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Tipsport extraliga 2026/27

Konflikt brankářů v Litvínově, Tomkovi spadla maska. Nic podlého, tvrdil Frodl

Petr Bílek
  21:52

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Stanislav Svozil pálí na branku Karlových Varů. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Na ledě jsou od sebe daleko, přesto se dostali do křížku. V podkrušnohorském derby vrazil v komerční přestávce karlovarský Dominik Frodl do litvínovského Mateje Tomka, kterému spadla maska a mezi střídačkami to vyvolalo strkanici. Po nedělní bitvě v hokejové extralize se však kohouti poklepali po ramenou. A po vítězství Vervy 3:1 řešili, zda by se spolu dokázali i poprat.

„Nevím. Asi bych musel vidět, že i druhý gólman chce. Člověk má v zápase adrenalin, tak třeba. Ale že bych tam přijel já, shodil rukavice a šel někoho mlátit, to určitě ne. Ale kdyby na to přišlo, nemůžu se blbě schovávat, když do někoho takhle žďuchnu,“ pousmál se Frodl.

Tomek přiznal, že bitku by milerád oželel. „Fíha. Já osobně bych se do toho asi nepouštěl, mám rukavice dost utažené a asi by to nebylo úplně férové. Nějaké vyšší tresty bych za to nechtěl dostávat.“

Ke konfliktu mezi brankáři došlo v polovině zápasu. Tomek si uprostřed hřiště vyříkával předchozí situaci s karlovarským útočníkem Nicholasem Jonesem.

Třinec loupil na Spartě, Plzeň zvládla bláznivou přestřelku. Vyhrály i Pardubice

„Jones jel sám na bránu, byl faulovaný… Tedy asi nebyl a spadl na Mateje Tomka, který mu dal dost nevybíravou sekeru. Kdyby se trefil trošku výš, nezbyde Nickovi podle mě žádný zub. Pak jeli na střídačku a zase se spolu chytli,“ líčil Frodl, který zrovna během druhé komerční přestávky jako jediné míří ke střídačce. „Nebylo to nic cíleného, že bych na něco čekal. Já jsem jen viděl, že jsou kluci v sobě, tak jsem se zastavil a vrazil do Tomka. Lidem se to asi líbilo, ale nic zásadního nebo podlého to nebylo. Byly v tom emoce, je to derby. Lidi tohle chtějí vidět.“

Tomkova verze je dost podobná, ani on nedělal z komára velblouda, byť fyzické ataky mezi gólmany jsou vzácností.

„Byl jsem v trošku emotivnější komunikaci s Jonesem o pádu do mého brankoviště, Frodlik přišel třetí do souboje, ale nic vážného. Trošku trash talk, to k derby patří,“ nedramatizoval to ani brankář Litvínova, byť sbíral masku z ledu. „Spadla asi sama od sebe tím, že byla mokrá. Nebylo to kvůli nějakému konfliktu, nějaké roztržce. Otočil jsem hlavou a upadla, nehledal bych v tom nic víc.“

Oba brankáři byli ústředními postavami vypjatého zápasu, který žhavil pět tisíc fanoušků. Karlovarský fantom Frodl poprvé v sezoně inkasoval víc než jeden gól, Tomek zase nastoupil premiérově v ročníku kvůli dlouhodobému zranění v dolní části těla a hned slavil výhru.

Hokejisté Litvínova se radují z gólu proti Karlovým Varům.

„Vím, že jsem dostal poprvé dva góly, ale byla to otázka času. Předtím bylo štěstí, nějaká fazóna. Dneska třeba štěstí u druhé branky nebylo,“ zmínil Frodl vítěznou trefu Koblasy, při které se všem puk ztratil z dohledu. „Bek střílel někam do mého levého rohu. Pak tam byl strašný provoz, kotouč jsem ztratil. Všichni hráči na levé straně, co jsem viděl, přestali hrát. Koukali, kde je puk, kde to skončí. Myslel jsem, že letí někam do sítě, že je ve vzduchu. Ale leželo asi na prostředku. Vůbec jsem netušil, kde je.“

Slovenský reprezentant Tomek si comeback užil, Energie ho zasypala 37 střelami: „Pocity jsou výborné, šel jsem do zápasu s čistou hlavou s tím, že jsem chtěl pomoct co nejlepšímu výsledku. Věděl jsem, že derby bude vyhecované, vyburcované, takže jsem rád, že bereme všechny tři body.“

Ani Frodl se nemračil. „Každá prohra mrzí, ale tahle je absolutně se vztyčenou hlavou. Jsou prohry a prohry a my odehráli dobrý zápas. Z výkonu budeme těžit.“

Zatímco po zápase se karlovarský kotel popral s pořadateli a těžkooděnci, mezi brankáři nastal smír. „Tomkovi jsem gratuloval k super výkonu, vítězství Litvínova šlo za ním. Popřáli jsme si hodně štěstí,“ přiblížil Frodl. „Není v tom nic osobního, derby, to jsou emoce.“

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 12 11 0 1 0 54:24 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 12 9 1 0 2 51:32 29
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 11 7 0 0 4 28:19 21
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 12 5 2 0 5 35:31 19
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 6 0 1 5 32:35 19
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 3 4 1 4 31:29 18
7. Rytíři KladnoKladno 12 4 2 2 4 33:36 18
8. HC Sparta PrahaSparta 12 5 0 2 5 34:30 17
9. HC Kometa BrnoKometa 11 3 3 1 4 30:31 16
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 11 4 0 3 4 31:32 15
11. HC Verva LitvínovLitvínov 12 4 1 1 6 28:33 15
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 3 1 1 7 27:42 12
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 11 2 0 2 7 27:41 8
14. HC OlomoucOlomouc 12 1 1 0 10 19:45 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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