 7
14. HC OlomoucOlomouc 10 1 1 0 8 18:36 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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