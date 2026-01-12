Mé body? Karma, že mě Slováci nechtějí na olympiádě, hlásí vztekle Pospíšil

K výhře brněnské hráče dotlačil ve čtvrté minutě prodloužení Kristián Pospíšil, jenž si připsal desátý bod v posledních pěti zápasech.
„Nerozumím, proč ty body najednou přicházejí. Je to podle mě karma za to, že mě nevzali do reprezentace a mám extra motivaci ukázat, že tam patřím,“ rozvášnil se slovenský útočník.
Ve čtvrtek se totiž Pospíšil dozvěděl, že olympiáda v Itálii se ho pravděpodobně týkat nebude. Kouč slovenské reprezentace Vladimír Országh ho nezařadil na soupisku.
„Nebudu lhát, když jsem to zjistil, tak mě to mrzelo. Řekl jsem si, že život jde dál, olympiáda ještě nezačala a dělám všechno proto, abych si vybojoval svoji pozici a potvrdil sám sobě, že tam patřím,“ vysvětlil.
Případnou donominaci by ale podle svých slov neodmítl. „Mám motivaci, ale nikomu žádné zranění nepřeju. Jsou to moji kamarádi a nechci, aby se klukům něco stalo. Kdybych si ale na olympiádě mohl zahrát s bráchou, tak by se nám splnil sen,“ osvětlil Pospíšil.
Kometa díky němu po pátečním prolomení šestizápasové série proher připsala další body.
„Velice dobře jsme vstoupili do utkání, potom ale nastalo pár situací, kdy jsme opustili od toho, co nás zdobilo v utkání s Litvínovem a trochu jsme si to zkomplikovali. Zvolili jsme náročnější cestu k výhře, ale jsem rád, že jsme ji našli. I když v prodloužení,“ popsal s úlevou domácí kouč Horáček.
Jeho slova potvrdil i Pospíšil: „Chtěl jsem, abychom za víkend získali šest bodů. Vážíme si ale i těch pěti, víme, že to v téhle lize není lehké sbírat. Myslím si, že když takhle budeme pokračovat, tak jich získáme víc.“
Utkání už ve čtvrté minutě ozdobila souhra bratrů Zohornových. Tomáš vstřelil gól, Hynek asistoval. Právě první brněnské formaci to v posledních zápasech střílí, za pět zápasů Zohornové s Pospíšilem nastříleli třináct branek z devatenácti možných.
„Každý respektujeme svoji hru a výborně se doplňujeme. Jsme silní v soubojích, to nám ulehčuje dělat, co umíme, a proto nám to funguje. Víme, co od sebe čekat,“ popsal Pospíšil.
Radost Komety ale nevydržela dlouho, půl minuty před koncem první třetiny srovnal utkání mladoboleslavský Adam Jánošík. Slovenský reprezentant si po zdravotní pauze připsal první gól v sezoně. Kvůli zlomené noze vynechal její významnou část, v letošním ročníku se na extraligovém ledě objevil teprve pojedenácté.
Chuť si domácí hokejisté spravili až ve 42. minutě, kdy jim z přesilovky vrátil vedení Andrej Kollár. „Je důležité se v přesilovkách posouvat. Speciální týmy dneska rozhodují silnou přesilovkou a silným oslabením, potom mohou pomýšlet na úspěch v utkání,“ pochvaloval si Horáček.
Ani Kollárův gól utkání však nerozhodl. O necelých sedm minut později oslavil trefou svůj pětistý zápas v extralize mladoboleslavský Tomáš Fořt. Bývalý útočník Zlína či Olomouce po ukázkově sehrané přesilovce uklízel puk do odhalené Stezkovy brány.
Třetí třetina nepřinesla kromě vyhrocených situací na ledě a čtyř vyloučení žádnou gólovou radost a šlo se do prodloužení. Právě tam přidal třetí gól za víkend Pospíšil, a dva body tak zůstaly v Brně.
„Měli jsme spoustu vyloučených, to nám moc nepomáhalo. Určitě jsme ale rádi za bod a musím pogratulovat domácím, že zvládli prodloužení lépe než my,“ dodal Haken.
Třetí zápis v kolonce výher může Horáček zapsat už ve čtvrtek, kdy Kometu čeká třaskavý zápas na ledě pražské Sparty. Mladá Boleslav má na odpočinek o dva dny méně, v úterý hostí ve ŠKO-ENERGO Aréně královéhradecký Mountfield.