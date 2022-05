Hokejový Litvínov získal lotyšského reprezentanta. Zile hrál i na olympiádě

„Kristapse sleduji čtyři roky, je to oboustranný obránce. Jeho hra je založena především na defenzivě, ale umí podpořit i útok. Je to mladý kluk, který je důrazný a má toho na svůj věk už hodně odehráno. Věříme, že naplní naše očekávání,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Odchovanec Rigy se v sezoně ukázal i na olympijských hrách v Číně, kde nastoupil do všech čtyř zápasů. Od mládežnických let patřil do reprezentačních výběrů. Byl kapitánem lotyšské reprezentační osmnáctky i dvacítky, na kontě má tři účasti na seniorských mistrovstvích světa.

„Je to silný obránce, který je výborný v osobních soubojích. Je to defenzivnější bek, ovšem v KHL chodil i na přesilové hry. Co jsme měli možnost vidět videa, tak vypadal v zápasech velice slušně. Uvidíme samozřejmě až na ledě, ale věříme, že pro nás bude platnou posilou,“ uvedl trenér Vervy Vladimír Růžička k pátému lotyšskému hráči v Litvínově.

Čtyřiadvacetiletý Zile působil v KHL od sezony 2015/16, ve 229 zápasech zvládl devět branek a 28 asistencí. V průběhu posledního ročníku přesídlil do švédského Örebro. V Litvínově střídá kolegu z reprezentace a ofenzivního obránce Uvise Janise Balinskise, který se upsal Liberci.