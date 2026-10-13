Pospíšil zůstává v Kometě. Fámy ohledně odchodu nebyly pravdivé, řekl Zábranský

Ta stávající mu měla vypršet po aktuální sezoně. Zprvu se mohlo zdát, že se chystá ohlásit, že po necelých čtyřech letech rozloučí a vydá se jiným směrem.
„K hokejovému životu patří rozhodnutí, která nás mají posouvat dále. Já jsem teď jedno rozhodnutí udělal. Jsem vděčný Kometě, že všechno proběhlo férově a na úrovni,“ napínal fanoušky ve videu.
Kristián má něco na srdci. 💙 https://t.co/xYQAVZlbsS— HC Kometa Brno (@HCKometa) October 13, 2026
Pak ale doplnil: „Naše společná cesta bude pokračovat dále.“
Učinil tak k radosti brněnského klubu i majitele, generálního manažera a trenéra Libora Zábranského staršího, pro nějž Pospíšilovo setrvání představovalo absolutní prioritu.
„Nic jiného jsme v jeho případě neřešili. Jakékoliv spekulace a fámy ohledně jeho takzvaného trejdu do jiného klubu nebyly a logicky nejsou pravdivé,“ vzkázal.
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V některých médiích i na sociálních sítích se od minulého týdne objevovaly informace, že by snad měl stěžejní křídlo nabízet po extralize. Jako jeho nové působiště se zmiňovala hlavně Sparta.
Prodloužením spolupráce se ale situace považuje za vyřízenou. „Nevěřte spekulacím, těším se na vás,“ poznamenal třicetiletý rodák ze Zvolena.
V extralize patří k výrazným postavám, na ledě je často vidět. Nejen díky neortodoxnímu stylu bruslení a nesporným dovednostem, pozornost umí přitáhnout i chybami, provokacemi a účastí ve strkanicích.
Poslední dva zápasy v sestavě scházel, v nové sezoně zatím drží bilanci jedné branky a čtyř asistencí.
Není tak produktivní, jak by si trenéři přáli a potřebovali. To ale platí i pro další hráče, kteří se na startu základní části nepotkali s ideální formou. Zůstávají za očekáváním, také proto je Kometa v tabulce až jedenáctá.
Zábranského důvěra v Pospíšila ale nemizí: „Jsme rádi, že bude i nadále patřit k tahounům týmu a věřím, že budeme společně dělat radost našim fanouškům.“
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Návrat, který se vůbec nepovedl. Svozila už v Kometě nechtějí, hledá si nové angažmá
Brno je už teď nejdelším angažmá slovenského útočníka, jehož mladší bratr Martin hraje NHL za Calgary.
„Když jsem přicházel, nikdy bych si nemyslel, že se Brno stane mým domovem. Přijali jste mě skvěle. Za celou tu dobu si na nic nemohu stěžovat, nikdy nezapomenu na všechny vítězství, oslavy a titul,“ připomněl úspěch z roku 2025.
Ve 209 startech zaznamenal 156 bodů. A brzy bude moct přidat další.