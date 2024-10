Pospíšil opět boduje i pyká za fauly. Karma šla na moji stranu, řekl

S tím, jak udržet slovenského reprezentanta Kristiána Pospíšila mimo trestnou lavici, se v Kometě potýkal do minulé sezony kouč Jaroslav Modrý. V létě tuhle specifickou práci zdědil jeho nástupce Kamil Pokorný, jemuž zbytečné fauly hvězdného útočníka dávají „zabrat“ úplně stejně.

„Kristiánovo vyloučení jsem ještě neviděl, údajně bylo zbytečné. Z toho nejsme nadšení,“ přiznal v úterý, kdy Pospíšil oslabil brněnské mužstvo sekáním.

Muž s číslem 22 na zádech se tak nechal vyloučit i ve třetím domácím utkání Komety v řadě; vždy to bylo za zákrok, který přijít nemusel.

„Díval jsem se na ten faul. Bojuju s tím hodněkrát, není to poprvé, ale můžu říct, že karma se otočila na moji stranu. Faul, za který jsem šel ven, neměl být odpískaný,“ dušoval se hráč.

Buď jak buď se – jako už mnohokrát dřív – zdálo, že sezení na trestné lavici Pospíšila pořádně nabudilo. Účinně vodil puk, zakončoval, nahrával. Dvakrát skórujícího spoluhráče uvolnil přímo, vítěznou akci v prodloužení rozjel.

„Vyloučení vrátil týmu tímhle způsobem. Byli bychom raději, kdyby se mu to, co dnes, což byly parádní tři asistence, povedlo bez faulu. Takhle se to sešlo. Byl i u špatného, i u skvělého,“ pokrčil rameny Pokorný.

Dvě tváře Kristiána Pospíšila: vlevo po gólu „umlčuje“ publikum soupeře v play off, vpravo se pere s protivníkem.

Zápasů, kdy byl nejméně jednou vyloučen a zapsal nejméně jeden kanadský bod, má jeho svérázný svěřenec na kontě za necelé tři sezony v české extralize hned jednadvacet. Ostatně hned jeho premiéra v Brně na začátku ledna 2023 vypadala přesně tak: Pospíšil se porval a dal vítězný gól.

Vše nasvědčuje tomu, že ho pobyt na hanbě skutečně roztáčí do vyšších obrátek. „Rozhicovává hlavně nás, a pak ještě hráče, co jsou (v oslabení) na ledě,“ ušklíbl se nad touto tezí trenér Komety.

Pospíšil pyká i za tým

Osmadvacetiletého slovenského reprezentanta přivádí horká hlava na trestnou lavici pravidelně – hned ve svém prvním play off v Brně byl z celé Komety nejtrestanější, v minulé sezoně ve čtvrtfinále pykal v šesti zápasech za faul čtyřikrát a také patřil k brněnským „přeborníkům“ v tomto aspektu.

Letos ho kouč Pokorný posílá na trestnou lavici i pykat za tým, když se proviní příliš velkým množstvím hráčů na ledě, takže je Pospíšil za plexisklem na opačné straně střídačky o to častěji. I v úterý se to stalo.

21 zápasů s nejméně jedním vyloučením a jedním kanadským bodem má v Kometě na kontě Kristián Pospíšil.

V Kometě má na kontě 90 zápasů, velmi slušných 64 kanadských bodů (28+36) a obřích 155 trestných minut.

„Když cítím, že jsem byl vyloučený férově, přijdu sám a uznám to. Tady (v úterý s Pardubicemi) jsem to cítil jako nefér. Rozhodčí mi sám řekl, že mě to celkem nabudilo, že jsem se začal víc soustředit na hru. Tím můj výkon roste. Dá se říct, že jsem se sám postavil na nohy, a dokázal jsem, že umím pomoct týmu, aby se vyhrálo,“ řekl.

I když si připsal tři nahrávky, na svůj premiérový gól v sezoně zatím čeká. „Chci ho dát, šance tam jsou, bojovnost tomu odpovídá. Jsem rád i za asistence, nebudu lhát, že ne. Naše lajna (s Adamem Zbořilem a Tomášem Marcinkem) je nepříjemná těm, proti nimž nastupujeme, a byla otázka času, kdy se prosadím,“ prohlásil Pospíšil po pokoření Pardubic.