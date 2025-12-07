„Vím, že je hokej hra emocí a patří to k tomu, ale aby během zápasu někdo napadl mého 80letého dědu, to do sportu rozhodně nepatří. Prosím HC Motor, takový člověk by měl mít zakázáno chodit na zápasy,“ napsal Kondelík po zápase na sociální sítě a přidal fotografii útočníka se zakrytým obličejem.
O hodinu a půl později doplnil poděkování pořadatelům, doktorům a fanouškům, kteří dědovi pomohli. „Je v nemocnici, má stabilizovaný tlak a bude v pořádku,“ uvedl Kondelík.
„Naštěstí se nejednalo o fyzické napadení, ale jen slovní, které děda zkrátka neunesl a seknul sebou,“ napsal reprezentační útočník, který se před rokem podílel na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze.
