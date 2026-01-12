Tipsport extraliga 2025/26

Mé body? Karma, že mě Slováci nechtějí na olympiádě, hlásí vztekle Pospíšil

Autor:
  7:52
Pod trenérem Jiřím Horáčkem zapsali další dva body, vyhrocený extraligový duel s Mladou Boleslaví rozhodly až nájezdy. Hokejisté Komety nakonec nad středočeským celkem vyhráli 3:2. „Začátek nám nevyšel, po ubráněném oslabení jsme se dostali zpět do hry. Od druhé třetiny to bylo vyrovnané utkání,“ hodnotil mladoboleslavský asistent Petr Haken.
Fotogalerie4

Kristián Pospíšil z Komety Brno dohrál čtvrté finále extraligy proti Pardubicím s rankou nad pravým okem. (22. dubna 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

K výhře brněnské hráče dotlačil ve čtvrté minutě prodloužení Kristián Pospíšil, jenž si připsal desátý bod v posledních pěti zápasech.

„Nerozumím, proč ty body najednou přicházejí. Je to podle mě karma za to, že mě nevzali do reprezentace a mám extra motivaci ukázat, že tam patřím,“ rozvášnil se slovenský útočník.

Ve čtvrtek se totiž Pospíšil dozvěděl, že olympiáda v Itálii se ho pravděpodobně týkat nebude. Kouč slovenské reprezentace Vladimír Országh ho nezařadil na soupisku.

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

„Nebudu lhát, když jsem to zjistil, tak mě to mrzelo. Řekl jsem si, že život jde dál, olympiáda ještě nezačala a dělám všechno proto, abych si vybojoval svoji pozici a potvrdil sám sobě, že tam patřím,“ vysvětlil.

Případnou donominaci by ale podle svých slov neodmítl. „Mám motivaci, ale nikomu žádné zranění nepřeju. Jsou to moji kamarádi a nechci, aby se klukům něco stalo. Kdybych si ale na olympiádě mohl zahrát s bráchou, tak by se nám splnil sen,“ osvětlil Pospíšil.

Kometa díky němu po pátečním prolomení šestizápasové série proher připsala další body.

„Velice dobře jsme vstoupili do utkání, potom ale nastalo pár situací, kdy jsme opustili od toho, co nás zdobilo v utkání s Litvínovem a trochu jsme si to zkomplikovali. Zvolili jsme náročnější cestu k výhře, ale jsem rád, že jsme ji našli. I když v prodloužení,“ popsal s úlevou domácí kouč Horáček.

Brněnští hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Jeho slova potvrdil i Pospíšil: „Chtěl jsem, abychom za víkend získali šest bodů. Vážíme si ale i těch pěti, víme, že to v téhle lize není lehké sbírat. Myslím si, že když takhle budeme pokračovat, tak jich získáme víc.“

Utkání už ve čtvrté minutě ozdobila souhra bratrů Zohornových. Tomáš vstřelil gól, Hynek asistoval. Právě první brněnské formaci to v posledních zápasech střílí, za pět zápasů Zohornové s Pospíšilem nastříleli třináct branek z devatenácti možných.

„Každý respektujeme svoji hru a výborně se doplňujeme. Jsme silní v soubojích, to nám ulehčuje dělat, co umíme, a proto nám to funguje. Víme, co od sebe čekat,“ popsal Pospíšil.

Brněnský útočník Adam Zbořil v šanci před brankářem Vojtěchem Mokrým z Mladé Boleslavi

Radost Komety ale nevydržela dlouho, půl minuty před koncem první třetiny srovnal utkání mladoboleslavský Adam Jánošík. Slovenský reprezentant si po zdravotní pauze připsal první gól v sezoně. Kvůli zlomené noze vynechal její významnou část, v letošním ročníku se na extraligovém ledě objevil teprve pojedenácté.

Chuť si domácí hokejisté spravili až ve 42. minutě, kdy jim z přesilovky vrátil vedení Andrej Kollár. „Je důležité se v přesilovkách posouvat. Speciální týmy dneska rozhodují silnou přesilovkou a silným oslabením, potom mohou pomýšlet na úspěch v utkání,“ pochvaloval si Horáček.

Ani Kollárův gól utkání však nerozhodl. O necelých sedm minut později oslavil trefou svůj pětistý zápas v extralize mladoboleslavský Tomáš Fořt. Bývalý útočník Zlína či Olomouce po ukázkově sehrané přesilovce uklízel puk do odhalené Stezkovy brány.

Mladoboleslavský brankář Vojtěch Mokrý inkasuje gól v prodloužení zápasu s Kometou.

Třetí třetina nepřinesla kromě vyhrocených situací na ledě a čtyř vyloučení žádnou gólovou radost a šlo se do prodloužení. Právě tam přidal třetí gól za víkend Pospíšil, a dva body tak zůstaly v Brně.

„Měli jsme spoustu vyloučených, to nám moc nepomáhalo. Určitě jsme ale rádi za bod a musím pogratulovat domácím, že zvládli prodloužení lépe než my,“ dodal Haken.

