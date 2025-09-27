„Když jsou v mančaftech takové typy hráčů, jako jsme my s Tommym, tak z toho vyplyne, že se v zápasech hodněkrát střetneme. To je součást hokeje. Tomáš se umí protivníkovi dostat pod kůži, je to jedno z jeho plus,“ vypráví Pospíšil, v zápalu boje často rozpumpovaný do vysokých obrátek, věcně.
Od léta jsou jejich půtky zapomenuty, po Zohornově příchodu do Brna oba „potí krev“ za modrobílý dres. Rivalita je v zájmu Komety zapomenuta.
Kometa se lekla špatné sirény. A pískot na Pospíšila? Bere na sebe špínu, je pak lepší
A že byla šťavnatá!
Televizní diváci si možná vzpomenou, jak Pospíšila v jednom z duelů Zohorna při strkanici s kamenným výrazem v obličeji tahal za rukáv dresu tak dlouho, až se slovenský bouřlivák vyčítavě obrátil na čárové rozhodčí a vyprsknul po nich: „On mě drží!“
A Zohornu pak zachytila kamera během čekání před střídačkou, jak mu ze rtů sjelo konstatování: „To je slaboch.“
„Jo? To je zrovna slovo, které moc nepoužívám. Slabej, to možná. Že je slabej,“ zapátrá v paměti ex-pardubický válečník, vyhlášený v extralize široko daleko svými průpovídkami.
Jednu z nejznámějších štěknul v březnu 2024 během play off mezi trestnými lavicemi po slovenském útočníkovi Oliveru Okuliarovi, jemuž svérázně poradil: „Nauč se česky, Maďare!“
Teď Zohorna sedá v brněnské šatně se čtyřmi Slováky včetně Pospíšila.
„Dnes jsme na to téma hodili vtípek. Všichni to berou v pohodě,“ hlásil hned na začátku přípravy, když Zohorna vyjel se svým novým týmem na led, kapitán úřadujících extraligových šampionů Jakub Flek.
Tommy? Skvělý dílek do puzzle
K tomu, aby se nějaké rozbroje z dřívějších půtek vytahovaly na stůl, koneckonců není ani důvod. Sedmatřicetiletý Zohorna je ceněný nejen jako produktivní hráč, zdatný na buly, ale také právě jako provokatér. Je podobným sígrem, jimiž v Kometě dříve byli třeba Jozef Kováčik, Daniel Rákos a především Leoš Čermák, jemuž Brno dodnes leží u nohou.
„Rozhodně je super, že ho máme na své straně,“ pronese bez zaváhání i Pospíšil. „Tommy je přesně tím dílkem do našeho týmového puzzle, který nás perfektně doplní. Umí nám pomoct v kritických situacích, je lídrem, dodává nám energii. Vícekrát byl nepříjemný i v zápasech proti nám, což je naprosto v pořádku. Já si vážím toho, že je u nás,“ pokračuje devětadvacetiletý rodák ze Zvolena.
A Zohornova hláška o „Maďarovi“ Okuliarovi? „Ale vždyť to je známé, že o nás Češi mluví jako o Čobolácích nebo Maďarech. Když to padne při zápase v emocích, tak to v tom zápase taky zůstane. To je trash talk. Mimo led k sobě máme respekt za to, co jeden jak druhý pro hokej obětujeme a co jsme ochotni udělat pro vítězství,“ říká Pospíšil.
Mezi hokejisty prý nemá protivníka, o němž by jasně věděl, že by s ním v jednom mužstvu být nemohl. Takovým tedy v duchu tohoto tvrzení není ani pardubický lídr Lukáš Sedlák, jehož větu po jarním finále, že by si po tvrdých střetech mezi mantinely spolu klidně mohli sednout na pivo, tehdy Pospíšil povzneseně odmítl mávnutím ruky.
„To bylo ale jinak. O mně se ví, že pivo nepiju, nechutná mi, nemám ho rád. Tak proto bych se ‚Sedlem‘ na pivo nešel,“ vysvětluje útočník Komety po pár měsících s širokým úsměvem.
Zohorna našel zálibu v trash talku: Rád popíchnu někoho, kdo to nemá rád
Jeho tehdejším finálovým bitvám nejen se Sedlákem už Zohorna z tribun přihlížel s tím, že za Kometu bude v dalších dvou sezonách hrát. Domluvený na tom byl několik měsíců.
Zpětně připouští, že sedmé finále, které brněnská parta v Pardubicích ovládla a urvala pro sebe titul, sledoval se smíšenými pocity. „V Dynamu mám kamarády, hrál jsem tam nějaký čas. V Kometě mám bráchu Hynka, jemuž jsem titul přál. Rozhodně jsem během finále nechtěl, aby to skončilo sedmým zápasem, při němž bych nevěděl, komu fandit. Samozřejmě na něj došlo. Po něm jsem tleskal, byl jsem rád za bráchu, šel jsem mu pogratulovat. A neskutečně jsem se už těšil do Komety, která hrála výborně, věděl jsem od bráchy, že je v ní výborná parta a dostatečně známí jsou její fanoušci. Byl jsem a jsem i dál moc rád, že v Brně může hrát,“ bilancuje Zohorna.
Pospíšil? Kometa ví, jakou v něm má zbraň
O Pospíšilovi, kterého se tolikrát v minulosti pokoušel rozhodit, mluví Zohorna stejně jako Pospíšil o něm. S respektem.
„Kristián je obrovský hráč, velmi šikovný, chytrý, maká. Ukazuje, jak důležitý pro tým je, proto je tady už několik let a proto zde má smlouvu. Kometa dobře ví, jakou v něm má zbraň, a je za něho ráda,“ tvrdí o svém novém spoluhráči.
Na rozdíl od Pospíšila si na jednoho hokejistu, na kterého by měl zvlášť spadeno, vzpomene rychle: „Býval to útočník Hynek Zohorna. Toho jsem trochu provokoval, nebyl mi úplně sympatický. Teď bohužel s ním hraju v týmu, takže už ho moc osekávat holí nemůžu,“ prohlásí Tomáš Zohorna bez mrknutí oka na adresu svého o dva a půl roku mladšího bratra.
Bodování Komety
Jakub Flek 11 (7+4)
Oběma aktuálně patří přední příčky v kanadském bodování Komety, hrají spolu v jednom útoku a už od přípravy jim to náramně klape. Asistence na góly sbírají často právě mezi sebou.
„Dřív jsme se s bráchou hecovali, kdo udělá víc kanadských bodů, teď už to neděláme a přejeme si, aby jich bylo co nejvíc pro tým. Brácha je jedním z důvodů, proč se v Brně cítím tak dobře, klape nám to. To ale ve většině zápasů klape celému týmu,“ zmíní starší z bratří ještě před tím, než Kometa v pátek vyfasovala potupnou „osmičku“ v Českých Budějovicích.
Odčinit se ji pokusí v neděli doma proti Pardubicím, za které kromě Tomáše Zohorny i jeho bratr Hynek krátce hrál. Pro oba celky to bude první setkání od minulého finále.
„Pro mě to asi vždycky bude speciální, nechal jsem tam velkou část svého hokejového života. Ale už ne tolik, jako když jsem proti nim hrál poprvé. Těším se na to a uděláme všechno pro to, abychom vyhráli,“ hlásí Tomáš Zohorna.