Bývá obvyklým jevem, že slovenský chasník Pospíšil pumpuje do Komety energii naplno. Ve finále je jeho přístup úplně stejně intenzivní.

„On to umí. Rád zajíždí do hráčů, je v tom dobrý. Nás to dostane do varu, je (soupeře) to trošku rozhodí. Určitě jsou kluci, kterým to pomůže,“ ocenil spoluhráče brněnský útočník Šimon Stránský.

Očividné jsou zejména Pospíšilovy souboje s pardubickým lídrem Lukášem Sedlákem. Ten ho nešetrným faulem vyřadil z prvního finálového zápasu, načež slovenský reprezentant pro zranění na noze vynechal druhou partii. „Ztratil u mě respekt,“ odplivl si nad Sedlákem horkokrevný Pospíšil.

Svému sokovi to dává pocítit při každé možné příležitosti. Věnuje se také jiné pardubické hvězdě Romanu Červenkovi, kterého se hrou na hraně pravidel snaží rozhodit, u Sedláka je to ale osobní.

„Budu v tom pokračovat. Respektoval jsem, že nedostal dodatečný trest, nejsem rozhodčí ani šéf disciplinárky. Každý si ale mohl všimnout, že to nenechám jen tak. Jdu po něm. Nenechám mu prostor k tomu, aby si ode mě odpočinul. I kdybych po něm nešel, tak on v hlavě bude mít, že jsem přímo za ním,“ přisadil si.

I pro Pardubice je jedním z hlavních terčů. V úterý se na něm ve třetí třetině za stavu 5:4 pro Kometu „vyfaulovali“ dva hráči Dynama, nabídli brněnskému celku dvojnásobnou přesilovku a Kometa utekla na 6:4.

„Sedlák není typem hráče, že by se chtěl pobít. A i já mám na paměti hlavně pomoc týmu. Budu hrát především tak, abych pomohl Kometě,“ předsevzal si hokejista, který historicky mívá potíže se zbytečnými vyloučeními.

Ve finále se mu ale daří držet dál od trestné lavice. Od třetího utkání, v němž se po zranění vrátil na led, pykal jen jednou, a to za šarvátku. Tím tedy Kometu neoslabil.

I za cenu rány loktem od čárového rozhodčího se Kristián Pospíšil z Komety Brno (vlevo) pustil do potyčky během třetího zápasu finále extraligy proti Pardubicím. (21. dubna 2025)

„Zdá se vám, že mě (snaha o odplatu Sedlákovi) vyvádí z koncentrace na finále? To je moje odpověď,“ reagoval v úterý večer na otázku, jestli ho hon na hvězdu Dynama nerozptyluje.

O tom, že po Sedlákově faulu a vynechání utkání číslo dva do finále znovu zasáhne, prý nepochyboval. „Hned jsem věděl, že znovu nastoupím. Nevěděl jsem, jakým způsobem, jak můžu týmu pomoct, ale za každou cenu jsem bojoval o to, abych tady teď před vámi stál,“ řekl novinářům.

V úterý měl vyhlášený provokatér víc důvodů k úsměvům. Stejně jako fanoušci Komety ocenil divoký obrat z 1:3 na 7:4, dva góly během devíti vteřin na začátku druhé třetiny a hlavně čtyřgólovou kanonádu, kterou se blýsknul Arttu Ilomäki.

„Extrémně si ho vážím. Přišel k nám z Karlových Varů, nevím, co se tam předně stalo, z mého pohledu ho tam nechtěli. Já jsem věděl, co on dokáže. Věděl jsem, že nám pomůže v kritických situacích, že tým posune dopředu. Dnes to ukázal,“ řekl na adresu svého bývalého spoluhráče z finské ligy. Produkce třiatřicetiletého centra, známého z mnoha důvodů, jen ne díky záplavě gólů, ho prý nepřekvapila. „Spíš mě překvapuje, že se střelecky rozjel tak pozdě,“ pousmál se.

A oslava 29. narozenin? Na tu samozřejmě během play off není čas. „Věřím, že budu oslavovat po finále,“ oznámil Pospíšil.