Třetí zápis v kolonce výher může Horáček zapsat už ve čtvrtek, kdy Kometu čeká třaskavý zápas na ledě pražské Sparty. Mladá Boleslav má na odpočinek o dva dny méně, v úterý hostí ve ŠKO-ENERGO Aréně královéhradecký Mountfield.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 39 18 3 7 11 109:78 67
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 39 17 6 1 15 104:95 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 39 17 2 6 14 98:93 61
7. HC Sparta PrahaSparta 38 16 4 3 15 117:101 59
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 41 17 3 2 19 97:116 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 39 15 5 3 16 105:104 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 39 12 3 4 20 78:108 46
14. HC Verva LitvínovLitvínov 41 11 3 4 23 91:131 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Hertl šel v NHL ve stopách Pastrňáka, proti San Jose zazářil pěti body

Aktualizujeme
Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas.

Den po neuvěřitelném šestibodovém výkonu Davida Pastrňáka z Bostonu (0+6 proti Rangers) v NHL zazářil další český reprezentant. Centr Tomáš Hertl bilancí dvou gólů a tří asistencí režíroval triumf...

11. ledna 2026  22:51,  aktualizováno  12. 1. 7:58

Mé body? Karma, že mě Slováci nechtějí na olympiádě, hlásí vztekle Pospíšil

Kristián Pospíšil z Komety Brno dohrál čtvrté finále extraligy proti Pardubicím...

Pod trenérem Jiřím Horáčkem zapsali další dva body, vyhrocený extraligový duel s Mladou Boleslaví rozhodly až nájezdy. Hokejisté Komety nakonec nad středočeským celkem vyhráli 3:2. „Začátek nám...

12. ledna 2026  7:52

Konečně jsme utnuli bídnou sérii, těšilo Willa. Neuznaný nájezd mu nevysvětlili

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

V základní hrací době soupeři lapil dvacet střel včetně jednoho trestného střílení. V prodloužení další čtyři a navrch i všech pět nájezdů v závěrečném rozstřelu. Především díky gólmanovi Romanu...

12. ledna 2026  6:47

Vedoucí Slavia doma neuspěla s hokejovým Zlínem, padla i druhá Jihlava

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Vedoucí Slavia v první hokejové lize po dramatické koncovce podlehla doma Zlínu 3:5. Na vlastním ledě překvapivě prohrála také druhá Jihlava, která utrpěla porážku 2:4 s poslední Porubou. Počtvrté za...

11. ledna 2026  21:28

Pešout končí v Chomutově, klub dočasně povede extraligový rekordman Hübl

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Trenérská rošáda v hokejovém Chomutově. Na střídačce ambiciózního prvoligového týmu končí po třech letech Martin Pešout, předposlední mužstvo tabulky prozatím přebírá výkonný manažer Viktor Hübl.

11. ledna 2026  21:24

Varaďa supěl, Robins po hattricku chválil Plekance: Jeden z nejchytřejších v hokeji

Kladno, 11.1. 2026, Rytíři Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Tristen...

Má tři starty v NHL za San Jose Sharks, skutečným žralokem je však v Kladně. Kanadsko-britský hokejový útočník Tristen Robins hattrickem rozklížil Vítkovice při nedělní demolici 8:1, přestože první...

11. ledna 2026  21:05

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Stříbrní mladíci Kubiesa a Sikora šli hned z letadla do hry, pomohli porazit Spartu

Třinečtí útočníci Petr Sikora a Marko Daňo bojují před brankou Sparty s...

Potleskem a transparentem s poděkováním uvítali fandové třineckých hokejistů útočníky Petra Sikoru a Matěje Kubiesu, kteří se v pátek vrátili z mistrovství světa hráčů do 20 let se stříbrnými...

11. ledna 2026  20:06

Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

Obránce Ronald Knot se stává novou posilou hokejové Sparty.

Před klíčovou fází extraligové sezony vítá hokejová Sparta novou posilu. Ze švédského Färjestadu přichází zkušený obránce a reprezentant Ronald Knot. V klubu podepsal dlouholetý kontrakt.

11. ledna 2026

Výjimečné utkání. Po dvaceti letech navazuje Pastrňák na české velikány v NHL

David Pastrňák vymýšlí s pukem na holi útočnou akci.

Vskutku zábavná podívaná. Nevšední a pro Čechy báječně radostná. V příjemných sobotních devatenáct hodin středoevropského času jste mohli usednout k televizi a pustit si zápas NHL mezi Bostonem a New...

11. ledna 2026  18:06

Dřinu nelze ošidit. Kouč českých hvězd o cvičení, vzdělávání i nemoci dcery

Premium
Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

Začínal v malé posilovně. Trénoval lidi zadarmo, získával klientelu. Střih. O deset let později patří budějovický kouč Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

11. ledna 2026

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Sobotní program hokejové NHL otevřela kanonáda Bostonu proti Rangers. Drtivý výsledek 10:2 pro Bruins režíroval svým novým osobním rekordem díky neuvěřitelným šesti asistencím David Pastrňák. Pozadu...

10. ledna 2026,  aktualizováno  11. 1. 9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.