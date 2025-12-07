Tipsport extraliga 2025/26

Kondelíkův děda musel do nemocnice, slovně ho napadl fanoušek Budějovic

Autor:
  20:55
Nepříjemnou dohru mělo utkání 30. kola hokejové extraligy v Českých Budějovicích pro pardubického útočníka Jáchyma Kondelíka. Osmdesátiletý děda bývalého hráče Motoru byl v průběhu utkání na tribuně Budvar areny slovně napaden jedním z domácích fanoušků a musel být převezen do nemocnice. Kondelík to uvedl na svých sociálních sítích.
„Vím, že je hokej hra emocí a patří to k tomu, ale aby během zápasu někdo napadl mého 80letého dědu, to do sportu rozhodně nepatří. Prosím HC Motor, takový člověk by měl mít zakázáno chodit na zápasy,“ napsal Kondelík po zápase na sociální sítě a přidal fotografii útočníka se zakrytým obličejem.

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

O hodinu a půl později doplnil poděkování pořadatelům, doktorům a fanouškům, kteří dědovi pomohli. „Je v nemocnici, má stabilizovaný tlak a bude v pořádku,“ uvedl Kondelík.

„Naštěstí se nejednalo o fyzické napadení, ale jen slovní, které děda zkrátka neunesl a seknul sebou,“ napsal reprezentační útočník, který se před rokem podílel na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 29 15 2 3 9 92:67 52
3. HC Oceláři TřinecTřinec 30 15 3 1 11 93:75 52
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 30 13 5 1 11 81:70 50
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 31 13 3 2 13 80:90 47
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 29 12 3 4 10 75:59 46
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
10. HC OlomoucOlomouc 31 14 1 2 14 69:80 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
