Kondelík zmešká několik týdnů, útočníka Pardubic trápí krevní sraženina

Dynamo na svém webu bez bližších podrobností oznámilo, že Kondelík bude chybět dva až čtyři týdny. Podle informací serveru iSport.cz mu vystavila stop krevní sraženina.
Kondelík je pátým nejproduktivnějším hráčem extraligového lídra. V sezoně dosud nevynechal ani zápas a ve 34 startech si připsal osm branek a 14 asistencí. V nedělní repríze letošního finále extraligy pomohl porazit mistrovskou Kometu dvěma finálními přihrávkami.
|
Nový mezinárodní turnaj? Inspirací byl i Spengler Cup, prozrazují v Pardubicích
V duelu v Brně se zranil také obránce John Ludvig a Pardubičtí jeho pauzu odhadli na stejně dlouhou dobu jako v případě Kondelíka. Se svalovým zraněním už před duelem s Kometou vypadl ze sestavy brankář Malcolm Subban, který může rovněž chybět až měsíc. Trio nových marodů se přidalo k dlouhodobě zraněnému útočníkovi Jiřímu Smejkalovi, který nehraje od konce září. Tehdy se podrobil operaci v horní části těla a podle klubu je jeho návrat v nejbližších týdnech nepravděpodobný.