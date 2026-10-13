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Tipsport extraliga 2026/27

Pospíšil zůstává v Kometě. Fámy ohledně odchodu nebyly pravdivé, řekl Zábranský

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  15:32
Kristián Pospíšil je nejproduktivnějším mužem brněnské soupisky v play off...

Kristián Pospíšil je nejproduktivnějším mužem brněnské soupisky v play off extraligy. Ke gólu a třem asistencím z předkola přidal v Pardubicích další branku. | foto: Vít Golda, Kometa Brno

Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Domácí...
Zleva Kristián Pospíšil z Brna, Ondřej Kachyňa z Českých Budějovic
Plzeňský Kristians Rubins a Kristián Pospíšil (dole) z Brna.
Útočník Kristián Pospíšil na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně....
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Je zraněný? Chybí v sestavě proto, že se blíží jeho odchod? Kolem Kristiána Pospíšila se v posledních dnech rojily spekulace všeho druhu. „Ahoj Komeťáci, chtěl bych vám něco říct,“ zahájil slovenský útočník vzkaz ve videu na klubových sociálních sítích. Fanouškům zaslal jasné sdělení: v Brně zůstává, podepsal novou tříletou smlouvu.

Ta stávající mu měla vypršet po aktuální sezoně. Zprvu se mohlo zdát, že se chystá ohlásit, že po necelých čtyřech letech rozloučí a vydá se jiným směrem.

„K hokejovému životu patří rozhodnutí, která nás mají posouvat dále. Já jsem teď jedno rozhodnutí udělal. Jsem vděčný Kometě, že všechno proběhlo férově a na úrovni,“ napínal fanoušky ve videu.

Pak ale doplnil: „Naše společná cesta bude pokračovat dále.“

Učinil tak k radosti brněnského klubu i majitele, generálního manažera a trenéra Libora Zábranského staršího, pro nějž Pospíšilovo setrvání představovalo absolutní prioritu.

„Nic jiného jsme v jeho případě neřešili. Jakékoliv spekulace a fámy ohledně jeho takzvaného trejdu do jiného klubu nebyly a logicky nejsou pravdivé,“ vzkázal.

Ze Sparty rovnou k rivalovi. Nechtěl jsem se nikomu mstít, hlásí posila Komety Irving

V některých médiích i na sociálních sítích se od minulého týdne objevovaly informace, že by snad měl stěžejní křídlo nabízet po extralize. Jako jeho nové působiště se zmiňovala hlavně Sparta.

Prodloužením spolupráce se ale situace považuje za vyřízenou. „Nevěřte spekulacím, těším se na vás,“ poznamenal třicetiletý rodák ze Zvolena.

V extralize patří k výrazným postavám, na ledě je často vidět. Nejen díky neortodoxnímu stylu bruslení a nesporným dovednostem, pozornost umí přitáhnout i chybami, provokacemi a účastí ve strkanicích.

Kristián Pospíšil z Komety Brno dohrál čtvrté finále extraligy proti Pardubicím s rankou nad pravým okem. (22. dubna 2025)

Poslední dva zápasy v sestavě scházel, v nové sezoně zatím drží bilanci jedné branky a čtyř asistencí.

Není tak produktivní, jak by si trenéři přáli a potřebovali. To ale platí i pro další hráče, kteří se na startu základní části nepotkali s ideální formou. Zůstávají za očekáváním, také proto je Kometa v tabulce až jedenáctá.

Zábranského důvěra v Pospíšila ale nemizí: „Jsme rádi, že bude i nadále patřit k tahounům týmu a věřím, že budeme společně dělat radost našim fanouškům.“

Návrat, který se vůbec nepovedl. Svozila už v Kometě nechtějí, hledá si nové angažmá

Brno je už teď nejdelším angažmá slovenského útočníka, jehož mladší bratr Martin hraje NHL za Calgary.

„Když jsem přicházel, nikdy bych si nemyslel, že se Brno stane mým domovem. Přijali jste mě skvěle. Za celou tu dobu si na nic nemohu stěžovat, nikdy nezapomenu na všechny vítězství, oslavy a titul,“ připomněl úspěch z roku 2025.

Ve 209 startech zaznamenal 156 bodů. A brzy bude moct přidat další.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 10 9 0 1 0 49:23 28
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 6 0 0 3 22:16 18
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 3 3 1 3 25:22 16
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 0 4 28:26 16
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 5 0 1 4 27:31 16
7. Rytíři KladnoKladno 10 3 2 2 3 29:32 15
8. HC Sparta PrahaSparta 10 4 0 2 4 31:28 14
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Verva LitvínovLitvínov 10 3 1 1 5 24:28 12
11. HC Kometa BrnoKometa 9 2 2 1 4 25:28 11
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 1 1 6 23:36 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 2 0 1 6 21:32 7
14. HC OlomoucOlomouc 10 1 1 0 8 18:36 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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