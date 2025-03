Proč dostal Pospíšil stopku, když Špaček ne? Ujčík vysvětluje: Rozdíl vidím v úmyslu

K oběma situacím přistoupila odlišně i dvojice hlavních sudích přímo na ledě.

Zatímco tahoun Sparty v úvodu prvního duelu čtvrtfinále extraligového play off proti Třinci schytal vyloučení na pět minut plus do konce utkání, slovenský reprezentant odešel jen se dvěma minutami za faul loktem.

„To jsme při posuzování v potaz nebrali. U Špačka šlo sice o souhru nešťastných okolností, ale vyšší trest byl správný. Zákrok Pospíšila byl nebezpečnější,“ líčil Ujčík.

Útočník Komety na začátku třetí třetiny úvodního souboje s Karlovými Vary (3:4 v prodloužení) ostře atakoval hostujícího Víta Jiskru. U mantinelu ho trefil dost nevybíravě, trefil jej loktem do hlavy.

„Je to play off, proto respektujeme, že chtěl dohrát souboj, ale těsně před střetem zvýšil svou pozici, vyšponoval se nahoru. Úder nešel přes rameno, ale přímo z boku do hlavy,“ popisoval šéf disciplinárky.

Podívejte se na atak Kristiána Pospíšila:

⚠️🏒 DK ELH 19. 3. 2025

Trestané podněty 1/1

Kristián Pospíšil (HC KOMETA BRNO)

Nedovolený zásah do oblasti hlavy nebo krku

Utkání č. 396, 18. 3. 2025

HC KOMETA BRNO - HC Energie Karlovy Vary

Nepodmíněné zastavení činnosti na 1 utkání ELH. pic.twitter.com/LmQHTHdzzx — APK LH (@apklh2022) March 19, 2025

Soupeř žádal vyloučení do konce zápasu, kouč Pavel Patera se s finálním verdiktem hlavních sudích Robina Šía a Tomáše Cabáka vůbec neztotožňoval.

„Pánové, to si děláte srandu. Co to má znamenat? My jsme v klidu celý zápas, ale pískejte rovinu. Tohle je fakt hnus,“ divil se a neskrýval rozhořčení.

Hokejoví fanoušci byli na výsledek zvědaví i vzhledem k dva dny starému Špačkově zákroku, který se disciplinární komise rozhodla dál netrestat. Proč tak Ujčík a spol. učinili?

„Špaček šel hokejkou po puku, pak se chtěl do soupeře (Mariana Adámka) opřít zády, ale jak šel do rotace, ztratil stabilitu. Začal přepadávat dozadu, v takové situaci dáte loket automaticky za sebe. Bral to jako obranu vlastního těla, určitě nechtěl protivníka úmyslně zasáhnout do hlavy.“

Disciplinární komise řešila i další dva podněty, oba vyřešila napomenutím.

Konkrétně šlo o sekání brněnského zadáka Brandona Davidsona a třineckého beka Tomáše Kundrátka, který na konci druhého klání na Spartě udeřil zezadu pod koleno sparťana Michala Řepíka.

„Mínus jsme viděli v tom, že se jednalo o zákrok mimo hr, ale nezdálo se nám, že by tam byla velká intenzita. V play off záleží spíš na rozhodčích, jak takové zákroky posoudí,“ uzavřel Ujčík.