Válečník první linie. Porve se, trefí se, Pospíšil vede Kometu do play off

Právě slovenský fantom drží v brněnském dresu výtečnou bilanci kanadského bodu na zápas a zároveň hned od svého příchodu z Finska na začátku ledna ukazuje, že neuhne ze souboje ani šarvátky.

Dokázal tím strhnout celou kabinu Komety, která v neděli doma složila Olomouc 3:0 a drží v závěru základní části extraligy osmou pozici.

„Já jsem obrovský fanoušek takových hráčů. Kristián má potenciál odlepit komeťákům sedačky ze zadku a naučit tým létat. Dlouho takového hráče neměli,“ vyzdvihuje známý bouřlivák Radek Duda, který se nyní věnuje tréninku hokejových dovedností u dětí i několika hráčů NHL.

Podle něj brousky, kteří mají zároveň šikovné ruce, liga zoufale potřebuje. „Takových je totiž na světě celkově málo. Hrají těžký hokej, protože jsou neustále na hraně. Tolik vášně, emocí a energie, kterou do toho Kristián dává, to je obdivuhodné.

Fanoušci ani experti jej často neumí ocenit. Při tom, co v Kometě dělá, se až divím, že se jí ho povedlo přivést,“ líčí Duda, jenž rovněž platil za srdcaře „až za hrob“.

Karlovarský obránce Matěj Stříteský padá v souboji u hrazení s brněnským útočníkem Kristiánem Pospíšilem.

Pospíšil svůj temperament považuje za výhodu a naučil se jej prodat i klubům. „Já to prezentuji, že jsem vítězný typ,“ zubí se 26leté křídlo. „Nesnáším prohry, a to i na tréninku. Je mi jedno, že je to jen cvičení, jsem prostě taková povaha. Když tedy ostatní kluci říkají, že neuhnu, tak to asi tak bude,“ představuje sám sebe.

A jeho spoluhráči jen přikyvují. „Je trochu utržený ze řetězu, ale zároveň je to výborný kluk i hokejista. Hned v prvním zápase lítal a byl všude vidět. Vše prožívá i na tréninku. Pořád je ho slyšet, i třeba při poradách věnovaných přesilovkám je tím, kdo má nejčastěji slovo a snaží se vymyslet nová řešení,“ popisuje obránce Radek Kučeřík.

Čísla ze statistik Pospíšilův přínos jen potvrzují. V osmnácti duelech v modrobílé kombinaci nasbíral stejný počet bodů a právě on výrazně přispěl k probrání Komety z vleklé krize.

„Obrovsky nám pomohl. Jeho emoce jsou silnou stránkou, dokáže jimi strhnout tým. My jen musíme dát pozor, aby se nestaly i jeho největší slabinou. Pracujeme na tom,“ hlásí brněnský asistent trenéra Jaroslav Modrý. Duda jde v hodnocení ještě dál. „Kdyby jej neměli, nebojím se říci, že by bojovali o sestup.“

Bruslení á la Crosby

K Pospíšilovi zároveň patří odvrácená tvář vícera trestných minut, rozhodčí si jej na ledě zkrátka nemohou nevšimnout. „Je to divoch. Ten kluk ale v tomto potřebuje od trenérů důvěru. Když hrajete na hraně, přinášíte do hry spoustu energie, ale zároveň jste trnem v očích. Rozhodčí uvidí atypického hráče, a tak jej budou pozorovat více,“ vysvětluje Duda. „Raději budou koukat na něj než na Petra Holíka, protože ten se v životě soupeře nedotkne. Ale Kristián ho vezme, majzne s ním o led, napíchne si ho na oštěp a opeče na ohni. Tohle je válečník první linie. Věřím, že i rozhodčí uvidí, že to nedělá ze zákeřnosti nebo násilnosti, že je prostě bojovník, a metr na něj nebudou uplatňovat až zbytečně přísně.“

S muži v pruhovaném se slovenský reprezentant snaží nepřít, jistou ostražitost však cítí i on sám. „Oni nemluví o mé hře a já jim nebudu kecat do pískání. Každopádně co mám zkušenosti z kvalitních soutěží, tak dobří rozhodčí umí velmi šikovně komunikovat s hráči. Tady zatím vidí jméno Pospíšil a hned ke mně přistupují jinak, než když vidí jiné hráče. To jsem pocítil hned od začátku,“ vypozoroval útočník.

Raději než důrazem tak ohromuje diváky zvláštním pohybem, kdy bruslí s rozkročenýma nohama, aniž by ztrácel rychlost. „Funguje to. Jste stále čelem do hřiště, můžete neustále sledovat hru a díky tomu dovedete nabrat neuvěřitelnou rychlost. Přišel s tím Sidney Crosby a zpropagoval to. Českému hokeji takové hokejové dovednosti často chybí,“ oceňuje unikátní prvek Duda.

Kristián Pospíšil z Komety Brno a hlavní rozhodčí Daniel Pražák

Pospíšil se jej přitom nijak zvlášť neučil. „Nikdo mi to nevysvětloval ani neukazoval. U nikoho jsem to ani neviděl přímo. Všiml jsem si toho v NHL, ale přišel jsem si na to sám. Začal jsem to tedy využívat a zjistil jsem, že mi to někdy může přinést výhodu,“ objasňuje Pospíšil.

Jestli bude právě on hlavní vůdčí osobností v blížícím se play off, trenér Modrý říct nedovede, rozhodně je však podle něj esencí týmového hráče. Pospíšil přitom na lídrovské roli nelpí. „Přišel jsem, abych byl tahounem. Vůdčích osobností je tu ale dost, teď musíme být naopak týmoví. Máme velký potenciál a myslím, že nikdo z ostatních týmů si nás za soupeře nepřeje. Když hrajeme společně jako tým, tak můžeme porazit každého. Když ukážeme sílu týmu, můžeme dojít daleko,“ oznamuje před vyvrcholením sezony.