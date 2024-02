Kometa i díky Pospíšilovi pospíchá do čtyřky: Konečně mám pocit, že pomáhám

Cítíte podobnou formu jako tehdy?

Hokej ve Finsku je trošku jiný než tady. Ale konečně mám pocit, že týmu pomáhám tím, co chci. Doufám, že se to bude stupňovat až do play off.

I mužstvu se daří. Čím to, že jste se tak rozjeli?

Díky chuti po vítězství. V prosinci jsme chtěli možná ještě víc než teď, měli jsme dobré zápasy, které jsme mohli vyhrát, ale nevyhráli. Zato teď v lednu se k nám přiklonilo i štěstí. Někdy jsme body sbírat ani nemuseli, ale fakt jsme si za tím šli. Karma se otočila na naší stranu, protože si za tím jdeme.

Co jste změnil vy, že jste v ráži?

Ono je to podobné jako ohledně týmu. V prosinci jsem měl někdy i deset střel za zápas, a nepadlo to tam, i kdybych udělal cokoli. Tento měsíc konečně cítím, že štěstí stojí při mně. A puk se mi staví tak, jak mám rád, abych góly dával.

Je Litvínov váš oblíbený soupeř? Letos jste mu dal čtyři góly a zapsal si dvě asistence.

Fúúú, to jsem ani nevěděl. Jsem rád, že týmu pomůžu produktivitou. Na druhou stranu teď je hlavní týmovost, je jedno, kdo dá góly. Body fakt potřebujeme, chceme se dostat do top čtyřky a z ní jít do play off. Máme ještě kopec zápasů před námi. Když jsme teď vyhráli, neznamená to, že tam automaticky jsme. Každý další utkání bude důležité, musíme být neustále soustředění.

Hokejisté Komety Brno oslavují výhru v Litvínově.

Co vás dovedlo k úspěchu v Litvínově?

Tady se hraje těžko, je to jiné, užší hřiště. My si šli za vítězstvím. Podali jsme jiný výkon než v předešlých zápasech, museli jsme hrát zodpovědněji. Víme totiž, že Litvínov má velmi silné protiútoky. Když jsme udělali chybu, skvělý Dom (brankář Furch) nás neskutečně podržel a dal nám šanci na vítězství.

Cítíte, že i jeho forma roste?

V každém utkání, ve kterém nastoupí, v něm máme neskutečnou podporu. Pod takovým brankářem chcete hrát každý zápas. Můžeme se na něj spolehnout nonstop.

V závěru první třetiny byl atakován, a tak gól Litvínova neplatil. Tušil jste hned, že to tak dopadne?

Popravdě, já to ze střídačky vůbec neviděl. Vím ovšem, že Dom není typ, který by s sebou házel v bráně. Určitě jsem věděl, že se tam něco stalo. Ale víme, jaká jsou pravidla. Byli jsme napnutí, jak to dopadne.

Vy jste otočil skóre ve třetí třetině. Nejprve jste skóroval po buly, secvičený signál?

Určitě. Vždycky se snažím najít linii, kudy by mohl puk projít. Koláč (Kollár), můj centr, buly neskutečně čistě vyhrál a já se snažil jen trefit puk. Snadné to není, že bych z každé takové střely dal gól. Ten dnešní jsme hodně potřebovali.

Obrat jste zpečetil při přečíslení. Vzal jste ho na sebe a střílel sám, protože si teď věříte?

Každá situace je jiná. Dneska prostor na nahrávku moc nebyl. Snažil jsem se brankáře Zajíčka překvapit, naznačil jsem čepelí, že střílím na vyrážečku. A celkem mi na to skočil, prošlo mu to po levé straně pod lapačkou.